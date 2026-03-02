Uniklo datum vydání a ceny Starfieldu pro PlayStation 5

Jelikož se Microsoft herní portfolio snaží diverzifikovat i mimo vlastní ekosystém složený z PC a Xboxu, fanoušci čekali na to, kdy se výletu na PS5 dočká i vesmírné RPG Starfield od Bethesdy. Společnost je podezřele potichu, ačkoliv by podle nového úniku na sebe neměl pro na konzoli Sony nechat dlouho čekat.
Už před nějakou dobou polský web PPE tvrdil, že Starfield na PlayStation 5 vyjde 7. dubna. Vzhledem k jeho nepřesvědčivé bilanci předpovědí se dala informace brát s rezervou, nyní se ale přidává i velmi spolehlivý insider billbil-kun z Dealabs.
Provedl vlastní šetření a získal několik konkrétních informací. Mimo to, že potvrdil existenci portu, souhlasí rovněž se spekulovaným datem vydání 7. dubna, během něhož údajně vyjdou i fyzické kopie hry. Na výběr bude ze dvou variant – standardní a prémiové.
Obě edice podle všeho překvapily plánovanou cenou, která je o poznání nižší než při uvedení na Xboxu. Základní edice na PS5 vyjde na 49,99 eur, zatímco dražší varianta i s DLC na 69,99 eur. Předobjednávky se spustí 17. nebo 18. března.
Nižší avizovaná cena na nové platformě naznačuje, že by Starfield mohl zlevnit v rámci dlouho spekulované aktualizace hry na verzi 2.0 i na PC a Xboxu. Fanoušci si od updatu slibují hluboké změny včetně zásahů do enginu a herních systémů.
Bethesda by letos také měla šířeji představit druhé příběhové rozšíření pro Starfield s názvem Terran Armada. Stejně jako v případě portu pro PS5 oficiální kanály zatím mlčí.
Současně je ve hře i verze pro Nintendo Switch 2. Pokud ale chcete věřit jiným insiderům, její vývoj se odsunul na druhou kolej a dost možná se k ní studio nikdy nevrátí. Důvodem jsou podle všeho technické obtíže, s nimiž si vývojáři nevěděli rady.