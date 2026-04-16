Ve Phantom Blade Zero ovlivní příběh i vedlejší úkoly
zdroj: S-Game

PC PlayStation 5

16. 4. 2026 15:30 | Novinky | autor: Jakub Malchárek |

Slibná východní soulsovka Phantom Blade Zero chce v příběhu jít dál, než je v žánru běžné. Tvůrci ze studia S-Game potvrdili, že vedlejší mise nebudou jen výplní pro získání lepšího vybavení a schopností, vaše rozhodnutí v nich mohou ovlivnit i hlavní příběh.

Podle šéfa studia Čchi-wej Lianga je klíčový samotný žánr wu-sia. „Můžeme jej rozdělit na dvě složky: ‚wu‘ a ‚sia‘. Zatímco wu představuje samotný boj a fyzický projev dovedností, sia se soustředí na vnitřní charakter postavy a její morální kompas,“ vysvětluje.

Právě sia hraje zásadní roli v systému cti. Ten má propojit vedlejší úkoly s hlavní dějovou linií. V klasických RPG bývá hlavní příběh o osobních konfliktech hrdiny, zatímco vedlejší mise jsou spíš epizodní setkání s cizími postavami. Phantom Blade Zero se toto snaží změnit. Liang vysvětluje, že pomoc ostatním může spustit efekt motýlích křídel. Pokud se budete chovat čestně a v mezích vlastního morálního kodexu, vaše rozhodnutí se mohou promítnout do hlavní dějové linky a ovlivnit vývoj příběhu i vztahů.

„Pokud budete jednat podle svého smyslu pro čest a dělat správná rozhodnutí, zjistíte, že vaše činy mají mnohem širší dopad,“ naznačuje Liang. Phantom Blade Zero tak kromě špičkového soubojáku láká na propojenější strukturu vyprávění, kde se i zdánlivě malé činy mohou vrátit v nečekaných momentech a dát hráči pocit, že jeho rozhodnutí skutečně něco znamenají.

Phantom Blade Zero vychází 9. září na PC a PlayStation 5.

Jakub Malchárek
Zástupce šéfredaktorky Games.cz s kořeny ve zpravodajských médiích, který začínal jako knižní recenzent. Fanoušek velkolepých fantaskních příběhů a singleplayerových her hraných na čemkoliv, co má obrazovku. Rád se vzteká u soulsovek, uklidňuje v otevřených světech, hraje si na někoho jiného v RPG, taktizuje u strategií, hltá všechno kolem nakladatelství DC a dobrou skotskou.
