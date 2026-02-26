Ukrajinská sirota po boku Blazkowicze. Casting naznačuje detaily dalšího Wolfensteina

Je to už nějaký ten pátek, co B.J. Blazkowicz natrhl náckům nažehlené uniformy Hugo Boss. MachineGames si odskočili k neméně náckomlátivému Indiana Jonesovi, ke své výsostné značce Wolfenstein se zřejmě hodlají vrátit ve třetím díle. Na internet unikla výzva ke castingu projektu pod krycím názvem Valkyrie, která má být třetím Wolfem.
Podle reportu serveru MP1st je projekt navázán na dvě klíčové osoby z MachineGames – režiséra Toma Keegana a šéfové castingu Emily Schweber. Keegan mimo jiné vedl herecké výkony v Indiana Jones and the Great Circle, což naznačuje, že i nový Wolfenstein by mohl klást velký důraz na filmové zpracování, silné postavy a známé herce.
Nejzajímavější jsou ale údajné detaily zápletky. Příběh má údajně představit postavu Sofiye – ukrajinskou sirotu ve věku 8 až 11 let, která bude provázet Blazkowicze. Sofiya má být poznamenaná válkou, nedůvěřivá, ale zároveň silná a odhodlaná přeživší. Castingová výzva také uvádí, že motion capture má začít v dubnu letošního roku, zatímco natáčení je plánováno na pozdější část roku 2026 a přesahuje i do roku následujícího. To by naznačovalo, že projekt je už ve fázi plnohodnotné produkce.
Studio MachineGames už dříve potvrdilo, že s franšízou nekončí. Ředitel Jerk Gustafsson tento měsíc uvedl, že i když nemůže komentovat konkrétní časový harmonogram, třetí díl byl vždy součástí jejich plánů.