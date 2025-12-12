zdroj: IO Interactive

V novém Bondovi si záporáka zahraje Lenny Kravitz

12. 12. 2025 4:02 | Novinky | autor: Aleš Smutný |

Dobrodružství mladého Bonda v 007: First Light od hitmanovských IO Interactive vypadají lépe a lépe. Nově se v rámci krátkého videa představil hlavní protivník mladého Bonda, Bawma, pašerák zbraní s dosahem přes půlku světa, který podle všeho splňuje všechny vlastnosti, které by měl excentrický bondovský záporák měl mít. A kromě toho jej hraje Lenny Kravitz, pro nějž půjde o videoherní debut. Moc pěkné.

Ve hře budeme sledovat přerod mladého, drzého důstojníka letectva v agenta MI6, který se bude muset poprat po celém světě s konspirací a nejspíše právě Bawmou. Chybět by neměly ani výstřední gadgety od Q a další klasické propriety.

Aleš Smutný
Šéf redakcí Tiscali Media. V médiích je skoro dvacet let a i když začínal na filmové publicistice, postupně se přesunul ke hrám a následně i k obecnému zpravodajství. Má rád cokoliv o historii, specializuje se na Blízký východ a Japonsko.
