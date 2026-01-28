Valve opět terčem žaloby kvůli zneužívání dominantního postavení na trhu

Platforma Steam patří už víc než dvacet let k naprostým pilířům PC hraní. Teď se ale její provozovatel, společnost Valve, dostává do další právní přestřelky. Ve Velké Británii totiž dostala zelenou žaloba, která tvrdí, že Valve svými poplatky a smluvními podmínkami vytvořilo na trhu faktický monopol.
Podle informací agentury Reuters byla žaloba podána už v roce 2024, ale teprve tento týden jí britský soudní dvůr umožnil pokračovat. Případ má zastupovat až 14 milionů lidí ve Spojeném království, kteří si od roku 2018 koupili hry nebo DLC prostřednictvím Steamu.
Jádro sporu stojí na obvinění, že Valve nastavilo takové smluvní podmínky pro vydavatele, které jim de facto brání prodávat hry levněji na jiných platformách. Dalším bodem je způsob, jakým funguje nákup dodatečného obsahu. Pokud si hráč koupí hru na Steamu, DLC a další rozšíření může pořídit výhradně tam. Podle žaloby to uzamyká zákazníky uvnitř jednoho ekosystému a omezuje jejich možnost volby.
V sázce nejsou malé peníze. Odhadovaná výše náhrady škody se pohybuje kolem 656 milionů liber (asi 18,3 miliard korun). Pokud by soud dal žalobcům za pravdu, šlo by o jeden z největších zásahů do fungování digitální distribuce her v Evropě.
Není to přitom poprvé, co Valve čelí podobným obviněním. V roce 2021 byla ve Spojených státech podána žaloba, která se zaměřovala především na třicetiprocentní podíl, který si Steam bere z prodejů her. I tam zaznělo tvrzení, že Valve nelegálně monopolizuje trh s distribucí PC her. Tento případ byl ale ještě téhož roku zamítnut.
Britská žaloba zatím nemá stanovený termín soudního projednání, takže celý proces může trvat dlouhé měsíce, možná roky. Pro Valve přichází v době, kdy firma zároveň naznačuje nové hardwarové plány. Na konci loňského roku mluvilo o návratu Steam Machine, novém VR headsetu Steam Frame i aktualizovaném Steam Controlleru. Konkrétní data uvedení ale zatím zůstávají neznámá.