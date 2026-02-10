V nové skateboardingové simulaci si zajezdíte i na Letné. Skate Style slibuje skřípějící svobodu
Poslední dobou dochází k lehké obrodě „skejtových“ her. Ve velkém stylu se vrátily s remakem Tony Hawk's Pro Skater 1 + 2, zatímco Session a Skater XL se snažili o trochu realističtější pojetí. Minulý rok sice trochu zklamal nedostatečnými návraty v podobě Tony Hawk's Pro Skater 3 + 4 a Skate, ale zase překvapilo skvělé indie Skate Story. Tak doufejme, že nově představený Skate Style bude spadat do té lepší kategorie.

Autorští Zellah Games jej představují jako „next-gen“ simulaci, která k prknu na kolečkách přistupuje realisticky i s občas nekompromisní fyzikou. Studio chce jízdu i triky dát kompletně do vašich rukou, což podporuje odladěným systémem triků, kde budete dělat flipy, graby a grindy dynamicky a s pocitem, že opravdu máte nohy na prkně.

O to se nicméně pokoušeli už mnozí jiní, Zellah proto jdou zase o krok dál představením editoru animací. Takže nejen, že si uzpůsobíte vzhled jezdce, ale i jeho styl a pohyby těla, postavení nohou či načasování. Je na vás, jestli chcete napodobit některé profesionální jezdce, nebo zkusíte vymyslet vlastní směsku, jakou svět doposud neviděl.

zdroj: Zellah Games

Kdyby vám to bylo málo, Skate Style skrývá ještě jednu specialitu mířenou především na našince. Jedním z nich je legendární Letná, specificky okolí kyvadla nazývané také jako Stalinplaza. Místo s rovným povrchem, schody a několika překážkami je ideálním dějištěm, kde vyzkoušíte svůj um. Tím spíše, když tamní kulturní centrum v minulém roce ukončilo provoz.

K němu do tandemu tým přidává barcelonské Muzeum současného umění (MACBA), kde využijete moderní betonový exteriér, stejně jako okolní uličky, přilehlé náměstí a vnitřní prostory. Pokud se vám na jednom z dějišť povede dechberoucí trik, zachytíte ho v přiloženém editoru klipů, abyste se s ním mohli pochlubit.

Tony Hawk's Pro Skater 3 + 4
Recenze
Tony Hawk's Pro Skater 3 + 4 – recenze návratu, kterému skřípou kolečka

Skate Style sice nepřinese hru více hráčů, bude ale dávat důraz na komunitu. Nechybí podpora modifikací, sdílení klipů a pravidelné aktualizace pro všechny typy hráčů. A už teď se chlubí podporou pro Steam Deck.

Jestli to na vás působí alespoň trochu zajímavě, na Steamu najdete bezplatnou demoverzi, k jejímuž hraní je zapotřebí ovladač, protože klávesnice s myší se nepodporuje. I tak dostanete slušnou ukázku vize, která při vydání má šanci oslovit řadu nadšenců. Jenom se zatím neví, kdy přesně.

