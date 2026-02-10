V nové skateboardingové simulaci si zajezdíte i na Letné. Skate Style slibuje skřípějící svobodu

Poslední dobou dochází k lehké obrodě „skejtových“ her. Ve velkém stylu se vrátily s remakem Tony Hawk's Pro Skater 1 + 2, zatímco Session a Skater XL se snažili o trochu realističtější pojetí. Minulý rok sice trochu zklamal nedostatečnými návraty v podobě Tony Hawk's Pro Skater 3 + 4 a Skate, ale zase překvapilo skvělé indie Skate Story. Tak doufejme, že nově představený Skate Style bude spadat do té lepší kategorie.
Autorští Zellah Games jej představují jako „next-gen“ simulaci, která k prknu na kolečkách přistupuje realisticky i s občas nekompromisní fyzikou. Studio chce jízdu i triky dát kompletně do vašich rukou, což podporuje odladěným systémem triků, kde budete dělat flipy, graby a grindy dynamicky a s pocitem, že opravdu máte nohy na prkně.
O to se nicméně pokoušeli už mnozí jiní, Zellah proto jdou zase o krok dál představením editoru animací. Takže nejen, že si uzpůsobíte vzhled jezdce, ale i jeho styl a pohyby těla, postavení nohou či načasování. Je na vás, jestli chcete napodobit některé profesionální jezdce, nebo zkusíte vymyslet vlastní směsku, jakou svět doposud neviděl.
Kdyby vám to bylo málo, Skate Style skrývá ještě jednu specialitu mířenou především na našince. Jedním z nich je legendární Letná, specificky okolí kyvadla nazývané také jako Stalinplaza. Místo s rovným povrchem, schody a několika překážkami je ideálním dějištěm, kde vyzkoušíte svůj um. Tím spíše, když tamní kulturní centrum v minulém roce ukončilo provoz.
K němu do tandemu tým přidává barcelonské Muzeum současného umění (MACBA), kde využijete moderní betonový exteriér, stejně jako okolní uličky, přilehlé náměstí a vnitřní prostory. Pokud se vám na jednom z dějišť povede dechberoucí trik, zachytíte ho v přiloženém editoru klipů, abyste se s ním mohli pochlubit.
Skate Style sice nepřinese hru více hráčů, bude ale dávat důraz na komunitu. Nechybí podpora modifikací, sdílení klipů a pravidelné aktualizace pro všechny typy hráčů. A už teď se chlubí podporou pro Steam Deck.
Jestli to na vás působí alespoň trochu zajímavě, na Steamu najdete bezplatnou demoverzi, k jejímuž hraní je zapotřebí ovladač, protože klávesnice s myší se nepodporuje. I tak dostanete slušnou ukázku vize, která při vydání má šanci oslovit řadu nadšenců. Jenom se zatím neví, kdy přesně.