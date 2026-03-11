Valve čelí v Británii nové žalobě kvůli hudbě ve hrách na Steamu

Společnost Valve čelí v poslední době celé sérii právních problémů a nejnovější spor přichází z Velké Británie. Organizace Performing Right Society for Music, tamní obdoba Ochranného svazu autorského, která zastupuje autory hudby a vydavatele, oznámila zahájení soudního řízení kvůli používání hudebních děl ve hrách distribuovaných na Steamu.
Podle PRS Valve od vzniku Steamu nikdy nezískalo licenci na využívání repertoáru, který organizace spravuje jménem skladatelů, textařů a hudebních vydavatelství. „Soudní řízení bude pokračovat, pokud Valve nepřistoupí na konstruktivní jednání a nezíská potřebnou licenci pokrývající používání repertoáru PRS – jak zpětně, tak do budoucna,“ uvedla organizace ve svém prohlášení.
Trochu kuriózně se žaloba přitom netýká her vyvíjených přímo Valve, ale titulů, které firma pouze distribuuje. PRS v této souvislosti konkrétně zmiňuje série jako Forza Horizon, EA Sports FC (dříve FIFA) nebo Grand Theft Auto. Tyto hry nicméně vydávají příslušné společnosti jako Microsoft, Electronic Arts nebo Take-Two, nikoli Valve.
Spor vychází ze specifické interpretace britského autorského práva. Licence, kterou si vývojář či vydavatel vyjedná pro použití konkrétní skladby ve hře, se totiž podle tamních pravidel vztahuje pouze na její samotné začlenění do hry. Distribuce nebo streamování takového obsahu pak může vyžadovat další licenci od organizací spravujících autorská práva.
Jiné digitální platformy údajně podobnou licenci využívají. Dokumentace PRS uvádí, že Xbox používá takzvanou General Entertainment Online Licence, tedy stejný typ licence jako mají streamovací služby. Organizace v minulosti také uzavřela dohodu se společností Sony Computer Entertainment Europe pro využívání hudby ve hrách distribuovaných v Evropě.
Pro Valve jde o další právní komplikaci v relativně krátkém intervalu. Na začátku roku britský tribunál umožnil pokračování hromadné žaloby v hodnotě přibližně 656 milionů liber, která firmu viní ze zneužívání dominantního postavení na trhu. Krátce nato oznámila generální prokurátorka státu New York Letitia James žalobu, podle níž platforma údajně nelegálně propaguje hazardní mechanismy dětem.
Další samostatná žaloba podaná v USA tento týden se pak zaměřuje na loot boxy v Counter-Striku 2 a dalších hrách. Podle právníků stojících za žalobou Valve vytvořilo systém, který dle jejich mínění funguje jako forma nelegálního hazardu. Firma se k těmto obviněním zatím podrobněji nevyjádřila.
Britská organizace PRS for Music nicméně není v medializovaných soudních přích žádným nováčkem. V minulosti ji například proslavil případ, kdy požadovala licenční poplatky po ženě, která pouštěla klasickou hudbu koním, nebo když vyhrožovala likvidační pokutou prodavačce, která si v práci zpívala. V jednom z těchto případů se organizace později omluvila.