Ubisoftem vykuchané studio Red Storm pracovalo na deseti hrách

Minulý týden jsme psali o de facto konci studia Red Storm Entertainment, které se za svou 30letou existenci proslavilo hlavně tituly pod značkou Tom Clancy's Ghost Recon a Rainbow Six – ještě v době, kdy šlo o taktické akce, nikoliv hry jako služby. Herní divize de facto zanikla, když o práci přišlo přes sto lidí. Teď se zjišťuje, že studio mělo rozpracováno minimálně deset projektů.
Je hořkosladké psát o tom, co by mohlo být a nakonec nebylo. Nicméně Red Storm bylo dlouhodobě jedním z klíčových týmů Ubisoftu. V posledních letech se zaměřovalo hlavně na VR projekty a podporu větších titulů, včetně zrušeného The Division: Heartland. Podle informací serveru Insider Gaming studio současně pracovalo na širokém portfoliu projektů.
Jasně, řada z nich byly různé přílepky a rozšíření pro zdánlivě nesouvisející projekty – například sezónní obsah Rainbow Six Siege nebo zvuk pro The Division 2. Zajímavý ale například Director's Cut prvních Watch Dogs, což mohl být potenciálně remaster. Smutné jsou pak zjištění o novém Ghost Reconu pod označením Project OVR, Splinter Cellu, menšího Rainbow Six: Slice & Dice anebo podpora Beyond Good & Evil 2, který zaručeně, určitě a totálně vyjde. K tomu patřil ještě jeden neoznámený projekt ve fázi konceptu.
Po reorganizaci už Red Storm hry vyvíjet nebude, ale poslouží jako globální IT a podpora pro Snowdrop engine, který Ubisoft využívá v řadě svých titulů. Tento krok zapadá do širší strategie úspor, kterou Ubisoft v poslední době prosazuje. Podle dostupných informací se navíc očekávají další restrukturalizační opatření v následujících měsících.