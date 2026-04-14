Valve by mohlo využít AI při hledání podvodníků na Steamu
Valve by mohlo využít AI při hledání podvodníků na Steamu

14. 4. 2026 9:00 | Novinky | autor: Ondřej Partl |

Jen před několika týdny se problematika umělé inteligence začala řešit i ve spojení s Valve, které by ji mohlo v budoucnu využít u některých svých projektů. Podle všeho není interně testovaná AI zatím dostatečně dobrá na to, aby nahradila kreativce, ale na technologické úrovni a při vyhodnocování dat by své uplatnění ve firmě najít mohla.

První potenciální využití na sebe nenechalo dlouho čekat. Dataminer Gabe Follower v kódu Steamu narazil na „SteamGPT“. Název se dle všeho týká pomocníka, který by měl firmě pomoci řešit problémy v oblasti zákaznické podpory a dohlížet na dodržování pravidel proti podvádění.

V konečném důsledku tak má řešit podvádění a omezování účtů v online hrách propojených se službou Steam. Kód bere v potaz několik proměnných účtu, jako je stáří, skóre důvěryhodnosti, hodnocení modelu a dřívější zákazy. Skrze to by mohlo dojít ke zvýšení efektivity ve zpracování požadavků zákaznické podpory a možné řešení opakujících se problémů, kam patří kupříkladu neoprávněné bany.

Jde přitom o jedno z palčivých témat. Valve se s cheatery na Steamu potýká pravidelně, přičemž jejich technologie v boji proti nim nebyla vždycky úplně účinná. Třeba v roce 2023 jejich Valve Anti-Cheat udílel neoprávněné bany za příliš rychlé pohyby v Counter-Striku 2. Proto by se logicky vylepšení skrze využití AI mohlo jevit jako lákavé, přestože jde stále o kontroverzní technologii vyvolávající kromě technooptimismu i obavy.

Na konci dne ale také může jít pouze o něco, co Valve testuje, ale do skutečného provozu technologii nikdy nezařadí. Zároveň je více než pravděpodobné, že „SteamGPT“ bude spíše interním nástrojem než něčím, s čím se vysloveně potká běžný uživatel. Ten ale naopak už brzy uzří upravenou domovskou stránku, která se aktuálně testuje v betě a slibuje vyšší hustotu informací i jejich zpřehlednění.

Ondřej Partl
Redaktor Games.cz a ZeStolu.cz. Nejvíce tíhne k RPG a příběhovým adventurám. Všeobecně ale žanrově nevyhrazen. Pokud hra nabízí dobře napsaný příběh či baví zajímavou hratelností, vždy se do ní rád pustí. Nejraději ale má, když je důraz dáván na průzkum prostředí. V tom se totiž reflektuje jeho toulavá povaha, láska k přírodě a snaha objevovat nové věci.
