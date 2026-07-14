Valve zachránilo demo nezávislých vývojářů. Místo odmítnutí jim opravilo build
zdroj: tisková zpráva

Valve zachránilo demo nezávislých vývojářů. Místo odmítnutí jim opravilo build

PC

14. 7. 2026 9:00 | Novinky | autor: Ondřej Partl |

Red Flag
Red Flag
Red Flag
Galerie

Valve je v poslední době především terčem kritiky kvůli Steam Machine, přičemž i samotný Steam občas dostává sodu za to, že na něm vychází velké množství balastu a komunikace s obchodem není vždy úplně skvělá. Proto je hezké, když se občas připomene i ta druhá strana společnosti, která v podstatě nadále zůstává hlavně hráčskou platformou.

Přesvědčilo se o tom maličké nezávislé studio Red Flag Team, které včera spustilo předběžný přístup své deduktivní hry Red Flag, kde svět zasáhla globální katastrofa a vy jste se ocitli v krytu, jenomže zásoby nestačí pro všechny. Ještě před vydáním se ale tým pochlubil moc sympatickou zkušeností při komunikaci s platformou.

zdroj: Red Flag Team

Studio se chtělo zúčastnit nedávného Steam Next Festu, kde firmy prezentují chystané projekty. Jenomže nastal drobný zádrhel: Svou demoverzi na servery nahráli na poslední chvíli a navíc v nefunkčním stavu. Kvůli chybné konfiguraci souborů hra nešla vůbec spustit.

Za normálních okolností by následovalo odmítnutí buildu a zdržení, kvůli němuž by titul Next Fest vůbec nestihl. Jenomže po zoufalé urgenci oddělení podpory se stal malý zázrak. Místo toho, aby zaměstnanec Valve projekt odmítl, sám problém opravil, upravil konfiguraci a demo schválil, a tak mohlo studio přivítat své první hráče a zaznamenat poměrně slušný zájem.

Steam Machine
Hardware
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Netrvalo dlouho a pod původním příspěvkem na Redditu se ozvala řada dalších tvůrců s podobnou zkušeností. Podle nich tak nejde o ojedinělý případ a Valve podobné chyby začínajících týmů evidentně občas samo řeší. Samozřejmě ale jen v určitém rozsahu a v momentu, kdy oprava nevyžaduje zásah přímo do hry.

Ačkoliv v konečném důsledku jde jen o malé gesto a opravu, která opravdu nezabere mnoho času, je sympatické slyšet o tom, jak na drátě jinak anonymních společností občas sedí lidé, kterým na tvůrcích alespoň trochu záleží.

Smarty.cz
Tagy:
společenská dedukční
Zdroje:
Automaton, Red Flag Team
Hry:
Red Flag
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Ondřej Partl
Redaktor Games.cz a ZeStolu.cz. Nejvíce tíhne k RPG a příběhovým adventurám. Všeobecně ale žanrově nevyhrazen. Pokud hra nabízí dobře napsaný příběh či baví zajímavou hratelností, vždy se do ní rád pustí. Nejraději ale má, když je důraz dáván na průzkum prostředí. V tom se totiž reflektuje jeho toulavá povaha, láska k přírodě a snaha objevovat nové věci.
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