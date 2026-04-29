PC PlayStation 5 Xbox Series

Upírský Zaklínač The Blood of the Dawnwalker ukazuje hratelnost, hardwarové nároky i datum vydání

29. 4. 2026 10:30 | Novinky | autor: Jakub Malchárek |

Studio veteránů z polského CD PRojektu v nabité hodince ukázalo takřka vše, co jsme si mohli přát k jejich krvesajskému RPG The Blood of the Dawnwalker. Rebel Wolves ve spolupráci s Bandai Namco představili první delší gameplay, nový příběhový trailer i s datem vydání (ke zhlédnutí výše) a taky hardwarové nároky. Z každého záběru je sice jasně patrná inspirace Zaklínačem 3, ale o to víc hra vypadá čím dál lépe. No, ať už je tady září!

Za projektem stojí silná jména. Studio vede Konrad Tomaszkiewicz, bývalý režisér třetího Zaklínače, kdy tým doplňují další veteráni z CDPR. Mezi nimi například scenárista Jakub Szamałek nebo kreativní ředitel Mateusz Tomaszkiewicz. The Blood of the Dawnwalker tak působí jako ambiciózní pokus navázat na zkušenosti z velkých RPG projektů, ale zároveň nabídnout vlastní, temnější identitu. Čeká nás kombinace otevřeného světa, příběhového rozhodování a upírské mytologie, která by mohla zamíchat kartami mezi velkými fantasy RPG.

Děj se odehrává v Evropě 14. století zmítané válkami a morem. V chaosu se moci chopí skupina upírů, která využívá oslabení lidstva. My se ujmeme Coena, mladíka proměněného v takzvaného Dawnwalkera – bytost na pomezí člověka a upíra, která sdílí výhody i slabiny obou světů. Velkou roli ve hře bude hrát čas, který v daných momentech bude posouvat příběh a třeba vám uzavře dveře v podobě některých možností průchodu hrou... a otevře zase okna, abyste se jimi vplížili do ložnice nic netušící oběti. Ostatně i to, jak moc budete podléhat své žízni po krvi, hodně ovlivní váš zážitek ze hry.

Stran hardwarových nároků pro PC pak možná nastal čas na upgrade, pokud si tuhle novinku budete chtít zahrát a máte doma postarší železo. Rebel Wolves doporučují pro procesory alespoň Intel Core i5-13600, nebo AMD Ryzen 9 7900X a grafiku pak na úrovni Nvidia RTX 5060, potažmo RTX 4070 Ti, případně AMD RX 6800-XT/RX 7800 XT. To vám umožní hrát ve vysokém grafickém nastavení a FullHD, respektive 1440p a 60 FPS. Vystačíte si ale jen se 12 GB RAM.

Temné fantasy RPG dorazí 3. září na PC, PlayStation 5 a Xbox Series X/S. Vývojáři ukázali více než deset minut záběrů z aktuální PC verze.

Jakub Malchárek
Zástupce šéfredaktorky Games.cz s kořeny ve zpravodajských médiích, který začínal jako knižní recenzent. Fanoušek velkolepých fantaskních příběhů a singleplayerových her hraných na čemkoliv, co má obrazovku. Rád se vzteká u soulsovek, uklidňuje v otevřených světech, hraje si na někoho jiného v RPG, taktizuje u strategií, hltá všechno kolem nakladatelství DC a dobrou skotskou.
