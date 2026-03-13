„Udělejte Resident Evil Requiem méně hororový,“ přál by si vedoucí vývoje Resident Evilu 2

Resident Evil Requiem na konci února přinesl přesně ten správný mix hororu a akce, aby se mohl těšit z kladného přijetí kritiky i fanoušky. Na internetu se ovšem objevily i dojmy hráčů, kteří strašidelnější část za Grace úplně nezvládali, jelikož je děsila až příliš. A jak to vypadá, patří mezi ně i jeden z veteránů série.
Hideki Kamija, který v minulosti vedl vývoj kultovního Resident Evilu 2, v návaznosti na oznámení budoucí aktualizace přidávající mimo jiné fotografický režim přišel na sociální sítě s úsměvnou žádostí, kde tvůrčí tým prosí, aby hru udělali méně strašidelnou. Rád by si podle všeho užil hádanky a akci bez toho, aniž by se musel bát jít večer na záchod.
„Prosím, vytvořte pro hru nestrašidelný režim. Kde jsou zombie roztomilé, krvavé skvrny se promění v okvětní lístky třešňových květů, hudba se změní na veselou, příjemnou melodii a vy si můžete užít jen hádanky a bitvy v zábavné náladě. Chci to hrát, ale je to tak strašidelné, že už nemůžu v noci spát sám, takže se k tomu prostě nemohu přimět. Zamyslete se nad tím, jak se takoví lidé cítí,“ napsal.
Ačkoliv jde dost pravděpodobně o mírnou nadsázku, Kamija se v minulosti nechal slyšet, že ve skutečnosti moc nemusí hororový žánr, ačkoliv řada jeho titulů s jeho prvky minimálně koketuje. Resident Evil Requiem pak sledoval poměrně bedlivě, kdy dokonce lidem, kteří před vydáním na internetu sdíleli spoilery, přál bolest a smrt na tisíc způsobů.
I když si osobně myslím, že nový díl je strašidelný akorát ve svých prvních minutách, skutečně nenabízí žádná ulehčení, takže se všichni hráči musí s hrozbou utkat hezky tváří v tvář. Nepříjemná komplikace, pokud například trpíte arachnofobií.
Jestli ale v pořadí devátý hlavní díl máte už úspěšně za sebou, můžete se pomalu těšit na následující měsíce, během nichž vyjde DLC. Insideři tvrdí, že by se mohlo zaměřit na Leona a Alyssu Ashcroft, tedy by fungovalo jako prequel k hlavním událostem. Ještě předtím přibude bezplatný obsah včetně nové minihry.