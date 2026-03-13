„Udělejte Resident Evil Requiem méně hororový,“ přál by si vedoucí vývoje Resident Evilu 2
„Udělejte Resident Evil Requiem méně hororový,“ přál by si vedoucí vývoje Resident Evilu 2

13. 3. 2026 10:30 | Novinky | autor: Ondřej Partl |

Resident Evil Requiem
Resident Evil Requiem
Resident Evil Requiem
Resident Evil Requiem na konci února přinesl přesně ten správný mix hororu a akce, aby se mohl těšit z kladného přijetí kritiky i fanoušky. Na internetu se ovšem objevily i dojmy hráčů, kteří strašidelnější část za Grace úplně nezvládali, jelikož je děsila až příliš. A jak to vypadá, patří mezi ně i jeden z veteránů série.

Hideki Kamija, který v minulosti vedl vývoj kultovního Resident Evilu 2, v návaznosti na oznámení budoucí aktualizace přidávající mimo jiné fotografický režim přišel na sociální sítě s úsměvnou žádostí, kde tvůrčí tým prosí, aby hru udělali méně strašidelnou. Rád by si podle všeho užil hádanky a akci bez toho, aniž by se musel bát jít večer na záchod.

„Prosím, vytvořte pro hru nestrašidelný režim. Kde jsou zombie roztomilé, krvavé skvrny se promění v okvětní lístky třešňových květů, hudba se změní na veselou, příjemnou melodii a vy si můžete užít jen hádanky a bitvy v zábavné náladě. Chci to hrát, ale je to tak strašidelné, že už nemůžu v noci spát sám, takže se k tomu prostě nemohu přimět. Zamyslete se nad tím, jak se takoví lidé cítí,“ napsal.

Ačkoliv jde dost pravděpodobně o mírnou nadsázku, Kamija se v minulosti nechal slyšet, že ve skutečnosti moc nemusí hororový žánr, ačkoliv řada jeho titulů s jeho prvky minimálně koketuje. Resident Evil Requiem pak sledoval poměrně bedlivě, kdy dokonce lidem, kteří před vydáním na internetu sdíleli spoilery, přál bolest a smrt na tisíc způsobů.

Resident Evil Requiem
Novinky
Capcom potvrzuje rozšíření i foto režim pro Resident Evil Requiem

I když si osobně myslím, že nový díl je strašidelný akorát ve svých prvních minutách, skutečně nenabízí žádná ulehčení, takže se všichni hráči musí s hrozbou utkat hezky tváří v tvář. Nepříjemná komplikace, pokud například trpíte arachnofobií.

Jestli ale v pořadí devátý hlavní díl máte už úspěšně za sebou, můžete se pomalu těšit na následující měsíce, během nichž vyjde DLC. Insideři tvrdí, že by se mohlo zaměřit na Leona a Alyssu Ashcroft, tedy by fungovalo jako prequel k hlavním událostem. Ještě předtím přibude bezplatný obsah včetně nové minihry.

Tagy:
apokalypsa zombie horor resident evil
Zdroje:
Capcom, Dexerto
Hry:
Resident Evil Requiem
Ondřej Partl
Redaktor Games.cz a ZeStolu.cz. Nejvíce tíhne k RPG a příběhovým adventurám. Všeobecně ale žanrově nevyhrazen. Pokud hra nabízí dobře napsaný příběh či baví zajímavou hratelností, vždy se do ní rád pustí. Nejraději ale má, když je důraz dáván na průzkum prostředí. V tom se totiž reflektuje jeho toulavá povaha, láska k přírodě a snaha objevovat nové věci.
