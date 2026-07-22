Úpadek Marathonu na chvíli zbrzdil nový PvE režim
zdroj: Bungie

Úpadek Marathonu na chvíli zbrzdil nový PvE režim

PC PlayStation 5 Xbox Series

22. 7. 2026 12:00 | Novinky | autor: Jakub Malchárek |

Marathon
Marathon
Marathon
Galerie

Strmý pád popularity Marathonu na chvíli zbrzdil nový experimentální PvE režim Vault Breaker, který je ve hře přístupný od včerejška. Okamžitě přilákal zpět část hráčů, byť o nějakých závratných číslech zatím nemůže být řeč.

Krátce po vydání aktualizace vyskočil podle statistik SteamDB počet současně hrajících na více než 14 800 lidí. Oproti předchozím dnům jde přibližně o trojnásobný nárůst. Pořád jde ale zhruba o třetinu počtů pří prvním bezplatném víkendu a startu 2. sezóny a dokonce necelou šestinu hráčů při vydání, kdy se u hry na Steamu sešlo najednou přes 88 tisíc lidí.

Marathon
Recenze
Marathon – recenze extrakční střílečky od Bungie

Vault Breaker bude dostupný pouze po dobu dvou týdnů a umožňuje hráčům prozkoumat endgame raid Cryo Archive bez tradiční hrozby ostatních týmů. Místo soubojů s dalšími hráči se zaměřuje na řešení hádanek, překonávání nástrah prostředí a boj proti PvE nepřátelům. Nový režim zároveň výrazně mění systém postupu a přidává roguelite prvky.

Na rozdíl od klasických extrakčních misí si hráči po dokončení běhu neodnášejí nalezené vybavení. Místo toho sbírají speciální Vault Data, která slouží k trvalému vylepšování výbavy určené právě pro Vault Breaker nebo k odemykání předmětů využitelných v běžných zápasech.

Aktualizace 1.1.5 přináší také úpravy systému Cradle. Hráči nyní mohou plně vylepšený Cradle dále vyvíjet, čímž resetují jeho postup výměnou za vyšší energetický limit. Díky tomu lze současně vybavit více pasivních vylepšení. Součástí patche jsou i nové nástroje pro moderování hlasové komunikace a rozšířený systém nahlašování nevhodného chování, který má pomoci omezit toxickou komunikaci mezi hráči.

zdroj: Bungie

První reakce naznačují, že čistě PvE režim byl přesně tím, na co část komunity čekala. Umožňuje totiž užít si atmosféru, střelbu i průzkum Tau Ceti IV bez neustálého tlaku soupeřících týmů. Zda se Bungie rozhodne Vault Breaker zachovat i po skončení dvoutýdenního testu, zatím není jasné. Co víc, zda bude přesně tím, co Marathon zachrání, je jasné ještě méně.

Smarty.cz
Tagy:
sci-fi střílečka reboot pvp
Zdroje:
SteamDB, Bungie
Hry:
Marathon
Profilový obrázek
Jakub Malchárek
Zástupce šéfredaktorky Games.cz s kořeny ve zpravodajských médiích, který začínal jako knižní recenzent. Fanoušek velkolepých fantaskních příběhů a singleplayerových her hraných na čemkoliv, co má obrazovku. Rád se vzteká u soulsovek, uklidňuje v otevřených světech, hraje si na někoho jiného v RPG, taktizuje u strategií, hltá všechno kolem nakladatelství DC a dobrou skotskou.
Oblíbené na Smarty.cz

Doporučená videa

Expeditions: Samurai – Datum vydání
Expeditions: Samurai – Datum vydání
NHL 27 – Představení
NHL 27 – Představení
Fight Club – Ohlášení z redakce
Fight Club – Ohlášení z redakce
Rayman Origins: Enhanced Edition - Ukázka hratelnosti
Rayman Origins: Enhanced Edition - Ukázka hratelnosti
Ghost Justice - Oznámení
Ghost Justice - Oznámení
Shards of Order - Datum vydání
Shards of Order - Datum vydání
Total War: Warhammer 40,000 – První gameplay video
Total War: Warhammer 40,000 – První gameplay video
O Black Flag Resynced a masakru v Microsoftu || Chléb & Games
O Black Flag Resynced a masakru v Microsoftu || Chléb & Games
Mortal Shell II - Datum vydání
Mortal Shell II - Datum vydání
Valheim - Datum vydání
Valheim - Datum vydání
Nivalis Nights - Datum vydání
Nivalis Nights - Datum vydání
Cyberpunk: Edgerunners 2 - Teaser 2
Cyberpunk: Edgerunners 2 - Teaser 2
O GTA VI a fascinujícím roku 1997 s Jardou Möwaldem || Chléb & Games
O GTA VI a fascinujícím roku 1997 s Jardou Möwaldem || Chléb & Games
O Fable a potížích v Microsoftu || Chléb & Games
O Fable a potížích v Microsoftu || Chléb & Games
Grand Theft Auto VI – Obal a předobjednávky
Grand Theft Auto VI – Obal a předobjednávky
Assassin's Creed Shadows - Black Tides
Assassin's Creed Shadows - Black Tides
The Planet Crafter – vydání na konzole
The Planet Crafter – vydání na konzole
Hellraiser: Revival – Datum vydání
Hellraiser: Revival – Datum vydání
Resonance: A Plague Tale Legacy - Prodloužený trailer
Resonance: A Plague Tale Legacy - Prodloužený trailer
Stalker 2: Cost of Hope - Mezi povinností a svobodou - příběhový trailer
Stalker 2: Cost of Hope - Mezi povinností a svobodou - příběhový trailer

Nejnovější články