Už máme dost placení za chyby manažerů, zní z Xboxu. Odbory bojují proti obřímu propouštění

V herní divizi Microsoftu to vře a nad vývojáři z Xboxu se stahují extrémně temná mračna. Podle zákulisních informací se schyluje k další vlně propouštění, kterou zasvěcení označují za hotová jatka. Členové odborové organizace CWA (Communications Workers of America) se proto rozhodli jednat a uspořádali tiskovou konferenci, kde ostře vystoupili proti přístupu vedení technologického giganta.
Pro zaměstnance jde o další bolestnou připomínku loňských škrtů, kdy Microsoft propustil devět tisíc lidí, což vedlo ke zrušení řady projektů včetně rebootu Perfect Dark a kompletnímu konci studia The Initiative, aniž by vydalo jedinou hru.
Nyní jsou v ohrožení další studia jako Double Fine, Undead Labs, Ninja Theory nebo Compulsion Games. Poslední jmenované přitom za South of Midnight nedávno získalo ocenění Peabody Award, které na sociálních sítích nadšeně oslavovala i nová šéfka Xboxu Asha Sharma. Ta přitom interně mluví o nutném „restartu“, který má firmu lépe připravit na budoucnost, což mezi řadovými vývojáři pochopitelně vyvolává obavy o jejich budoucnost ve firmě. Některá studia se už údajně snaží s Microsoftem vyjednat osamostatnění nebo odprodej, jejich osud ale zůstává nejistý.
Odboráři si stěžují, že jim Microsoft nedává dostatek prostoru k vyjednávání a na některé návrhy reagoval až po čtyřech měsících. Určité uznání si firma vysloužila pouze za nedávné ústupky vůči týmu World of Warcraft v Blizzardu, jinak ale u zaměstnanců převládá pocit, že jsou pro společnost naprosto postradatelní.
„Odmítáme být necháváni v temnotě, zatímco se společnost rozhoduje o restrukturalizaci, která nás zásadně ovlivní,“ uvedla Morgan Goin, designérka ze ZeniMax Online Studios. Podle ní jsou vývojáři jeden týden chválení a další propouštění, přičemž tvrdá práce ani skvělé hry před vyhazovem nikoho neochrání.
Goin navíc upozornila na paradox, kdy Microsoft propouštění hájí rostoucími náklady a zároveň hráčům opakovaně zdražuje konzole. Zdražení hardwaru je přitom z velké části způsobeno krizí kolem operačních pamětí, kterou paradoxně pomáhá nafukovat sám Microsoft svými masivními investicemi do umělé inteligence.
Tento názor sdílí i Mahreen Fatima z týmu kolem Diabla IV, podle které má vedení na investice do AI k dispozici miliardy dolarů, ale své lidi chránit nechce. Neustálý stres z dalších vln propouštění navíc podle editorky z Blizzardu Alison Veneto vysává z vývojářských týmů tvůrčí energii a komplikuje tak vývoj her, které by s psychickou pohodou mohly být z dlouhodobého hlediska jistě kvalitnější.
Odbory proto od Microsoftu požadují jasné záruky, počínaje včasným varováním před propouštěním, přes adekvátní odstupné a konče dvouletým právem na opětovné přednostní přijetí, pokud se jejich pozice znovu otevře. Cílem je také prosadit, aby potenciálně propuštění zaměstnanci byli primárně převáděni na jiné pozice v rámci firemní struktury.
Podle testera Andrewa Snella a vývojářky Mahreen Fatimy už mají zaměstnanci i hráči dost placení za manažerská selhání. „My, vývojáři, požadujeme, abyste respektovali naši práci a naše hry. Společně jsme vybudovali obří komunitu a ovlivnili životy milionů hráčů po celém světě. Neznevažujte vývojáře. Neznevažujte hráče,“ vzkázala Fatima vedení. Mluvčí Microsoftu prozatím uvedl, že společnost s odbory CWA nadále vyjednává v dobré víře a respektuje právo zaměstnanců vyjádřit svůj názor.