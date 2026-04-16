Ve Phantom Blade Zero ovlivní příběh i vedlejší úkoly

Slibná východní soulsovka Phantom Blade Zero chce v příběhu jít dál, než je v žánru běžné. Tvůrci ze studia S-Game potvrdili, že vedlejší mise nebudou jen výplní pro získání lepšího vybavení a schopností, vaše rozhodnutí v nich mohou ovlivnit i hlavní příběh.
Podle šéfa studia Čchi-wej Lianga je klíčový samotný žánr wu-sia. „Můžeme jej rozdělit na dvě složky: ‚wu‘ a ‚sia‘. Zatímco wu představuje samotný boj a fyzický projev dovedností, sia se soustředí na vnitřní charakter postavy a její morální kompas,“ vysvětluje.
Právě sia hraje zásadní roli v systému cti. Ten má propojit vedlejší úkoly s hlavní dějovou linií. V klasických RPG bývá hlavní příběh o osobních konfliktech hrdiny, zatímco vedlejší mise jsou spíš epizodní setkání s cizími postavami. Phantom Blade Zero se toto snaží změnit. Liang vysvětluje, že pomoc ostatním může spustit efekt motýlích křídel. Pokud se budete chovat čestně a v mezích vlastního morálního kodexu, vaše rozhodnutí se mohou promítnout do hlavní dějové linky a ovlivnit vývoj příběhu i vztahů.
„Pokud budete jednat podle svého smyslu pro čest a dělat správná rozhodnutí, zjistíte, že vaše činy mají mnohem širší dopad,“ naznačuje Liang. Phantom Blade Zero tak kromě špičkového soubojáku láká na propojenější strukturu vyprávění, kde se i zdánlivě malé činy mohou vrátit v nečekaných momentech a dát hráči pocit, že jeho rozhodnutí skutečně něco znamenají.
Phantom Blade Zero vychází 9. září na PC a PlayStation 5.