Věkový rating PEGI prochází revolucí. Posvítí si na loot boxy a toxickou komunikaci

Ratingová komise PEGI, která v evropském prostoru s výjimkou Německa zajišťuje věková doporučení pro videohry, v červnu projde velkou změnou v přístupu k hodnocení. Agentura zavede čtyři nová kritéria, s nimiž se zaměří na palčivou problematiku moderního herního designu posetého mikrotransakcemi, návykovými vzorci a sociálními prvky.
Generální ředitel Dirk Bosmans změny blíže představil ve spojení s Eurogamerem a rovnou přiznal, že inspirací jim byla německá organizace USK, která podobná pravidla zavedla už před několika lety a prošlapala pro PEGI cestu k relativně rychlým změnám, které se povedlo dát dohromady během jednoho roku. Může se to zdát jako dlouhá doba, s ohledem na to, co všechno se muselo upravovat, to ale byl pro organizaci až nečekaně rychlý proces.
Nová kritéria se primárně zaměří na nákupy ve hrách za reálné peníze, kam spadají časově omezené battle passy či náhodné předměty získané z různých typů loot boxů. Pokud titul na hráče naléhá omezeným časem k získání odměny, například z limitované časové propustky, automaticky si vyslouží rating PEGI 12. Jakmile ale obsahuje různé gača systémy, náhodné loot boxy nebo třeba virtuální balíčky karet, rovnou míří do kategorii PEGI 16.
Změna se nejvíce projeví například u série EA Sports FC, která běžně dostává věkové doporučení PEGI 3, ale po změnách by měla spadat do o poznání méně přístupné kategorie PEGI 16. Pokud navíc hry budou k hraní vyžadovat nákup NFT nebo fungují na principech online kasina, zamíří do škatulky 18+.
Bosmans doplňuje, že když tvůrci zavedou možnosti kontroly a omezení těchto nákupů, mohou výsledné hodnocení hry snížit. Podobné nástroje a rodičovské zámky se nicméně ve větší míře stále nepoužívají, proto si agentura od novinek v ratingu slibuje, že by se ve hrách mohly začít postupně objevovat.
Poměrně ošemetnou kategorií se stalo kritérium zaměřené na tlak, které tituly na hráče vyvíjí, aby se k nim vraceli denně, jinak přijdou o odměnu nebo postupně budovaný status. Někteří ve společnosti debatovali o tom, že podobná smyčka může být u her součástí zábavy (třeba v Animal Crossing), proto bude v tomto případě hodnocení proměnlivé a občas se například spokojí s pouhým upozorněním na obalu hry.
Posledním bodem je bezpečnost online komunikace. Kdyby náhodou některá hra vyšla s neomezeným chatem, kterému chybí moderace nebo různé filtry, mohla by si vykoledovat PEGI 18. Vzhledem k tomu, že by taková hra třeba ve Velké Británii ani nesplňovala požadavky pro vydání, bude podobných případů asi poskrovnu.
„Z hlediska rozsahu i kvantity se pravděpodobně jedná o nejvýznamnější aktualizaci v naší historii. Doufám, že jsem jasně vyjádřil, že se snažíme řešit problémy, které máme již delší dobu v hledáčku, ale u nichž jsme zjistili, že náš původní přístup k jejich řešení již nedostačuje, a že je potřeba je řešit jinak,“ vyjádřil se ke změnám generální ředitel v diskuzi s Eurogamerem.
Podle Bosmanse by první hry pod novými kritérii hodnocení měly vycházet během léta, konkrétně kolem Gamescomu, který se v Kolíně nad Rýnem koná na konci srpna. Zároveň až praxe ukáže, jak budou nová kritéria fungovat; na základě zpětné vazby se agentura rozhodně nebrání dodatečným úpravám.