Valve by mohlo využít AI při hledání podvodníků na Steamu

Jen před několika týdny se problematika umělé inteligence začala řešit i ve spojení s Valve, které by ji mohlo v budoucnu využít u některých svých projektů. Podle všeho není interně testovaná AI zatím dostatečně dobrá na to, aby nahradila kreativce, ale na technologické úrovni a při vyhodnocování dat by své uplatnění ve firmě najít mohla.
První potenciální využití na sebe nenechalo dlouho čekat. Dataminer Gabe Follower v kódu Steamu narazil na „SteamGPT“. Název se dle všeho týká pomocníka, který by měl firmě pomoci řešit problémy v oblasti zákaznické podpory a dohlížet na dodržování pravidel proti podvádění.
V konečném důsledku tak má řešit podvádění a omezování účtů v online hrách propojených se službou Steam. Kód bere v potaz několik proměnných účtu, jako je stáří, skóre důvěryhodnosti, hodnocení modelu a dřívější zákazy. Skrze to by mohlo dojít ke zvýšení efektivity ve zpracování požadavků zákaznické podpory a možné řešení opakujících se problémů, kam patří kupříkladu neoprávněné bany.
Jde přitom o jedno z palčivých témat. Valve se s cheatery na Steamu potýká pravidelně, přičemž jejich technologie v boji proti nim nebyla vždycky úplně účinná. Třeba v roce 2023 jejich Valve Anti-Cheat udílel neoprávněné bany za příliš rychlé pohyby v Counter-Striku 2. Proto by se logicky vylepšení skrze využití AI mohlo jevit jako lákavé, přestože jde stále o kontroverzní technologii vyvolávající kromě technooptimismu i obavy.
Na konci dne ale také může jít pouze o něco, co Valve testuje, ale do skutečného provozu technologii nikdy nezařadí. Zároveň je více než pravděpodobné, že „SteamGPT“ bude spíše interním nástrojem než něčím, s čím se vysloveně potká běžný uživatel. Ten ale naopak už brzy uzří upravenou domovskou stránku, která se aktuálně testuje v betě a slibuje vyšší hustotu informací i jejich zpřehlednění.