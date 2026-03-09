Update RoboCopa odhalil novou hru. Také další titul Teyonu zamíří do známého světa
zdroj: Paradox Interactive

Update RoboCopa odhalil novou hru. Také další titul Teyonu zamíří do známého světa

PC PlayStation 5 Xbox Series

9. 3. 2026 13:30 | Novinky | autor: Ondřej Partl

Někdy se nové hry odhalí s velkou pompou, jindy spíše mimoděk. Jen málokdy se ale stane, že by se nový projekt studia odtajnil skrze aktualizaci pro stávající hru. Lidem z Teyonu se to ovšem díky chybě povedlo a svět tak už ví, na čem tento autorský celek stojící za povedeným RoboCopem nejspíše pracuje.

Někdo z Teyonu omylem na servery Steamu nahrál raný prototyp jejich novinky, který se stáhl jako patch pro RoboCop: Rogue City. Chybu si sice relativně brzy uvědomil, přesto se některým hráčům stihl stáhnout a díky tomu se na internet dostala řada obrázků zachycující úvodní obrazovku a značně nedodělaný build, údajně pocházející z května 2025.

zdroj: The Chinese Room

Na základě názvu Hunter: The Reckoning jde o hru zasazenou do oblíbeného temného univerza World of Darkness, kam spadá i Vampire: The Masquerade a Werewolf: The Apocalypse. Ukázka potvrdila zasazení do moderního města a podle značky byste si měli zahrát za lovce, jehož oblaží tajemné schopnosti, aby mohl bojovat proti příšerám noci.

RoboCop: Rogue City – Unfinished Business
Recenze
RoboCop: Rogue City – Unfinished Business – recenze akčního přídavku

Aktuálně není jisté, jestli jde o projekt, který se stále nachází ve vývoji, nebo byl zrušený. Zároveň není jasné, jestli je jejím vydavatelem opět Nacon, který vzal pod svá křídla RoboCopa, nebo někdo jiný. Kdyby ale šlo o Nacon, existuje reálná šance, že titul nikdy nevyjde, jelikož vydavatelství aktuálně bojuje s insolvencí a hledá cestu, jak nezkrachovat.

Fanoušci světa plného paranormálních jevů a mysticismu by si ale novou hru určitě zasloužili, i kvůli zklamání jménem Bloodlines 2. Čistě ze zasazení Hunter: The Reckoning vyšly v historii už čtyři videohry. Nejznámější je hack-and-slash trojice od High Voltage Software Hunter: The Reckoning, Hunter: The Reckoning – Wayward a Hunter: The Reckoning – Redeemer, doplněná loňskou interaktivní novelou Hunter: The Reckoning — The Beast of Glenkildove.

Ondřej Partl
Redaktor Games.cz a ZeStolu.cz. Nejvíce tíhne k RPG a příběhovým adventurám. Všeobecně ale žanrově nevyhrazen. Pokud hra nabízí dobře napsaný příběh či baví zajímavou hratelností, vždy se do ní rád pustí. Nejraději ale má, když je důraz dáván na průzkum prostředí. V tom se totiž reflektuje jeho toulavá povaha, láska k přírodě a snaha objevovat nové věci.
Nejnovější články