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V Doom: The Dark Ages – Revelations se budeme místo štítu ohánět kopím

10. 6. 2026 9:00 | Novinky | autor: Jakub Malchárek |

Doom: The Dark Ages – Revelations
Doom: The Dark Ages – Revelations
Doom: The Dark Ages – Revelations
Galerie

Bethesda Softworks a id Software konečně odhalily první velké rozšíření pro Doom: The Dark Ages. Nový příběhový obsah s podtitulem Revelations byl představen během Xbox Games Showcase a podle vývojářů zavede Doom Slayera do brutálního očistce. Hlavní hrdina se po zradě ocitne uvězněný ve vlastní mysli a bude muset čelit novým démonickým hrůzám i bžským bytostem.

Vlivem osudu a snad všeho toho kydlení a odrážení střel přijdeme o rotoštít. Místo něj se v Revelations vyzbrojíme řetězovým kopím Chain Spear. To kombinuje mobilitu a agresivní útoky a podle vývojářů má výrazně rozšířit možnosti boje. Z prvních ukázek působí jako návrat k dynamičtějšímu stylu známému z Doom Eternal, což by mohlo potěšit hráče, kterým více defenzivní systém bloků a parírování v The Dark Ages úplně nesedl. 

Doom: THe Dark Ages
Recenze
Doom: The Dark Ages – recenze zbytečné modernizace

Revelations nabídne také nové lokace, nepřátele a komplexnější hádanky, které mají rozšířit průzkum prostředí vedle samotné akce. Já doufám, že ve hře už hlavně nebudou nudné pasáže na kydrakovi a v masivní titánské zbroji. Návrat k akčnějšímu a sevřenějšímu stylu Eternal zní skvěle!

Společně s DLC dorazí i bezplatná aktualizace Ripatorium 3.0 dostupná pro všechny majitelům hry. Ta výrazně rozšíří arénový režim o další možnosti nastavení, vlastní presety a vylepšené sdílení výzev mezi hráči. Majitelé rozšíření navíc získají do Ripatoria další bonusový obsah včetně nových map, démonů a plně vylepšených zbraní. Z traileru jsme taky mohli vidět původního Dooma z 90. let ale v současném režimu. Předpokládal bych, že to bude také součástí nového obsahu pro Ripatorium.

Doom: The Dark Ages – Revelations bude pořídíte za 19,99 dolarů, zatímco majitelé Premium Edition jej získají automaticky. Rozšíření vyjde 7. července na PC, Xbox Series X/S a PlayStation 5.

Smarty.cz
Tagy:
středověk akční dlc FPS střílečka
Zdroje:
Bethesda
Hry:
Doom: The Dark Ages Doom: The Dark Ages - Revelations
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Jakub Malchárek
Zástupce šéfredaktorky Games.cz s kořeny ve zpravodajských médiích, který začínal jako knižní recenzent. Fanoušek velkolepých fantaskních příběhů a singleplayerových her hraných na čemkoliv, co má obrazovku. Rád se vzteká u soulsovek, uklidňuje v otevřených světech, hraje si na někoho jiného v RPG, taktizuje u strategií, hltá všechno kolem nakladatelství DC a dobrou skotskou.
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