V Civilization VII Test of Time už nebudete muset měnit národy
8. 5. 2026 11:00 | Novinky | autor: Jakub Malchárek |

Firaxis chystá dosud největší zásah do herních mechanismů Civilization VII. Bezplatný update Test of Time dorazí 19. května a hlavním tahákem je vyhovění žádostí o možnost úplně obejít systém věků a s ním spojenou změnou národa, za který hrajete. Hráči si nově budou moci vybrat jednu civilizaci a vést ji celou hrou klasickým způsobem podobně jako ve starších dílech.

Nový systém nabízí dvě rozdílné filozofie rozvoje. Mechanika Syncretism umožní přebírat unikátní jednotky a infrastrukturu jiných civilizací v jejich vrcholné éře, zatímco Affirmation se soustředí na posilování vlastní identity a unikátnosti zvolené civilizace.

Vedle toho přichází i přepracovaný systém vítězství, který má nabídnout víc větvení a lépe odměňovat dlouhodobou dominanci během celé partie, takže při výrazném náskoku třeba v ekonomice, nebudete při přechodu do další éry začínat úplně od nuly. Tyto cesty nahrazuje nový systém triumfů volitelnými cíli a výzvami zaměřené na vojenský, kulturní, vědecký nebo diplomatický rozvoj. To má přinést větší variabilitu a smyslupnější rozhodování během celé kampaně.

Update přidává i další novinky, například novou mapu Fractal Continent, lepší generování map, systém poradního sboru nebo nového vůdce zdarma pro všechny majitele základní hry. Celkově působí Test of Time jako snaha dát Civilization VII druhý dech. Studio během posledního roku postupně upravovalo i další kritizované části hry, včetně uživatelského rozhraní, a právě květnový update má být vyvrcholením těchto změn.

Jakub Malchárek
Zástupce šéfredaktorky Games.cz s kořeny ve zpravodajských médiích, který začínal jako knižní recenzent. Fanoušek velkolepých fantaskních příběhů a singleplayerových her hraných na čemkoliv, co má obrazovku. Rád se vzteká u soulsovek, uklidňuje v otevřených světech, hraje si na někoho jiného v RPG, taktizuje u strategií, hltá všechno kolem nakladatelství DC a dobrou skotskou.
