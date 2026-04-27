Unikla cena, datum vydání i podrobnosti o novém Steam Controlleru
zdroj: Valve

27. 4. 2026 15:00 | Novinky | autor: Ondřej Partl |

Krize pamětí komplikuje život mnoha technologickým společnostem. Jednou z nich je i Valve, které chce letos vydat svůj hybrid PC a konzole pojmenovaný Steam Machine. Jeho vydání ani cenu zatím nevíme, což už evidentně neplatí o novém ovladači, který se společnost chystá vyslat na trh zjevně poměrně brzy.

Na internet začaly unikat nové detaily, většinově převzaté z předčasně zveřejněného článku japonského serveru 4Gamer a recenze youtubera TechyTalk. Jednou z klíčových informací je především cena, podle všeho stanovená na 99 amerických dolarů, v přepočtu tedy 2 060 korun povýšených ještě o spotřební daň.

Kdyby se uniklá cenivka ukázala jako pravdivá, poslalo by to novou generaci Steam Controlleru do vod někde mezi tradiční gamepady a ty prémiové. Klasický ovladač pro Xbox má aktuálně cenovku kolem 65 dolarů, zatímco DualSense pořídíte za 74 dolarů. Naopak odladěný Xbox Elite Wireless Controller Series 2 i DualSense Edge stojí 200 dolarů. Cena by tak měla nejblíže k Joy-Conům pro Switch za stejnou cenu 99 dolarů nebo Pro ovladači od Nintenda za 89,99 dolarů.

Za uvedený obnos nicméně dostanete spolehlivé zařízení, které se může pyšnit přesnými dotykovými ploškami, zajímavým magnetickým adaptérem pro komunikaci i nabíjení a skvělou integrací s největší počítačovou herní platformou. Na druhou stranu musíte počítat s absencí 3,5 mm jacku, vyměnitelných prvků i s trochu horší povrchovou úpravou.

Steam Machine
Hardware
Valve přibližuje výkon Steam Machine. Jenom FullHD a 30 FPS?

Jak ale nakonec bude působit přímo v ruce, budete moct zjistit dost možná už velmi brzy. 4Gamer ve svém článku uvádí, že by se ovladač mohl začít prodávat 4. května, tedy přesně za týden. K tomu přispívá i zmíněná nedávno zveřejněná recenze, která naznačuje, že embargo musí být už nesmírně blízko a k oficiálnímu odhalení dojde brzy, možná v řádu několika hodin.

Následně je třeba ještě čekat na samotný Steam Machine, jehož cena by se kvůli chybějící dotaci ze strany Valve měla pohybovat ve vyšších částkách kolem 17 až 19 tisíc korun. 

valve hardware ovladač Steam Machine Steam Controller
Zdroje:
4Gamer, Eurogamer, TechyTalk
Profilový obrázek
Ondřej Partl
Redaktor Games.cz a ZeStolu.cz. Nejvíce tíhne k RPG a příběhovým adventurám. Všeobecně ale žanrově nevyhrazen. Pokud hra nabízí dobře napsaný příběh či baví zajímavou hratelností, vždy se do ní rád pustí. Nejraději ale má, když je důraz dáván na průzkum prostředí. V tom se totiž reflektuje jeho toulavá povaha, láska k přírodě a snaha objevovat nové věci.
Final Fantasy XIV: Evercold – Lákadlo
Final Fantasy XIV: Evercold – Lákadlo
Vampire: The Masquerade - Bloodlines 2 – DLC Loose Cannon
Vampire: The Masquerade - Bloodlines 2 – DLC Loose Cannon
Exodus – Persepolis
Exodus – Persepolis
Assassin's Creed Black Flag Resynced - Oznámení
Assassin's Creed Black Flag Resynced - Oznámení
007 First Light – Rules of Spycraft
007 First Light – Rules of Spycraft
Fight Club #769 – Novinky na Games
Fight Club #769 – Novinky na Games
Enshrouded - Forging the Path
Enshrouded - Forging the Path
MEDIX – Test
MEDIX – Test
Battlefield 2026 – Mapa obsahu 2026
Battlefield 2026 – Mapa obsahu 2026
Atomic Heart: Blood on Crystal – Poslední DLC
Atomic Heart: Blood on Crystal – Poslední DLC
Metro 2039 - Odhalení
Metro 2039 - Odhalení
Euro Truck Simulator 2: Soul of Anatolia - Trailer
Euro Truck Simulator 2: Soul of Anatolia - Trailer
Fight Club #768 – O sci-fi akci Pragmata
Fight Club #768 – O sci-fi akci Pragmata
Diablo: Lord of Hatred – 11 minut z hraní
Diablo: Lord of Hatred – 11 minut z hraní
We Were Here Tomorrow - Demo Trailer
We Were Here Tomorrow - Demo Trailer
Valor Mortis - Datum vydání
Valor Mortis - Datum vydání
Graveyard Keeper 2 - Oznámení
Graveyard Keeper 2 - Oznámení
Don't Starve Elsewhere - Oznámení
Don't Starve Elsewhere - Oznámení
Castlevania: Belmont‘s Curse - Gameplay
Castlevania: Belmont‘s Curse - Gameplay
CloverPit: Unholy Fusion - Oznámení
CloverPit: Unholy Fusion - Oznámení

