Uniklé obrázky naznačují atmosféru a lokace nového Fable

Den před Xbox Developer Directem 2026 se na internetu objevil slušný balík konceptů z chystaného Fable. Server MP1st zveřejnil artworky pocházející přímo od studia Playground Games, a i když nejde o finální podobu hry, dávají velmi dobrou představu o vizuálním stylu i některých lokacích, které hráče čekají.
Uniklé obrázky ukazují jak otevřenou krajinu plnou kopců, lesů a vesnic, tak temnější podzemní prostory, jeskyně a dungeony. Nejde přitom jen o generickou fantasy kulisu. Jeden z konceptů například zobrazuje ceduli s názvem Bloodstone, což fanouškům okamžitě připomnělo přístavní město z Fable II. Pokud se Bloodstone skutečně vrátí, naznačuje to, že nový Fable se bude odehrávat na místech v Albionu, která známe z předchozích her.
Celkově působí svět živě, pohádkově, ale zároveň lehce znepokojivě, což k Fable tak nějak patří. Únik přichází jen krátce před oficiální akcí Xbox Developer Direct 2026, která se vysílá zítra, 22. ledna v 19 hodin. Podle Microsoft půjde o vůbec první opravdu detailní představení rebootu. Ostatně i oficiální účet hry na sociálních sítích vzkázal, že vývoj trval velmi dlouho a konečně nastal čas ukázat víc než jen náznaky.
Na návratu Fable pracuje Playground Games, tedy studio známé především díky sérii Forza Horizon. První zvěsti o tom, že právě Playground oživí značku původně vytvořenou studiem Lionhead Studios, se objevily už v roce 2018.
Čekání by se ale mohlo blížit ke konci. Nový Fable má vyjít ještě letos na PC a Xbox Series X/S. Podle zdrojů serveru VGC se navíc mluví i o současném vydání na PlayStation 5, i když to zatím nikdo oficiálně nepotvrdil.