V Bungie budou padat hlavy. Marathon nezaujal dostatek lidí a Destiny 2 končí

Cesta studia Bungie je fascinující, proto aktuální zprávy bolí. Dříve věhlasný tým pod hlavičkou Microsoftu se kdysi osamostatnil a doufalo se, že začne psát další zářnou kapitolu. To si zřejmě s následným odkupem myslela i Sony, pod jejímiž křídly však společnost poněkud zmírá. Destiny 2 o svou popularitu přišlo, přičemž extrakční Marathon je herně sice skvělý, ale nebyl tak úspěšný, jak by studio potřebovalo. A to je jeden z důvodů, proč se zjevně bude propouštět.
Se zprávou přišel ostřílený insider Jason Schreier pro Bloomberg, který má v oné záplavě negativních zpráv i jednu dobrou. Marathon evidentně nekončí a tým přeskupí své zdroje tak, aby se na svou novinku mohl plně zaměřit. Znamená to ale špatné zprávy pro zbylé fanoušky Destiny 2, jehož vývoj se blíží ke konci a 9. června vyjde poslední obsahová aktualizace.
Schreier tvrdí, že už nyní se část týmu galaktické střílečky přesunul k té extrakční, přičemž v blízké době se plánuje propouštění „významného“ počtu zaměstnanců. Propouštění zároveň znamená, že se Bungie prozatím neplánuje naplno pustit do Destiny 3, jeho případný vývoj bude trvat ještě dlouho a fanouškům po soumraku dvojky začne nepříjemné období půstu.
„Společnost nemá pro vývojový tým Destiny 2 připravený žádný nový projekt poté, co hra příští měsíc skončí. Zároveň neplánuje okamžitě zahájit vývoj Destiny 3,“ uvádí Schreier.
Současně tvrdí, že zaměstnanci studia plánují předložit několik nových projektů vedení, mimo jiné i ze série Destiny, avšak žádný z nich dosud nebyl schválený a není jisté, jestli k tomu kvůli aktuální prodělečné situaci studia vůbec dojde. Sony totiž po vydání Marathonu odepsala 765 milionů dolarů ve spojení s aktivy studia Bungie, což rozhodně nejsou drobné ani pro technologického giganta.
Hráče Destiny 2 alespoň může utěšovat fakt, že jim zmíněná poslední aktualizace má splnit spoustu vymodlených přání a vrátit do hry některé populární režimy. Zároveň přibude příběhový obsah, který má vyprávění i postavy ponechat v zajímavých polohách, na něž by se mohlo navazovat s případnou trojkou.