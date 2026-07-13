Vaas ve World of Tanks? Wargaming navázal spolupráci s Ubisoftem
zdroj: Wargaming

Vaas ve World of Tanks? Wargaming navázal spolupráci s Ubisoftem

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13. 7. 2026 12:15 | Novinky | autor: Ondřej Partl |

World of Tanks x Far Cry
World of Tanks x Far Cry
World of Tanks x Far Cry
Galerie

Bitvy těžké válečné mašinerie ve World of Tanks mají za sebou řadu spoluprací. Nedávno jste se v ní mohli pustit do události inspirované Mafií, pravidelně se v ní objevuje metalová skupina Sabaton, přičemž v zimě dorazil dokonce i Benedict Cumberbatch. Všechna spojení pomáhají udržet popularitu a relevanci oblíbené tankové hry, proto se v nich pokračuje i nadále.

Další partnerství ovšem zůstává čistě v herních kruzích. Tým pracující na World of Tanks se tentokrát spojil s francouzským Ubisoftem, aby stvořili časově omezenou událost Battle Pass Special: Far Cry, čímž se do tankových šarvátek dostane trochu bezpráví oblíbené akční série.

Akce začne ve čtvrtek 16. července, ovšem skončí už v pondělí 27. července. Velitelé se v ní podívají do tropického ráje, který pod svou krásnou slupkou skrývá drsná nebezpečí. Postupem jednotlivými kapitolami události mezitím získají slušnou řádku odměn, jež jsou rozdělené mezi základní a prémiovou linii. Jsou mezi nimi třeba tematické 2D „polepy“ inspirované postavami a známými výjevy série.

zdroj: Wargaming

Když už zmiňuju postavy, celkově jich na bojiště dorazí pět. Ve výčtu najdete ostříleného bývalého příslušníka námořnictva Jacka Carvera, brilantního doktora George Kriegera, hlavního protagonistu Far Cry 3 Jasona Brodyho, tajemnou Citru Talugmai a samozvaného krále Kyratu Pagana Mina, všichni se svými odpovídajícími dabéry. Jak se zdá, ikonický Vaas si musel tentokrát zapsat absenci.

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Z redakce
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Hlavní hvězdou je proto americký těžký tank IX. úrovně M-VII-Y. Má excelovat v náročných podmínkách, což reflektuje jeho exkluzivní 3D styl Twisting Paths. Jeho prvky tak odkazují na vliv ostrovního prostředí, ale také legendární dračí nůž, jemuž se připodobňuje kanón s čepelovitým tvarem a vyřezávanými kmenovými motivy.

Abyste z události vytěžili co nejvíc, můžete si dokoupit tematické balíčky a plnit speciální bojové mise, abyste si otevřeli řadu dalších odměn. Vzhledem k tomu, že World of Tanks je dostupné v základu zdarma, řadu odměn získáte bez nutnosti otevírat svou peněženku.

Smarty.cz
Tagy:
online akční historická válečná tank válečné hry
Zdroje:
Wargaming
Hry:
World of Tanks
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Ondřej Partl
Redaktor Games.cz a ZeStolu.cz. Nejvíce tíhne k RPG a příběhovým adventurám. Všeobecně ale žanrově nevyhrazen. Pokud hra nabízí dobře napsaný příběh či baví zajímavou hratelností, vždy se do ní rád pustí. Nejraději ale má, když je důraz dáván na průzkum prostředí. V tom se totiž reflektuje jeho toulavá povaha, láska k přírodě a snaha objevovat nové věci.
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