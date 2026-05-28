Valve se přidává k trendu zdražování. Cena Steam Decku masivně narostla

Nedostatek operačních pamětí a dalších počítačových komponent způsobil krizi, která se neblaze odráží i v segmentu hraní. Sony muselo zdražit PlayStation 5, Nintendo se rozhodlo ke zvýšení ceny druhého Switche, a teď se do rovnice přidává rovněž Valve s masivním navýšením ceny handheldu Steam Deck.
Firma to bez větších okolků oznámila včera při ohlášení opětovného naskladnění zařízení. Za nový Steam Deck OLED ve verzi s 512 GB tak nově zaplatíte 779 eur, místo původních 569 eur. Pokud byste ale chtěli více místa pro vaše hry, verze s 1 TB aktuálně stojí 919 eur místo předchozích 679.
Valve dodává a upozorňuje, že zařízení se nijak nezměnilo a nové ceny akorát reflektují aktuální náklady na komponenty a jiné logistické výzvy, s nimiž se právě celé odvětví potýká. Konkrétně zmiňuje rostoucí ceny pamětí a úložišť. Každopádně nic to nemění na faktu, že navýšení cen je vysloveně skokové. U modelu s menší kapacitou dělá 37 %, u dražší verze necelých 36 %.
Pokud si projdete diskuzi připojenou k oznámení, zjistíte, že hráči s tímto rozhodnutím rozhodně nejsou spokojení. Změnu označují za vzácnou prohru pro Valve, přičemž se začínají strachovat o dosud neoznámené ceně chystaného hybridu konzole a PC s názvem Steam Machine. Někteří se nebojí odhadovat, že za něj zaplatíme minimálně 1200 dolarů, což je v čistém přepočtu přes 25 tisíc korun.
Aktuální změna navíc dražší verzi Steam Decku přiblížila ceně novějšího ROG Xbox Ally X, který nabízí novější hardware a větší operační paměť, nicméně je zabudovaný do ekosystému Microsoftu. Zároveň je ale také na hranici aktuální ceny za Lenovo Legion Go S se SteamOS, který oplývá dvojnásobnou operační pamětí a silnějším procesorem. Nicméně není vyloučené, že ASUS v budoucnu také nesáhne po navýšení ceny.
Je však jasné, že aktuální doba cenově dostupnému hardwaru nepřeje a zájemci nakonec musí povážlivě vybírat, do čeho své peníze investují. Obavy ze zaváděcích cen Steam Machine i headsetu pro virtuální realitu Steam Frame jsou rozhodně na místě.