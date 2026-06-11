V Alien: Isolation 2 se před xenomorfem budete chtít ukrýt v interiérech
zdroj: Creative Assembly

V Alien: Isolation 2 se před xenomorfem budete chtít ukrýt v interiérech

PC PlayStation 5 Xbox Series Switch 2

11. 6. 2026 16:30 | Novinky | autor: Jakub Malchárek |

Alien: Isolation 2
Alien: Isolation 2
Alien: Isolation 2
Galerie

Po dvanácti letech se Alien: Isolation 2 vrací děsit a podle vývojářů z Creative Assembly nepůjde jen o opakování původního konceptu. Největší novinkou mají být venkovní lokace, které zásadně promění způsob, jakým hráče loví xenomorf.

Zatímco první hra se téměř celá odehrávala v klaustrofobických chodbách vesmírné stanice Sevastopol, pokračování nabídne rozsáhlé exteriéry. To ale neznamená větší bezpečí. Podle hlavního designéra James Greena se mimo budovy mimozemšťan pohybuje jinak, loví jiným způsobem a využívá odlišné vzorce chování než v uzavřených prostorách.

Kreativní ředitel Al Hope v rozhovoru pro PC Gamer vysvětluje, že cílem je vytvořit opačný druh strachu. V interiérech se hráči cítí uvěznění a chtějí ven. Jakmile se ale dostanou do otevřeného prostoru, začnou se cítit nechránění a zranitelní a budou se naopak chtít vrátit dovnitř. Vývojáři zároveň potvrzují návrat adaptivní umělé inteligence, která byla největší devizou prvního dílu. Xenomorf se bude znovu učit z chování hráče, reagovat na jeho taktiky a postupně se jim přizpůsobovat. Tento systém bude fungovat jak v interiérech, tak v exteriérech.

Creative Assembly zdůrazňují, že nepřítel není skriptovaný. Dokonce ani lidští protivníci nepoužívají klasické hlídkové trasy. Celý svět je navržen jako systémový survival sandbox, kde hráč dostává nástroje k přežití a způsob, jakým se dostane z bodu A do bodu B, závisí především na jeho rozhodnutích.

zdroj: vlastní video redakce

Na projektu pracuje kombinace veteránů původního Alien: Isolation a nových vývojářů. Právě nová krev podle studia pomohla přicházet s odlišnými řešeními a zabránila tomu, aby vznikla pouze další vesmírná stanice s novou sadou chodeb. Vývojáři také potvrdili, že ve hře není využívána generativní AI.

Creative Assembly navíc tvrdí, že stále čerpají hlavně z atmosféry původního filmu Vetřelec z roku 1979. Právě jeho retro-futuristická estetika a pocit bezmoci mají být i nadále základem celé série. No, velké těšení! Alien: Isolation 2 zatím nemá datum vydání, zahrajeme si jej ale na PC, Xboxu Series X/S a Nintendu Switch 2.

Smarty.cz
Tagy:
stealth Vesmír alien
Zdroje:
PC Gamer, Creative Assembly
Hry:
Alien: Isolation 2
Profilový obrázek
Jakub Malchárek
Zástupce šéfredaktorky Games.cz s kořeny ve zpravodajských médiích, který začínal jako knižní recenzent. Fanoušek velkolepých fantaskních příběhů a singleplayerových her hraných na čemkoliv, co má obrazovku. Rád se vzteká u soulsovek, uklidňuje v otevřených světech, hraje si na někoho jiného v RPG, taktizuje u strategií, hltá všechno kolem nakladatelství DC a dobrou skotskou.
Oblíbené na Smarty.cz

Doporučená videa

Fable - Záběry z hraní - Prožijte neobyčejný život
Fable - Záběry z hraní - Prožijte neobyčejný život
Star Trek: Shadow Frontier - Oznámení
Star Trek: Shadow Frontier - Oznámení
Songs of Conquest – Yulan
Songs of Conquest – Yulan
The Duskbloods – Teaser a oznámení serverového testu
The Duskbloods – Teaser a oznámení serverového testu
The Legend of Zelda: Ocarina of Time – Oznámení remaku
The Legend of Zelda: Ocarina of Time – Oznámení remaku
Vampire: The Masquerade – Eternal Whispers - Oznámení
Vampire: The Masquerade – Eternal Whispers - Oznámení
The Blood of Dawnwalker - Trailer ze Summer Game Festu
The Blood of Dawnwalker - Trailer ze Summer Game Festu
Assassin's Creed Black Flag Resynced - Trailer ze Summer Game Festu
Assassin's Creed Black Flag Resynced - Trailer ze Summer Game Festu
Cronos: Lazarus - Odhalení příběhového DLC
Cronos: Lazarus - Odhalení příběhového DLC
Resonance: A Plague Legacy - Datum vydání | XBOX Games Showcase 2026
Resonance: A Plague Legacy - Datum vydání | XBOX Games Showcase 2026
Senua - Oznámení | XBOX Games Showcase 2026
Senua - Oznámení | XBOX Games Showcase 2026
Clockwork Revolution - The Heist | XBOX Games Showcase 2026
Clockwork Revolution - The Heist | XBOX Games Showcase 2026
Halo: Campaign Evolved – Nové mise
Halo: Campaign Evolved – Nové mise
Fable – Showcase 2026
Fable – Showcase 2026
Gears of War: E-Day – Hratelnost
Gears of War: E-Day – Hratelnost
Summer Game Fest 2026 || Český přenos
Summer Game Fest 2026 || Český přenos
Monster Hunter Wilds: Ascendance - Oznámení
Monster Hunter Wilds: Ascendance - Oznámení
Star Wars Zero Company - Gameplay Trailer
Star Wars Zero Company - Gameplay Trailer
Final Fantasy VII Revelation - Odhalení
Final Fantasy VII Revelation - Odhalení
Mafia: The Old Country – Man of Honor
Mafia: The Old Country – Man of Honor

Nejnovější články