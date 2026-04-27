Unikla cena, datum vydání i podrobnosti o novém Steam Controlleru

Krize pamětí komplikuje život mnoha technologickým společnostem. Jednou z nich je i Valve, které chce letos vydat svůj hybrid PC a konzole pojmenovaný Steam Machine. Jeho vydání ani cenu zatím nevíme, což už evidentně neplatí o novém ovladači, který se společnost chystá vyslat na trh zjevně poměrně brzy.
Na internet začaly unikat nové detaily, většinově převzaté z předčasně zveřejněného článku japonského serveru 4Gamer a recenze youtubera TechyTalk. Jednou z klíčových informací je především cena, podle všeho stanovená na 99 amerických dolarů, v přepočtu tedy 2 060 korun povýšených ještě o spotřební daň.
Kdyby se uniklá cenivka ukázala jako pravdivá, poslalo by to novou generaci Steam Controlleru do vod někde mezi tradiční gamepady a ty prémiové. Klasický ovladač pro Xbox má aktuálně cenovku kolem 65 dolarů, zatímco DualSense pořídíte za 74 dolarů. Naopak odladěný Xbox Elite Wireless Controller Series 2 i DualSense Edge stojí 200 dolarů. Cena by tak měla nejblíže k Joy-Conům pro Switch za stejnou cenu 99 dolarů nebo Pro ovladači od Nintenda za 89,99 dolarů.
Za uvedený obnos nicméně dostanete spolehlivé zařízení, které se může pyšnit přesnými dotykovými ploškami, zajímavým magnetickým adaptérem pro komunikaci i nabíjení a skvělou integrací s největší počítačovou herní platformou. Na druhou stranu musíte počítat s absencí 3,5 mm jacku, vyměnitelných prvků i s trochu horší povrchovou úpravou.
Jak ale nakonec bude působit přímo v ruce, budete moct zjistit dost možná už velmi brzy. 4Gamer ve svém článku uvádí, že by se ovladač mohl začít prodávat 4. května, tedy přesně za týden. K tomu přispívá i zmíněná nedávno zveřejněná recenze, která naznačuje, že embargo musí být už nesmírně blízko a k oficiálnímu odhalení dojde brzy, možná v řádu několika hodin.
Následně je třeba ještě čekat na samotný Steam Machine, jehož cena by se kvůli chybějící dotaci ze strany Valve měla pohybovat ve vyšších částkách kolem 17 až 19 tisíc korun.