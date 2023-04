V českých herních obchodech v březnu dominoval remake Resident Evilu 4

4. 4. 2023 12:26 | Novinky | autor: Ondřej Partl

Jednotlivé měsíce utíkají jako voda, ani jsme se pořádně nenadáli a už tady je duben. Ten ve svých útrobách skrývá hned několik zajímavých kusů, mezi nimiž se nachází třeba lovecraftovský Sherlock Holmes, další peripetie z předaleké galaxie nebo dlouho připravovaný Dead Island 2 (kompletní přehled tady). Než se ale plně vrhneme do horkých novinek, rozhodně nebude na škodu si udělat malou březnovou rekapitulaci se statistikami předních českých videoherních obchodů Xzone a JRC (Smarty).

Březen se u Xzone nesl především ve znamení novinek, které se usídlily na prvních třech příčkách nejprodávanějších her tohoto období. Na samotném vrcholu docela očekávaně stanula předělávka Resident Evilu 4. Ta svými kvalitami uhranula nejen kritickou obec (recenze zde), ale také samotné hráče. A neuškodila tomu ani chybějící krabicová verze pro PC.

Na druhé pozici se skrývá Wo Long: Fallen Dynasty. To znamená, že lid je stále odhodlán překonávat nelehké nástrahy žánru soulslike. A nezastaví je v tom ani poněkud hrubší vizuální stránka.

Nemalým překvapením je ale Metroid Prime Remastered na třetím místě. Přeci jen zrovna tato série se u nás netěší tak velké oblibě, navíc se jedná o exkluzivitu pro Nintendo Switch.

Další novinky se musely spokojit s nižšími příčkami. Jmenovitě jde o další z armády rozšíření pro The Sims 4, které vám tentokrát umožní zažít Rodinný život (7. místo). Do desítky se ještě dostal výborný pohádkový spin-off Bayonetta Origins: Cereza and the Lost Demon (9. příčka).

Kromě toho se v žebříčku i nadále hezky drží únorové tituly Hogwarts Legacy, Atomic Heart a Company of Heroes 3. Boduje také balíček do Fortnite a The Last of Us: Part I pro PlayStation 5. Může za to hlavně nepovedený PC port? Kdo ví.

Pohledem hardwaru stále dominuje PlayStation 5, ale na pulty se vrátil také PlayStation 4, který zvládl předběhnout Nintendo Switch i Xbox Series X/S. Merchi zase suverénně vládly figurky k The Last of Us: Part II (Joel a Abby) a Zaklínači 3 (Vesemir a Imlerith od Dark Horse). Vklínil se mezi ně ještě komiks Kingdom Come: Deliverance, ve kterém prozkoumáte události odehrávající se před dějem hry.

Březnový speciální žebříček Xzone následně věnovalo knihám. Protože kdo čte, ten ví! V této kategorii jasně vládne bichle napěchovaná informacemi – O hrách a lidech. A jelikož ji má na starosti parta kolem Levelu, dělá nám to velkou radost. Fanoušky ale také zajímal další pohled do zákulisí od Jasona Schreiera – Press Reset. A své místo mají i artbooky, jako je ten pro středověké Kingdom Come: Deliverance, Hogwarts Legacy nebo A Plague Tale.

Teď už ale k JRC, potažmo firmě Smarty.cz. Zde stejně jako v případě konkurenčního Xzone dominovala předělávka Resident Evilu 4. Leonek a jeho sexy patka jednoduše táhnou na všech frontách. A Capcomu to může dělat jenom radost. Zbytek žebříčku je ovšem diametrálně odlišný.

Žádná z dalších březnových novinek se do něj totiž neprobojovala, takže si své místo na výsluní mohou užívat stálice. To znamená, že stříbro berou kouzelníci z Hogwarts Legacy, kteří jen těsně utekli fotbalistům z FIFA 23.

My jsme ovšem národ nejen fotbalový, ale také hokejový, takže bramborou se může pyšnit NHL 23. A stále nepřestává udivovat Grand Theft Auto V, které je schopné se i mnoho let po vydání probojovat do první pětky. Rockstar šestý díl evidentně vůbec nepotřebuje!

Druhou pětku zase otevírá The Last of Us (není specifikované, jestli jde o Part I, ale nejspíše ano), které následuje kostičkový Minecraft, severský God of War Ragnarök a Zaklínač 3: Divoký hon. Na chvostě lze nalézt esenci blockbusterové zábavy Call of Duty: Modern Warfare II.

Stejně jako v případě Xzone, i v těchto obchodech si můžete zakoupit různý merch či stolní hry. Vypíchnout můžeme třeba karetní Pokémon TCG: Scarlet a Violet, což je nová edice, která přináší hromadu novinek.

Nyní už nezbývá než čekat, jak to dopadne v dubnu. Favority jsou určitě Dead Island 2 a Star Wars Jedi: Survivor, ale třeba dojde na nějaké překvapení.