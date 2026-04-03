Update pro Arc Raiders řeší jeden z nejpalčivějších problémů a přidává lákavé zbraně

I když se Marathon pokusil konkurenčním extrakčním střílečkám ukrást část hráčů, Arc Raiders útok přežili a stále se mohou těšit ze své krasojízdy se skvělou podporou po vydání. Embark Studio je zásobuje pravidelnými aktualizacemi, mezi něž se před pár dny přidala další, tentokrát s podtitulem Flashpoint.
Jelikož je součástí jednoho příběhového oblouku, navazuje na ustupující hurikán, který za sebou nechává celou řadu hrozeb. Patří mezi ně nový stav mapy zvaný Close Scrutiny zaměřený na vyhrocenější střety, jelikož se během něho sníží množství lootu na mapě, ale zase se navýší materiály padající z místních robotů.
Nebezpečný stav dále komplikuje nový typ nepřítele zvaný Vaporizer – velký létající dron s pokročilými útočnými i obrannými systémy. Smrtící stroj, u nějž musíte překonat energetický štít a krýt se před zkázonosným laserovým paprskem.
Poradit si s ním můžete klidně i díky dvojici nových zbraní. Canto je vzácné SMG zaměřené na rychlou palbu, zatímco Dolabra je legendární brokovnice s ničivým účinkem na blízko. Nicméně vaše snahy budou komplikovanější na všech mapách, protože Shreddeři se ze Stella Montis dostali i ven. Tak alespoň můžete plnit nový projekt a nakoupit další kosmetické sety.
Jedna z největších novinek ovšem zůstává skrytá zběžnému hledáčku: částečné řešení neustálého připojování do rozehraných zápasů. Nově, pokud si složíte svůj vlastní loadout, zvýšíte šance na připojení do čerstvého klání. Tím by se měl lépe vyvážit poměr riskování a potenciální odměny, s čímž by mělo pomoct také navýšení množství a rarity předmětů v uzamčených místnostech.
Aktualizace pro Arc Raiders přichází během turbulentního období pro samotné studio Embark, kdy se během března objevily zkazky o nevhodném chování na pracovišti, kvůli čemuž ze studia odešel jeden ze spoluzakladatelů Rob Runesson. Zároveň dorazila jen chvíli poté, co znovu ožila kontroverze kolem využití hlasů vygenerovaných umělou inteligencí, jež se studio rozhodlo znovu nahrát s reálnými herci a nyní si pochvaluje rozdíl v kvalitě.