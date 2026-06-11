V Alien: Isolation 2 se před xenomorfem budete chtít ukrýt v interiérech

Po dvanácti letech se Alien: Isolation 2 vrací děsit a podle vývojářů z Creative Assembly nepůjde jen o opakování původního konceptu. Největší novinkou mají být venkovní lokace, které zásadně promění způsob, jakým hráče loví xenomorf.
Zatímco první hra se téměř celá odehrávala v klaustrofobických chodbách vesmírné stanice Sevastopol, pokračování nabídne rozsáhlé exteriéry. To ale neznamená větší bezpečí. Podle hlavního designéra James Greena se mimo budovy mimozemšťan pohybuje jinak, loví jiným způsobem a využívá odlišné vzorce chování než v uzavřených prostorách.
Kreativní ředitel Al Hope v rozhovoru pro PC Gamer vysvětluje, že cílem je vytvořit opačný druh strachu. V interiérech se hráči cítí uvěznění a chtějí ven. Jakmile se ale dostanou do otevřeného prostoru, začnou se cítit nechránění a zranitelní a budou se naopak chtít vrátit dovnitř. Vývojáři zároveň potvrzují návrat adaptivní umělé inteligence, která byla největší devizou prvního dílu. Xenomorf se bude znovu učit z chování hráče, reagovat na jeho taktiky a postupně se jim přizpůsobovat. Tento systém bude fungovat jak v interiérech, tak v exteriérech.
Creative Assembly zdůrazňují, že nepřítel není skriptovaný. Dokonce ani lidští protivníci nepoužívají klasické hlídkové trasy. Celý svět je navržen jako systémový survival sandbox, kde hráč dostává nástroje k přežití a způsob, jakým se dostane z bodu A do bodu B, závisí především na jeho rozhodnutích.
Na projektu pracuje kombinace veteránů původního Alien: Isolation a nových vývojářů. Právě nová krev podle studia pomohla přicházet s odlišnými řešeními a zabránila tomu, aby vznikla pouze další vesmírná stanice s novou sadou chodeb. Vývojáři také potvrdili, že ve hře není využívána generativní AI.
Creative Assembly navíc tvrdí, že stále čerpají hlavně z atmosféry původního filmu Vetřelec z roku 1979. Právě jeho retro-futuristická estetika a pocit bezmoci mají být i nadále základem celé série. No, velké těšení! Alien: Isolation 2 zatím nemá datum vydání, zahrajeme si jej ale na PC, Xboxu Series X/S a Nintendu Switch 2.