Ve stínu velehor a návrat klasiky. Battlefield 6 rozšíří nové mapy

ruhá sezóna Battlefieldu 6 měla původně odstartovat už 21. ledna, ale nakonec byla odložena na 17. února. Zatímco oficiální informace o obsahu jsou stále spíš kusé, na Redditu se mezitím objevily úniky, které naznačují, co by nás mohlo čekat.
Podle traileru se jednou z nových map stane Hagental Airbase v oblasti Bravia. V ukázce NATO ztrácí kontrolu nad strategickou leteckou základnou a hlas ve videu varuje, že pokud ji síly Aliance rychle nezískají zpět, může se vývoj války definitivně zvrátit. Část komunity ale zareagovala spíš skepticky. Některým hráčům se mapa zdá opět poměrně malá a zároveň si všimli, že prostředí základny zřejmě vůbec nepočítá s nasazením stíhaček, což u mapy s dominantní leteckou základnou vyvolalo rozpaky.
Vynahradit si interakci mezi pozemními jednotkami a leteckými útoky by ale mohla nahradit další mapa Contaminated, která se nejdřív objeví v rámci Battlefield Labs a teprve později zamíří do hlavní hry. Studio zároveň potvrdilo, že Contaminated bude součástí druhé sezóny. Další zajímavou zprávou je potvrzení návratu mapy Golmud Railway z Battlefieldu 4. Battlefield Studios slibují, že zachovají to, co ji tehdy udělalo tak oblíbenou, především otevřený design a kombinaci pěchoty, tanků i letectva. Golmud Railway se ale neobjeví hned, studio ji chystá až pro některou z dalších sezón.
Poslední velká aktualizace mezitím přinesla úpravy leteckých soubojů a vylepšené útoky nožem. První sezóna aktuálně běží v prodlouženém režimu a 27. ledna do ní přibude nová bonusová větev Frostfire v rámci stávajícího battle passu.