Utáhne vaše PC krásy Japonska? Forza Horizon 6 zveřejňuje hardwarové nároky
26. 3. 2026 12:00 | Novinky | autor: Jakub Malchárek |

Zanedlouho nás čeká motoristický výlet do mnohými vysněné destinace. Japonsko ve Forza Horizon 6 bude splněným snem mnoha fanoušků motorismu. Jestli máte pod kastlí dost koní, abyste hru známou svou krásnou grafikou rozjeli, se můžete přesvědčit v infografice níže. 

Forza Horizon 6 hardwarové nároky zdroj: Playground Games

Specifikace jsou rozdělené do čtyř úrovní – Minimum, Recommended, Extreme a Extreme RT. Základní konfigurace míří na 1080p při 60 FPS a vystačí si s procesorem Intel Core i5-8400, respektive Ryzen 5 1600 a grafikou na úrovní GeForce GTX 1650. Doporučená konfigurace cílí na vysoké grafické nastavení, rozlišení 1440p a alespoň 60 FPS. Tady už se neobejdete bez procesu i5-12400F či AMD Ryzen 5 5600X a s kartami RTX 3060 Ti nebo RX 6700 XT.

Pro náročnější hráče jsou připravené profily Extreme a Extreme RT, které míří na 4K rozlišení při alespoň 60 snímcích za vteřinu a nejvyšší grafické presety. Nejvyšší úroveň pak počítá s ray tracingem a vyžaduje opravdu výkonný hardware v podobě současných karet GeForce RTX 5070 Ti nebo ekvivalentu od AMD. V rámci paměti pak budete potřebovat v závislosti na žádaných detailech a rozlišeních 16 až 32 GB.

Playground zároveň potvrdil, že PC verze nabídne všechny moderní technologické standardy. Hra podporuje DLSS 4, FSR 3 nebo 4 od AMD a XeSS 2.1 od Intel. Samozřejmostí jsou odemčené FPS, podpora ultrawide monitorů, ray tracing pro odrazy i globální osvětlení a široká kompatibilita s ovladači i volanty.

Zajímavostí je i podpora handheldů jako Steam Deck nebo ROG Ally, což naznačuje snahu oslovit širší spektrum hráčů.

Forza Horizon 6 má posunout sérii na novou úroveň a tentokrát zavede hráče do detailně zpracovaného Japonska. Pokud odpovídají i nároky, zdá se, že hra bude škálovatelná pro širokou škálu sestav – od starších PC až po high-end konfigurace. Forza Horizon 6 vychází na PC, Xbox Series X/S 19. května, majitelé premium edice se do hry dostanou o čtyři dny dříve. Na PlayStation se pak Forza podívá letos později. 

Jakub Malchárek
Zástupce šéfredaktorky Games.cz s kořeny ve zpravodajských médiích, který začínal jako knižní recenzent. Fanoušek velkolepých fantaskních příběhů a singleplayerových her hraných na čemkoliv, co má obrazovku. Rád se vzteká u soulsovek, uklidňuje v otevřených světech, hraje si na někoho jiného v RPG, taktizuje u strategií, hltá všechno kolem nakladatelství DC a dobrou skotskou.
