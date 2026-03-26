Valve experimentuje s AI. K nahrazení lidí v kreativním procesu ale zatím není dost dobrá
zdroj: tisková zpráva

26. 3. 2026 15:00 | Novinky | autor: Jakub Malchárek |

K bobtnající diskuzi kolem AI v herním průmyslu, kterou odstartovala Nvidia se svým představením technologie DLSS 5, dále pokračuje a tentokrát se k ní v podcastu The MinnMax Show vyjádřil i scenárista Half-Life 2 a Portalu, Erik Wolpaw. Podle něj sice Valve nové technologie zkoumá, ale obavy z nahrazení lidských autorů zatím nejsou na místě.

Wolpaw uvedl, že ve Valve existuje malá skupina lidí, která si s AI nástroji experimentálně hraje. Nejde ale o žádné nasazení do produkce, spíš o testování a poznávání možností technologie. „Jen si s tím pohráváme,“ naznačil. Zároveň zdůraznil, že AI zatím nedokáže vytvářet kvalitní příběhy na úrovni lidských autorů. „Nemyslím si, že bude v dohledné době psát lepší romány než lidé,“ řekl. Podle něj chybí umělé inteligenci schopnost vytvářet skutečně přesvědčivé a emocionálně silné vyprávění.

Nvidia DLSS 5
Novinky
Tváře retušované DLSS 5 vypadají hrozivě. Nvidia sklízí posměch

Zajímavější využití vidí spíš v menších částech vývoje, například v generování reakcí vedlejších postav na chování hráče. Právě dynamické reakce NPC jsou oblastí, kde vývojáři dlouhodobě narážejí na limity času a zdrojů. Valve ale zatím AI přímo do svých her nenasazuje. Wolpaw to shrnul jasně: „Bylo by hloupé se na tu technologii nepodívat, ale to neznamená, že ji hned použijeme.“

Tento přístup zapadá do širší filozofie Valve, které je známé tím, že zkoumá mnoho nápadů, ale jen část z nich se dostane do finálních produktů. V kontextu současných debat o AI ve hrách tak jde spíš o opatrné experimentování než o revoluci. Jde tak už o další herní společnost, která se zatím k širšímu zapojení umělé inteligence do tvůrčího procesu tvorby her staví spíše skepticky.

Už dříve v týdnu Capcom prohlásil, že s AI experimentuje například u nástrojů pro tvorbu nápadů nebo urychlení rutinních procesů. Hlavním cílem nasazení umělé inteligence mají být činnosti, které jsou pro kreativní část týmu spíše otravné, ať už kvůli časové náročnosti, nebo repetitivnosti. Zatímco jiné firmy jako Krafton a Square Enix vidí v nasazení AI budoucnost, existují studia, která se do konverzace o umělé inteligenci zapojují velmi opatrně.

technologie valve umělá inteligence AI herní vývojář
Valve, The MinnMax Show
Half-Life 2 Portal
Jakub Malchárek
Zástupce šéfredaktorky Games.cz s kořeny ve zpravodajských médiích, který začínal jako knižní recenzent. Fanoušek velkolepých fantaskních příběhů a singleplayerových her hraných na čemkoliv, co má obrazovku. Rád se vzteká u soulsovek, uklidňuje v otevřených světech, hraje si na někoho jiného v RPG, taktizuje u strategií, hltá všechno kolem nakladatelství DC a dobrou skotskou.
Oblíbené na Smarty.cz

Doporučená videa

Lords of the Fallen II - Umbral Gameplay
Lords of the Fallen II - Umbral Gameplay
Fight Club #765 – Proč nehrajeme Crimson Desert?
Fight Club #765 – Proč nehrajeme Crimson Desert?
Wartales – Contract: Fires in the Capital - oznámení
Wartales – Contract: Fires in the Capital - oznámení
Heroes of Science and Fiction – Datum vydání
Heroes of Science and Fiction – Datum vydání
Minecraft Dungeons II – Představení
Minecraft Dungeons II – Představení
Death Stranding 2: On The Beach - "No Rain No Rainbow"
Death Stranding 2: On The Beach - "No Rain No Rainbow"
Starfield: Free Lanes & Terran Armada - Oznámení
Starfield: Free Lanes & Terran Armada - Oznámení
Sekiro: No Defeat - Trailer
Sekiro: No Defeat - Trailer
World of Tanks - Mafia
World of Tanks - Mafia
Tomb Raider Remastered I-III – Nový patch
Tomb Raider Remastered I-III – Nový patch
The Legend of California – První pohled
The Legend of California – První pohled
GEFORCE PODCAST #60 – Šárka Tmějová: Šéfredaktorka Games.cz
GEFORCE PODCAST #60 – Šárka Tmějová: Šéfredaktorka Games.cz
Fight Club #764 – My a multiplayer
Fight Club #764 – My a multiplayer
SiN Reloaded - Oznámení
SiN Reloaded - Oznámení
Pragmata – Hlavní ukázka
Pragmata – Hlavní ukázka
Kromlech - Release Trailer
Kromlech - Release Trailer
Fight Club #763 – Herní degustační menu
Fight Club #763 – Herní degustační menu
Stage Tour – Představení
Stage Tour – Představení
Samson – Datum vydání
Samson – Datum vydání
Pokémon Winds & Waves – Oznámení
Pokémon Winds & Waves – Oznámení

Nejnovější články