Už i mobilní hit poukazuje na existenci remaku Assassin's Creed: Black Flag
zdroj: Ubisoft

PlayStation 4 PC PlayStation 3 Xbox 360 Wii U Xbox One Switch

8. 1. 2026 15:00 | Novinky | autor: Jakub Malchárek |

Kolik už jsme měli indicií, že se chystá remake pirátského Assassin's Creed IV: Black Flag? Já myslím, že si můžeme předělávku vylomenin Edwarda Kenwaye v Karibiku zařadit na seznam veřejných tajemství. A kdyby náhodou dosavadní šuškanda nestačila, v těchto dnech se objevila další stopa, která na existanci a brzké vydání modernizace čtvrtého dílu série Assassin's Creed významně poukazuje.

Stopa paradoxně vede k mobilní hře Raid: Shadow Legends, kterou kvůli agresivním reklamám jistě dobře zná každý divák YouTube, který si neplatí Premium. Nový event do hry přivede postavy právě z Assassin's Creed. Komunita kolem hry si v teaseru k chystané spolupráci, která startuje dnes, všimla zásadního detailu – video končí nástupem Edwarda Kenwaye, hlavního hrdiny Black Flag. Jeho podoba v teaseru navíc připomíná spíš původní CGI model než herní verzi z roku 2013. Tvůrci navíc jeho design úmyslně neukazují celý, což si fanoušci okamžitě začali vykládat jako záměrnou nápovědu.

V kombinaci s dřívějšími úniky o projektu označovaném jako Black Flag Resynced a zákulisním šepotem kolem plánů Ubisoft to stačí k tomu, aby se část komunity domnívala, že oznámení remaku je blízko. Někteří dokonce spekulují o překvapivém vydání bez větší marketingové kampaně, podobně jako se to loni stalo s remasterem Oblivionu, který se navzdory tichému příchodu vyšplhal do žebříčků nejprodávanějších her.

Zatím ale zůstáváme jen u teorií. Spolupráce s Raid: Shadow Legends může být klidně jen marketingová záležitost bez hlubšího významu. Ostatně třeba loňské Assassin's Creed Shadows potkalo hned několik odkladů a remake Sands of Time se plácá ve vývojovém pekle, Black Flag Resynced tak může být ještě pořád daleko.

Nejnovější články