Vaas ve World of Tanks? Wargaming navázal spolupráci s Ubisoftem

Bitvy těžké válečné mašinerie ve World of Tanks mají za sebou řadu spoluprací. Nedávno jste se v ní mohli pustit do události inspirované Mafií, pravidelně se v ní objevuje metalová skupina Sabaton, přičemž v zimě dorazil dokonce i Benedict Cumberbatch. Všechna spojení pomáhají udržet popularitu a relevanci oblíbené tankové hry, proto se v nich pokračuje i nadále.
Další partnerství ovšem zůstává čistě v herních kruzích. Tým pracující na World of Tanks se tentokrát spojil s francouzským Ubisoftem, aby stvořili časově omezenou událost Battle Pass Special: Far Cry, čímž se do tankových šarvátek dostane trochu bezpráví oblíbené akční série.
Akce začne ve čtvrtek 16. července, ovšem skončí už v pondělí 27. července. Velitelé se v ní podívají do tropického ráje, který pod svou krásnou slupkou skrývá drsná nebezpečí. Postupem jednotlivými kapitolami události mezitím získají slušnou řádku odměn, jež jsou rozdělené mezi základní a prémiovou linii. Jsou mezi nimi třeba tematické 2D „polepy“ inspirované postavami a známými výjevy série.
Když už zmiňuju postavy, celkově jich na bojiště dorazí pět. Ve výčtu najdete ostříleného bývalého příslušníka námořnictva Jacka Carvera, brilantního doktora George Kriegera, hlavního protagonistu Far Cry 3 Jasona Brodyho, tajemnou Citru Talugmai a samozvaného krále Kyratu Pagana Mina, všichni se svými odpovídajícími dabéry. Jak se zdá, ikonický Vaas si musel tentokrát zapsat absenci.
Hlavní hvězdou je proto americký těžký tank IX. úrovně M-VII-Y. Má excelovat v náročných podmínkách, což reflektuje jeho exkluzivní 3D styl Twisting Paths. Jeho prvky tak odkazují na vliv ostrovního prostředí, ale také legendární dračí nůž, jemuž se připodobňuje kanón s čepelovitým tvarem a vyřezávanými kmenovými motivy.
Abyste z události vytěžili co nejvíc, můžete si dokoupit tematické balíčky a plnit speciální bojové mise, abyste si otevřeli řadu dalších odměn. Vzhledem k tomu, že World of Tanks je dostupné v základu zdarma, řadu odměn získáte bez nutnosti otevírat svou peněženku.