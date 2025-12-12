V novém Bondovi si záporáka zahraje Lenny Kravitz

Dobrodružství mladého Bonda v 007: First Light od hitmanovských IO Interactive vypadají lépe a lépe. Nově se v rámci krátkého videa představil hlavní protivník mladého Bonda, Bawma, pašerák zbraní s dosahem přes půlku světa, který podle všeho splňuje všechny vlastnosti, které by měl excentrický bondovský záporák měl mít. A kromě toho jej hraje Lenny Kravitz, pro nějž půjde o videoherní debut. Moc pěkné.
Ve hře budeme sledovat přerod mladého, drzého důstojníka letectva v agenta MI6, který se bude muset poprat po celém světě s konspirací a nejspíše právě Bawmou. Chybět by neměly ani výstřední gadgety od Q a další klasické propriety.