Valheim po pěti letech opustí předběžný přístup, vedle mrazu přinese 1.0 citelné zdražení

Populární vikinský survival Valheim se po více než pěti letech v předběžném přístupu konečně chystá na své plnohodnotné vydání. Vývojáři ze studia Iron Gate oficiálně oznámili, že verze 1.0 spatří světlo světa 9. září. Společně s oslavami dokončení hry však na komunitu čeká několik zásadních novinek a ne všechny budí bezbřehé nadšení. Nově příchozí si budou muset připlatit, zatímco veteráni se nakonec zřejmě nedočkají části slibovaného obsahu.
Nejvýraznější změnou, která zasáhne peněženky dosud nerozhodnutých dobrodruhů, je plánované zdražení. Současná standardní cenovka se s příchodem plné verze zvedne o polovinu na 30 eur. Pokud přitom o pořízení severského hitu uvažujete, ideální příležitost se nabízí právě teď, kdy je hra k mání v rámci letního výprodeje na Steamu s výraznou slevou na 10 eur.
Ostrý start s sebou přinese také ostrý vítr v podobě nového ledového biomu Deep North, kde se budete potýkat s nástrahami nehostinné, mrazivé krajiny. S vydáním verze 1.0 se ale nad budoucností hry vznáší velký otazník. Vývojáři v nově zveřejněných odpovědích na často kladené dotazy komunity naznačili, že by mohlo jít o vůbec poslední větší obsahový přídavek.
Tým potvrdil, že hodlají hru i nadále opravovat, odstraňovat chyby a zapracují na drobných úpravách pro uživatelský komfort, nicméně jak dlouho bude podpora pokračovat, je v tuto chvíli podle nich předčasné spekulovat. Stejně tak studio nedokáže slíbit, zda do hry v budoucnu ještě vůbec dorazí nějaké další obsahová rozšíření, ačkoliv případné novinky plánují tradičně oznamovat skrze své komunikační kanály.
Nejednoznačnost, hraničící spíše s definitivním koncem velkých updatů, vyvolala vlnu nevole na sociálních sítích a komunitním fóru. Největším kamenem úrazu se stalo oficiální potvrzení, že verze 1.0 nebude obsahovat aktualizaci oceánského biomu. Zklamaní hráči si na Redditu stěžují, že plavit se stovky kilometrů po moři, které zeje prázdnotou a nabízí jen minimum aktivit, je přinejmenším frustrující. Vidina, že oceán už možná zůstane navždy poloprázdný, radost z blížícího se vydání mnoha fanouškům vyloženě kazí.
Mezi další novinky, které komunita označuje za polovičaté, patří implementace achievementů na Steamu. Jejich lovci totiž musí počítat s tím, že si hru budou muset odehrát znovu od začátku. A nový mrazivý biom sice bude přístupný i v dříve uložených pozicích, sami tvůrci však pro nejlepší možný zážitek doporučují rozehrát vikinskou odyseu raději načisto.
Pokud jde o optimalizaci, tvůrci sice zapracovali na plynulejším chodu hry, ovšem majitelé monumentálních a komplexních staveb by neměli očekávat zázraky. Verze 1.0 sice přinese plynulejší ukládání a měla by eliminovat trhání při načítání nových zón, ale na výkon v oblastech s obřími základnami tyto změny nebudou mít podle vyjádření studia zásadní vliv. Vývojáři nicméně slibují, že na hladším chodu Valheimu budou pokračovat i po zářijovém vydání. Pokud vás tedy severské přežívání láká, s nákupem před blížícím se zdražením raději neotálejte.