Úpadek Marathonu na chvíli zbrzdil nový PvE režim

Strmý pád popularity Marathonu na chvíli zbrzdil nový experimentální PvE režim Vault Breaker, který je ve hře přístupný od včerejška. Okamžitě přilákal zpět část hráčů, byť o nějakých závratných číslech zatím nemůže být řeč.
Krátce po vydání aktualizace vyskočil podle statistik SteamDB počet současně hrajících na více než 14 800 lidí. Oproti předchozím dnům jde přibližně o trojnásobný nárůst. Pořád jde ale zhruba o třetinu počtů pří prvním bezplatném víkendu a startu 2. sezóny a dokonce necelou šestinu hráčů při vydání, kdy se u hry na Steamu sešlo najednou přes 88 tisíc lidí.
Vault Breaker bude dostupný pouze po dobu dvou týdnů a umožňuje hráčům prozkoumat endgame raid Cryo Archive bez tradiční hrozby ostatních týmů. Místo soubojů s dalšími hráči se zaměřuje na řešení hádanek, překonávání nástrah prostředí a boj proti PvE nepřátelům. Nový režim zároveň výrazně mění systém postupu a přidává roguelite prvky.
Na rozdíl od klasických extrakčních misí si hráči po dokončení běhu neodnášejí nalezené vybavení. Místo toho sbírají speciální Vault Data, která slouží k trvalému vylepšování výbavy určené právě pro Vault Breaker nebo k odemykání předmětů využitelných v běžných zápasech.
Aktualizace 1.1.5 přináší také úpravy systému Cradle. Hráči nyní mohou plně vylepšený Cradle dále vyvíjet, čímž resetují jeho postup výměnou za vyšší energetický limit. Díky tomu lze současně vybavit více pasivních vylepšení. Součástí patche jsou i nové nástroje pro moderování hlasové komunikace a rozšířený systém nahlašování nevhodného chování, který má pomoci omezit toxickou komunikaci mezi hráči.
První reakce naznačují, že čistě PvE režim byl přesně tím, na co část komunity čekala. Umožňuje totiž užít si atmosféru, střelbu i průzkum Tau Ceti IV bez neustálého tlaku soupeřících týmů. Zda se Bungie rozhodne Vault Breaker zachovat i po skončení dvoutýdenního testu, zatím není jasné. Co víc, zda bude přesně tím, co Marathon zachrání, je jasné ještě méně.