Until Dawn 2 se vrací. Vyvražďovačka opouští horskou chatu a míří na tropický ostrov

Jedenáct let po vydání původního Until Dawn jsme se konečně dočkali. Během červnového State of Play Sony oficiálně představila Until Dawn 2, pokračování populární hororové rozhodovací adventury, které dorazí na PlayStation 5 v průběhu roku 2027.
Nový příběh vyměnil partu teenagerů na horách za partu teenagerů v džungli, o vývoj se navíc nestará původní studio Supermassive Games, ale interní tým Firesprite, jejichž asi největším dosavadním projektem byl VR spin-off Horizon Call of the Mountain, což je vzhledem k tradici studia Supermassive celkem překvapivé rozhodnutí.
První ukázka představila mladičkou skupinku lovců duchů, kteří provozují populární paranormální internetový pořad Dead True. Háček je v tom, že většina jejich dosavadních „nadpřirozených“ setkání byla pouze pečlivě naaranžovanou show pro diváky. Situace se ale dramaticky změní během výpravy na záhadný ostrov Akašima, kde se poprvé střetnou s něčím skutečně děsivým...
Podle vývojářů se příběh zaměří na dynamiku skupiny lidí, která si bude muset svou pověst lovců duchů skutečně zasloužit. Aby přežili do úsvitu, budou muset čelit hrůzám, na které je nemohl připravit žádný scénář ani zinscenovaná lekačka.
Pokračování na sluncem zalitém tropickém ostrově s bujnou vegetací vypadá skoro idylicky, ale ostrovní ráj musí rychle ustoupit pořádnému krváku. V první ukázce se objevují maskovaní lovci vyzbrojení mačetami, kteří skupinu pronásledují a samozřejmě také brutálně likvidují. Tvůrci zatím neprozradili, zda se vrátí i legendární wendigové, nebo se můžeme těšit na zbrusu novou prokletou hrozbu. Nebo si budou největší hrozbou členové party navzájem, vedle řezání končetin se totiž v rámci rozhodování můžou i různě (a leckdy nezamýšleně) podrážet.
Co se tak rozhodně vrací, je efekt motýlích křídel, kdy rozhodnutí mohou mít dopad na další průběh příběhu a osud jednotlivých postav o několik scén dál. Ostatně závěr traileru znovu připomíná slavné motto série: „Všichni mohou přežít. Všichni mohou zemřít.“
Velkým překvapením je také návrat doktora Hilla. Tajemný psychiatr, kterého v prvním díle ztvárnil Peter Stormare, se znovu objeví i v pokračování. Krátká scéna na konci ukázky naznačuje, že jeho role by mohla být opět mnohem významnější, než se na první pohled zdá.
Nové obsazení zároveň láká na několik známých jmen v čele s Neilem Newbonem, držitelem mnoha ocenění za roli Astariona v Baldur's Gate 3. Jeho postava se v jedné z odlehčenějších scén vrhá po hlavě do bazénu, zatímco ostatní členové výpravy si lámou hlavu nad tím, kdo bohém Sebastian vlastně je.
Firesprite zdůrazňuje, že cílem studia bylo obsáhnout v pokračování všechno, co z jedničky udělalo tak kultovní záležitost. „Mnozí z nás jsou obrovskými fanoušky původní hry, takže možnost vytvořit pokračování je pro nás splněným snem. Od prvního dne jsme chtěli zachovat základní DNA série – silné vztahy mezi postavami, těžká rozhodnutí a nezapomenutelné hororové momenty,“ uvedli vývojáři.
O přímé pokračování ale pochopitelně nejde, do masomlýnku zamíří úplně nová skupina puberťáků. Tak uvidíme, nakolik budou jejich osudy provázané v různých náznacích. Druhý díl vypadá alespoň na první pohled o poznání sympatičtěji než loňská filmová adaptace a nedávný remake prvního dílu, a tak by si série v Until Dawn 2 mohla po letech prožít malou renesanci. Jestli se to povede, zjistíme příští rok.