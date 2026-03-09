Update RoboCopa odhalil novou hru. Také další titul Teyonu zamíří do známého světa

Někdy se nové hry odhalí s velkou pompou, jindy spíše mimoděk. Jen málokdy se ale stane, že by se nový projekt studia odtajnil skrze aktualizaci pro stávající hru. Lidem z Teyonu se to ovšem díky chybě povedlo a svět tak už ví, na čem tento autorský celek stojící za povedeným RoboCopem nejspíše pracuje.
Někdo z Teyonu omylem na servery Steamu nahrál raný prototyp jejich novinky, který se stáhl jako patch pro RoboCop: Rogue City. Chybu si sice relativně brzy uvědomil, přesto se některým hráčům stihl stáhnout a díky tomu se na internet dostala řada obrázků zachycující úvodní obrazovku a značně nedodělaný build, údajně pocházející z května 2025.
Na základě názvu Hunter: The Reckoning jde o hru zasazenou do oblíbeného temného univerza World of Darkness, kam spadá i Vampire: The Masquerade a Werewolf: The Apocalypse. Ukázka potvrdila zasazení do moderního města a podle značky byste si měli zahrát za lovce, jehož oblaží tajemné schopnosti, aby mohl bojovat proti příšerám noci.
Aktuálně není jisté, jestli jde o projekt, který se stále nachází ve vývoji, nebo byl zrušený. Zároveň není jasné, jestli je jejím vydavatelem opět Nacon, který vzal pod svá křídla RoboCopa, nebo někdo jiný. Kdyby ale šlo o Nacon, existuje reálná šance, že titul nikdy nevyjde, jelikož vydavatelství aktuálně bojuje s insolvencí a hledá cestu, jak nezkrachovat.
Fanoušci světa plného paranormálních jevů a mysticismu by si ale novou hru určitě zasloužili, i kvůli zklamání jménem Bloodlines 2. Čistě ze zasazení Hunter: The Reckoning vyšly v historii už čtyři videohry. Nejznámější je hack-and-slash trojice od High Voltage Software Hunter: The Reckoning, Hunter: The Reckoning – Wayward a Hunter: The Reckoning – Redeemer, doplněná loňskou interaktivní novelou Hunter: The Reckoning — The Beast of Glenkildove.