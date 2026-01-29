Únorová nadílka PlayStation Plus: Box, mrazivé hlubiny, psychedelie a stíhačky
Únorová nadílka PlayStation Plus: Box, mrazivé hlubiny, psychedelie a stíhačky

Sony odhalila únorovou nabídku her zdarma pro předplatitele PlayStation Plus a tentokrát jde o mimořádně pestrý mix žánrů. Od 3. února 2026 si budou moci členové služby přidat do své knihovny hned čtyři tituly: boxerský simulátor Undisputed, mrazivý survival Subnautica: Below Zero, stylovou metroidvanii Ultros a leteckou akci Ace Combat 7: Skies Unknown. Na vyzvednutí bude čas až do 2. března.

Hlavní tahák pro fanoušky sportovních her představuje Undisputed, který se netají ambicí navázat na odkaz dnes už polozapomenuté série Fight Night. Sází na realistické zpracování boxu, detailní animace i širokou nabídku licencovaných bojovníků z celého světa. Nechybí ani kariéra, kde se z naprostého outsidera pokusíte propracovat až na vrchol, případně možnost vytvořit si vlastního boxera či boxerku.

Z opačného konce herního spektra přichází Subnautica: Below Zero. Samostatné rozšíření populárního survivalu vás zavede do arktických oblastí planety 4546B, kde kromě hladu a zimy číhají i neznámé formy života. V pátrání po zmizelé sestře se budete věnovat klasickým kratochvílím žánru, jako je sběr surovin či budování polární základny.

Pokud dáváte přednost kratším, ale o to intenzivnějším zážitkům, jistě vás na první pohled zaujme Ultros. Kombinace metroidvanie a roguelite prvků se pyšní výraznou psychedelickou stylizací ze štětců umělce El Huerva, kterého v herním světě už dříve proslavilo Hotline Miami. Ultros kromě výtvarné stránky staví i na kontrastu brutálních soubojů s kosmickými bytostmi a klidnějších pasáží, kde se staráte o rostliny a postupně otevíráte nové cesty i schopnosti.

Čtveřici uzavírá Ace Combat 7: Skies Unknown, ideální volba pro všechny, kdo milují Top Gun, ale tajně touží, aby byl hratelný a víc jako Rychle a zběsile. V roli elitního pilota usednete do kokpitů stíhaček, kde vás čekají šílené mise. Sedmý díl sice vyšel už před několika lety, ale stále patří k tomu nejlepšímu, co arkádové letecké simulátory nabízejí. Tedy minimálně do té doby, než ho letos nahradí chystaná osmička.

Pokud jste si ještě do knihoven nepřidali lednové hry, je nejvyšší čas to napravit. Do 2. února si v rámci členství pořád můžete přijít na Need for Speed Unbound, Disney Epic Mickey: Rebrushed nebo Core Keeper. 

Nejnovější články