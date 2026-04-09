zdroj: Hello Games

V No Man's Sky teď můžete sbírat a trénovat příšerky jako v Pokémonech

9. 4. 2026 10:30 | Novinky | autor: Jakub Malchárek |

Nekonečný a neskutečný příval nového obsahu do vesmírného sandboxu No Man's Sky neustává. S desátým výročím se hra rozrůstá dost nečekaným směrem. Studio Hello Games totiž vydalo aktualizaci Xeno Arena, která není nic jiného než plnohodnotná minihra ve stylu Pokémonů (trailer výše). Můžete chytat, trénovat a bojovat s mimozemskými potvůrkami!

Novinka umožňuje hráčům sbírat mimozemské tvory napříč procedurálně generovaným vesmírem, zkoumat jejich schopnosti a připravovat je na souboje. Každý druh má nově vlastní elementární vlastnosti odvozené od prostředí planety, na které se vyskytuje, což přidává další vrstvu strategie. Vzácnější biomy pak ukrývají silnější a nebezpečnější jedince, včetně extrémně vzácných legendárních variant s unikátními statistikami. Identifikovat silné exempláře vám pomůže nové vylepšení skeneru, který odhalí bojový potenciál fauny.

No Man’s Sky: Příběh o vykoupení

Jakmile si hráči vyberou svého favorita, mohou ho nejen trénovat, ale i křížit nebo geneticky upravovat, čímž vznikají nové varianty s odlišným vzhledem i schopnostmi. Postupně lze zlepšovat jejich dovednosti prostřednictvím krmení, budování vztahu i tréninkových soubojů. Samotné bitvy se pak odehrávají v nově přidaných holo-arénách, které najdete na vesmírných stanicích i v Nexusu. Tady se můžete utkat s ostatními hráči, NPC protivníky nebo pořádat vlastní turnaje. Systém doplňují žebříčky, ranky a denní výzvy, které nabízejí odměny.

Hello Games přiznává inspiraci nejen Pokémony, ale i dalšími hrami zaměřenými na sběr a souboje tvorů, a novinku označuje za plnohodnotnou multiplayerovou hru uvnitř hry. Jinými slovy, Xeno Arena není jen drobný doplněk, ale poměrně zásadní rozšíření hratelnosti.

A pokud by to nestačilo, vývojáři naznačují, že tímhle to zdaleka nekončí. Oslavy deseti let No Man's Sky mají pokračovat dalšími aktualizacemi. Ve světle nového obsahu do Starfieldu, na který jsme čekali dva a půl roku, se tak No Man's Sky stále drží na špici toho nejlepšího, co ve vesmírných hrách můžete zažít. 

Jakub Malchárek
Zástupce šéfredaktorky Games.cz s kořeny ve zpravodajských médiích, který začínal jako knižní recenzent. Fanoušek velkolepých fantaskních příběhů a singleplayerových her hraných na čemkoliv, co má obrazovku. Rád se vzteká u soulsovek, uklidňuje v otevřených světech, hraje si na někoho jiného v RPG, taktizuje u strategií, hltá všechno kolem nakladatelství DC a dobrou skotskou.
No Man's Sky - Xeno Arena Trailer
No Man's Sky - Xeno Arena Trailer
Fight Club #767 – Je Starfield po letech lepší?
Fight Club #767 – Je Starfield po letech lepší?
Frostpunk 2: Breach of Trust – Datum vydání
Frostpunk 2: Breach of Trust – Datum vydání
Mortal Shell II – Ukázka hraní
Mortal Shell II – Ukázka hraní
Fight Club #766 – Posun času jako herní mechanika
Fight Club #766 – Posun času jako herní mechanika
Heroes of Might And Magic: Olden Era - Early Access
Heroes of Might And Magic: Olden Era - Early Access
Gray Zone Warfare – Update 0.4: Spearhead
Gray Zone Warfare – Update 0.4: Spearhead
Zero Parades: For Dead Spies – Datum vydání
Zero Parades: For Dead Spies – Datum vydání
Stranger Than Heaven – Pět období
Stranger Than Heaven – Pět období
Stalker 2: Cost of Hope – Oznámení
Stalker 2: Cost of Hope – Oznámení
Lords of the Fallen II - Umbral Gameplay
Lords of the Fallen II - Umbral Gameplay
Fight Club #765 – Proč nehrajeme Crimson Desert?
Fight Club #765 – Proč nehrajeme Crimson Desert?
Wartales – Contract: Fires in the Capital - oznámení
Wartales – Contract: Fires in the Capital - oznámení
Heroes of Science and Fiction – Datum vydání
Heroes of Science and Fiction – Datum vydání
Minecraft Dungeons II – Představení
Minecraft Dungeons II – Představení
Death Stranding 2: On The Beach - "No Rain No Rainbow"
Death Stranding 2: On The Beach - "No Rain No Rainbow"
Starfield: Free Lanes & Terran Armada - Oznámení
Starfield: Free Lanes & Terran Armada - Oznámení
Sekiro: No Defeat - Trailer
Sekiro: No Defeat - Trailer
World of Tanks - Mafia
World of Tanks - Mafia
Tomb Raider Remastered I-III – Nový patch
Tomb Raider Remastered I-III – Nový patch

