V No Man's Sky teď můžete sbírat a trénovat příšerky jako v Pokémonech

Nekonečný a neskutečný příval nového obsahu do vesmírného sandboxu No Man's Sky neustává. S desátým výročím se hra rozrůstá dost nečekaným směrem. Studio Hello Games totiž vydalo aktualizaci Xeno Arena, která není nic jiného než plnohodnotná minihra ve stylu Pokémonů (trailer výše). Můžete chytat, trénovat a bojovat s mimozemskými potvůrkami!
Novinka umožňuje hráčům sbírat mimozemské tvory napříč procedurálně generovaným vesmírem, zkoumat jejich schopnosti a připravovat je na souboje. Každý druh má nově vlastní elementární vlastnosti odvozené od prostředí planety, na které se vyskytuje, což přidává další vrstvu strategie. Vzácnější biomy pak ukrývají silnější a nebezpečnější jedince, včetně extrémně vzácných legendárních variant s unikátními statistikami. Identifikovat silné exempláře vám pomůže nové vylepšení skeneru, který odhalí bojový potenciál fauny.
Jakmile si hráči vyberou svého favorita, mohou ho nejen trénovat, ale i křížit nebo geneticky upravovat, čímž vznikají nové varianty s odlišným vzhledem i schopnostmi. Postupně lze zlepšovat jejich dovednosti prostřednictvím krmení, budování vztahu i tréninkových soubojů. Samotné bitvy se pak odehrávají v nově přidaných holo-arénách, které najdete na vesmírných stanicích i v Nexusu. Tady se můžete utkat s ostatními hráči, NPC protivníky nebo pořádat vlastní turnaje. Systém doplňují žebříčky, ranky a denní výzvy, které nabízejí odměny.
Hello Games přiznává inspiraci nejen Pokémony, ale i dalšími hrami zaměřenými na sběr a souboje tvorů, a novinku označuje za plnohodnotnou multiplayerovou hru uvnitř hry. Jinými slovy, Xeno Arena není jen drobný doplněk, ale poměrně zásadní rozšíření hratelnosti.
A pokud by to nestačilo, vývojáři naznačují, že tímhle to zdaleka nekončí. Oslavy deseti let No Man's Sky mají pokračovat dalšími aktualizacemi. Ve světle nového obsahu do Starfieldu, na který jsme čekali dva a půl roku, se tak No Man's Sky stále drží na špici toho nejlepšího, co ve vesmírných hrách můžete zažít.