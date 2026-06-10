V Doom: The Dark Ages – Revelations se budeme místo štítu ohánět kopím

Bethesda Softworks a id Software konečně odhalily první velké rozšíření pro Doom: The Dark Ages. Nový příběhový obsah s podtitulem Revelations byl představen během Xbox Games Showcase a podle vývojářů zavede Doom Slayera do brutálního očistce. Hlavní hrdina se po zradě ocitne uvězněný ve vlastní mysli a bude muset čelit novým démonickým hrůzám i bžským bytostem.
Vlivem osudu a snad všeho toho kydlení a odrážení střel přijdeme o rotoštít. Místo něj se v Revelations vyzbrojíme řetězovým kopím Chain Spear. To kombinuje mobilitu a agresivní útoky a podle vývojářů má výrazně rozšířit možnosti boje. Z prvních ukázek působí jako návrat k dynamičtějšímu stylu známému z Doom Eternal, což by mohlo potěšit hráče, kterým více defenzivní systém bloků a parírování v The Dark Ages úplně nesedl.
Revelations nabídne také nové lokace, nepřátele a komplexnější hádanky, které mají rozšířit průzkum prostředí vedle samotné akce. Já doufám, že ve hře už hlavně nebudou nudné pasáže na kydrakovi a v masivní titánské zbroji. Návrat k akčnějšímu a sevřenějšímu stylu Eternal zní skvěle!
Společně s DLC dorazí i bezplatná aktualizace Ripatorium 3.0 dostupná pro všechny majitelům hry. Ta výrazně rozšíří arénový režim o další možnosti nastavení, vlastní presety a vylepšené sdílení výzev mezi hráči. Majitelé rozšíření navíc získají do Ripatoria další bonusový obsah včetně nových map, démonů a plně vylepšených zbraní. Z traileru jsme taky mohli vidět původního Dooma z 90. let ale v současném režimu. Předpokládal bych, že to bude také součástí nového obsahu pro Ripatorium.
Doom: The Dark Ages – Revelations bude pořídíte za 19,99 dolarů, zatímco majitelé Premium Edition jej získají automaticky. Rozšíření vyjde 7. července na PC, Xbox Series X/S a PlayStation 5.