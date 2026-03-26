Valve experimentuje s AI. K nahrazení lidí v kreativním procesu ale zatím není dost dobrá

K bobtnající diskuzi kolem AI v herním průmyslu, kterou odstartovala Nvidia se svým představením technologie DLSS 5, dále pokračuje a tentokrát se k ní v podcastu The MinnMax Show vyjádřil i scenárista Half-Life 2 a Portalu, Erik Wolpaw. Podle něj sice Valve nové technologie zkoumá, ale obavy z nahrazení lidských autorů zatím nejsou na místě.
Wolpaw uvedl, že ve Valve existuje malá skupina lidí, která si s AI nástroji experimentálně hraje. Nejde ale o žádné nasazení do produkce, spíš o testování a poznávání možností technologie. „Jen si s tím pohráváme,“ naznačil. Zároveň zdůraznil, že AI zatím nedokáže vytvářet kvalitní příběhy na úrovni lidských autorů. „Nemyslím si, že bude v dohledné době psát lepší romány než lidé,“ řekl. Podle něj chybí umělé inteligenci schopnost vytvářet skutečně přesvědčivé a emocionálně silné vyprávění.
Zajímavější využití vidí spíš v menších částech vývoje, například v generování reakcí vedlejších postav na chování hráče. Právě dynamické reakce NPC jsou oblastí, kde vývojáři dlouhodobě narážejí na limity času a zdrojů. Valve ale zatím AI přímo do svých her nenasazuje. Wolpaw to shrnul jasně: „Bylo by hloupé se na tu technologii nepodívat, ale to neznamená, že ji hned použijeme.“
Tento přístup zapadá do širší filozofie Valve, které je známé tím, že zkoumá mnoho nápadů, ale jen část z nich se dostane do finálních produktů. V kontextu současných debat o AI ve hrách tak jde spíš o opatrné experimentování než o revoluci. Jde tak už o další herní společnost, která se zatím k širšímu zapojení umělé inteligence do tvůrčího procesu tvorby her staví spíše skepticky.
Už dříve v týdnu Capcom prohlásil, že s AI experimentuje například u nástrojů pro tvorbu nápadů nebo urychlení rutinních procesů. Hlavním cílem nasazení umělé inteligence mají být činnosti, které jsou pro kreativní část týmu spíše otravné, ať už kvůli časové náročnosti, nebo repetitivnosti. Zatímco jiné firmy jako Krafton a Square Enix vidí v nasazení AI budoucnost, existují studia, která se do konverzace o umělé inteligenci zapojují velmi opatrně.