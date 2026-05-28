Valve se přidává k trendu zdražování. Cena Steam Decku masivně narostla
zdroj: Foto: Valve

Valve se přidává k trendu zdražování. Cena Steam Decku masivně narostla

28. 5. 2026 10:30 | Novinky | autor: Ondřej Partl |

Steam Deck OLED
Steam Deck OLED
Steam Deck OLED
Galerie

Nedostatek operačních pamětí a dalších počítačových komponent způsobil krizi, která se neblaze odráží i v segmentu hraní. Sony muselo zdražit PlayStation 5, Nintendo se rozhodlo ke zvýšení ceny druhého Switche, a teď se do rovnice přidává rovněž Valve s masivním navýšením ceny handheldu Steam Deck.

Firma to bez větších okolků oznámila včera při ohlášení opětovného naskladnění zařízení. Za nový Steam Deck OLED ve verzi s 512 GB tak nově zaplatíte 779 eur, místo původních 569 eur. Pokud byste ale chtěli více místa pro vaše hry, verze s 1 TB aktuálně stojí 919 eur místo předchozích 679.

Valve dodává a upozorňuje, že zařízení se nijak nezměnilo a nové ceny akorát reflektují aktuální náklady na komponenty a jiné logistické výzvy, s nimiž se právě celé odvětví potýká. Konkrétně zmiňuje rostoucí ceny pamětí a úložišť. Každopádně nic to nemění na faktu, že navýšení cen je vysloveně skokové. U modelu s menší kapacitou dělá 37 %, u dražší verze necelých 36 %.

Pokud si projdete diskuzi připojenou k oznámení, zjistíte, že hráči s tímto rozhodnutím rozhodně nejsou spokojení. Změnu označují za vzácnou prohru pro Valve, přičemž se začínají strachovat o dosud neoznámené ceně chystaného hybridu konzole a PC s názvem Steam Machine. Někteří se nebojí odhadovat, že za něj zaplatíme minimálně 1200 dolarů, což je v čistém přepočtu přes 25 tisíc korun.

PlayStation Portal - test
Hardware
Výkonnější než Xbox Series S? Spekulace kolem handheldu od Sony zmiňují hardware

Aktuální změna navíc dražší verzi Steam Decku přiblížila ceně novějšího ROG Xbox Ally X, který nabízí novější hardware a větší operační paměť, nicméně je zabudovaný do ekosystému Microsoftu. Zároveň je ale také na hranici aktuální ceny za Lenovo Legion Go S se SteamOS, který oplývá dvojnásobnou operační pamětí a silnějším procesorem. Nicméně není vyloučené, že ASUS v budoucnu také nesáhne po navýšení ceny.

Je však jasné, že aktuální doba cenově dostupnému hardwaru nepřeje a zájemci nakonec musí povážlivě vybírat, do čeho své peníze investují. Obavy ze zaváděcích cen Steam Machine i headsetu pro virtuální realitu Steam Frame jsou rozhodně na místě.

Smarty.cz
Tagy:
krize valve hardware Steam Deck
Zdroje:
DualShockers, Valve
Profilový obrázek
Ondřej Partl
Redaktor Games.cz a ZeStolu.cz. Nejvíce tíhne k RPG a příběhovým adventurám. Všeobecně ale žanrově nevyhrazen. Pokud hra nabízí dobře napsaný příběh či baví zajímavou hratelností, vždy se do ní rád pustí. Nejraději ale má, když je důraz dáván na průzkum prostředí. V tom se totiž reflektuje jeho toulavá povaha, láska k přírodě a snaha objevovat nové věci.
Oblíbené na Smarty.cz

Doporučená videa

Marathon - Season 2 Cinematic Trailer
Marathon - Season 2 Cinematic Trailer
Warhammer 40,000: Dawn of War IV – Datum vydání a obsah po vydání
Warhammer 40,000: Dawn of War IV – Datum vydání a obsah po vydání
O Forze Horizon 6 s Patrikem a Pánovi prstenů od Warhorse || Chléb & Games
O Forze Horizon 6 s Patrikem a Pánovi prstenů od Warhorse || Chléb & Games
Civilization VII - Test of Time Update
Civilization VII - Test of Time Update
Nailcrown – Oznámení
Nailcrown – Oznámení
Jsou remaky lepší než původní hra? || Chléb & Games
Jsou remaky lepší než původní hra? || Chléb & Games
Warhammer 40,000 Mechanicus II - Leader Deep-dive: Videx & Obasis
Warhammer 40,000 Mechanicus II - Leader Deep-dive: Videx & Obasis
Godzone 6 - Teaser
Godzone 6 - Teaser
Chléb & Games: Heroes, Path of Exile 2 a hodnocení tříd v Diablu
Chléb & Games: Heroes, Path of Exile 2 a hodnocení tříd v Diablu
Sid Meier's Civilization VII - Test of Time Oznámení
Sid Meier's Civilization VII - Test of Time Oznámení
Europa Universalis V: Fate of the Phoenix - Trailer
Europa Universalis V: Fate of the Phoenix - Trailer
Star Fox Remake - Oznámení
Star Fox Remake - Oznámení
Office Manager - Oznámení
Office Manager - Oznámení
Chléb & Games: Saros a nejrozdílněji hodnocené hry na Metacriticu
Chléb & Games: Saros a nejrozdílněji hodnocené hry na Metacriticu
Resident Evil (2026) – Upoutávka
Resident Evil (2026) – Upoutávka
Phonopolis - Datum vydání
Phonopolis - Datum vydání
The Blood of Dawnwalker - Příběhový trailer
The Blood of Dawnwalker - Příběhový trailer
The Blood of Dawnwalker — Gameplay
The Blood of Dawnwalker — Gameplay
Arc Raiders - Riven Tides
Arc Raiders - Riven Tides
PowerWash Simulator 2 - Hvězdné války
PowerWash Simulator 2 - Hvězdné války

Nejnovější články