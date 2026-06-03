V God of War Laufey se Kratova žena vydává do božského posmrtného života

Po měsících spekulací, úniků a nepřímých náznaků konečně padlo oficiální potvrzení. Studio Santa Monica představilo další kapitolu série God of War, která tentokrát postaví do centra dění Laufey, známou spíše jako Faye – manželku Krata a matku Atrea. Novinka s prostým názvem God of War Laufey byla odhalena v závěru prezentace State of Play, kde předvedla rovnou velmi štědrých dvacet minut záběrů z hraní.
Faye sice teoreticky patří mezi nejdůležitější postavy severské ságy o bohovi války, události ale až dosud ovlivňovala vlastně nepřímo. Už na začátku God of War z roku 2018 byla mrazivá obryně po smrti a objevovala se v příběhu hlavně ve vzpomínkách, prostřednictvím stop, které po sobě zanechala, a pochopitelně coby hybatelka událostí, kterých už se ale jaksi neúčastní. Právě její poslední přání totiž odstartovalo společnou cestu Krata a Atrea napříč Devíti říšemi.
Nová hra proto obrací perspektivu a zaměřuje se přímo na její osud. Děj nové hry začíná krátce po Fayině pohřbu, který ale tentokrát neznamená konec. Hrdinka se probouzí v záhadné dimenzi Všudekdy, tedy na místě, které tůvrci popisují jako posmrtný život bohů. Jde o sféru stojící mimo známé mytologie, kde se střetávají božstva a bytosti z různých kultur a tradic.
Podle scenáristů si Faye velmi rychle uvědomí, že pojistky, které si za života nachystala, aby Krata a Atrea ochránila, jsou v nebezpečí. Pokud chce zachránit své blízké, musí najít cestu z říše mrtvých a zároveň odhalit její tajemství.
První ukázka naznačuje, že restartovaná série překročí hranice severské mytologie. Mezi potvrzenými protivníky se objevují egyptská bohyně Sekhmet nebo mongolské božstvo Begtse. Vývojáři navíc otevřeně mluví o tom, že v posmrtné říši nedobrovolně koexistují bohové z mnoha různých kultur, kteří zde soupeří o moc.
Neobvyklou atmosféru doplňují také noví společníci, Faye totiž také nebude cestovat sama. Doprovodí ji Phranque, zvláštní vnímavá želatinová kostka (je tohle narážka na Dungeons & Dragons?), a také Rue, magická strážkyně spojená s mocným mečem, který se stane Fayinou hlavní zbraní.
Právě soubojový systém se od posledního dílu mění asi nejzásadněji. Sony Santa Monica zdůrazňuje, že chtělo zachovat DNA moderních dílů God of War, zároveň však vrátit část energie a dynamiky starší řecké trilogie. Faye je výrazně pohyblivější než Kratos, boj s ní tak bude stát na rychlosti a neustálém dorážení.
Tvůrci popisují její styl jako kombinaci „rychlosti, kontroly a neúprosnosti“. Bohyně se může bez přerušení přesouvat mezi zemí a vzduchem, kde řetězí akrobatické kousky i útoky a působí přitom mnohem obratněji a elegantněji než její slavný manžel.
Významnou roli sehrají také její schopnosti spojené s obry z Jötunheimu. Faye byla známá jako Zlatá ruka Jötnarů, tedy nejmocnější ochránkyně obrů, a disponovala mocnými věšteckými schopnostmi. Ve Všudekdy navíc její magie ještě posílí. Jednou z klíčových mechanismů bude potom manipulace s dušemi nepřátel. Silným úderem dokáže vyrvat protivníkovi duši z těla a následně ji využít v dalších kombech nebo proti jiným nepřátelům.
Zajímavé je i zasazení příběhu v rámci série - zatímco předchozí hry řešily osud světa živých a Ragnarök, novinka se pokusí odpovědět na otázku, která pronásledovala i samotného Ódina: Co se stane s bohy po smrti?
V roli Faye se vrací herečka Deborah Ann Woll, která postavu ztvárnila už v Ragnaröku a znát ji můžete kupříkladu ze seriálu Pravá krev. Doplní ji Jack Quaid jako želatinová kostka Phranque a Perlina Lau v roli Rue.
Datum vydání zatím oznámeno nebylo, Santa Monica však slibuje, že hra dorazí na PlayStation 5 „brzy“. Upřesňuje nicméně, že rozhodně nepůjde o další vedlejší projekt ve stylu letošních Sons of Sparta, God of War Laufey představuje plnohodnotné pokračování oblíbené a výsostné série Sony.