Vampire: The Masquerade se vrací. Eternal Whispers láká na temné CRPG ve stylu Disco Elysium

Světoznámá značka Vampire: The Masquerade rozhodně neřekla poslední slovo. Přestože loňské Bloodlines 2 nedokázaly naplnit vysoká očekávání, svět upířích politických intrik a nemrtvých klanů dostane na našich počítačích další šanci zazářit. Během PC Gaming Show se světu ukázalo Vampire: The Masquerade – Eternal Whispers, nové příběhové CRPG, které inspiraci vedle World of Darkness na první pohled posbíralo hlavně v Disco Elysium.
Za projektem stojí studio Flyos, které se dosud věnovalo hlavně stolním hrám. Právě jeho deskovka Vampire: The Masquerade – Chapters má poměrně solidní reputaci a přechod do digitálního světa tak může působit jako logický další krok. První ukázka naznačuje, že autoři dobře vědí, co mají příznivci Maškarády rádi.
Děj videohry nás stejně jako deskovka zavede do současného Montréalu, města zmítaného politickými machinacemi se spoustou dávných křivd. Protagonistou se stává Gabe, upír probuzený po desítkách let strávených v torporu. Trápí ho vzpomínky opředené selektivní amnézií a minulost, která je pohřbená možná ještě hlouběji než místní mrtvoly.
Po jeho boku se objeví Sam, zdráhavý thin-blood, s nímž se vydá po stopách uprchlého ghúla. Zdánlivě jednoduché pátrání však dvojici rychle zatáhne do rozsáhlého spiknutí spojeného s Chrámem věčných šepotů, obrovskou podzemní katedrálou zasvěcenou zakázaným silám.
Zdá se, že se Eternal Whispers se zaměří na Sabbat, který platí za nejradikálnější z frakcí v rámci World of Darkness. Většina dosavadních her přitom umožňovala do této sekty nakouknout pouze zvenčí, případně platila za záporáky, chystané RPG by nás ale mohlo zavést přímo do centra dění. Naznačují to mimo jiné zmínky o rituálu, při němž jsou noví upíři proměněni bez vysvětlení a pohřbeni zaživa.
Zajímavě ale působí i samotná hratelnost, kdy vývojáři otevřeně přiznávají inspiraci právě v Disco Elysium a podle dosud zveřejněných informací v ní hlavní roli rozhodně nebude hrát boj. Místo akce se Eternal Whispers hodlají soustředit na vyšetřování, dedukci, dialogy a rozhodování. Násilí samozřejmě nebude chybět, ale bude k němu docházet hlavně následkem činů a voleb, nikoliv v rámci soubojových mechanismů.
Důležitou součástí má být také propracovaná tvorba postavy a systém důsledků. Autoři slibují řadu možností, jak formovat Gabeovu osobnost i vztahy s ostatními. Pro odvážné pak připravují režim Final Death s permanentními následky.
Datum vydání zatím oznámeno nebylo a v tuto chvíli je potvrzená pouze PC verze, kterou si můžete přidat do svého seznamu přání na Steamu.