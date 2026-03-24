Ubisoftem vykuchané studio Red Storm pracovalo na deseti hrách

24. 3. 2026 13:30 | Novinky | autor: Jakub Malchárek |

Minulý týden jsme psali o de facto konci studia Red Storm Entertainment, které se za svou 30letou existenci proslavilo hlavně tituly pod značkou Tom Clancy's Ghost Recon a Rainbow Six – ještě v době, kdy šlo o taktické akce, nikoliv hry jako služby. Herní divize de facto zanikla, když o práci přišlo přes sto lidí. Teď se zjišťuje, že studio mělo rozpracováno minimálně deset projektů.

Je hořkosladké psát o tom, co by mohlo být a nakonec nebylo. Nicméně Red Storm bylo dlouhodobě jedním z klíčových týmů Ubisoftu. V posledních letech se zaměřovalo hlavně na VR projekty a podporu větších titulů, včetně zrušeného The Division: Heartland. Podle informací serveru Insider Gaming studio současně pracovalo na širokém portfoliu projektů.

Jasně, řada z nich byly různé přílepky a rozšíření pro zdánlivě nesouvisející projekty – například sezónní obsah Rainbow Six Siege nebo zvuk pro The Division 2. Zajímavý ale například Director's Cut prvních Watch Dogs, což mohl být potenciálně remaster. Smutné jsou pak zjištění o novém Ghost Reconu pod označením Project OVR, Splinter Cellu, menšího Rainbow Six: Slice & Dice anebo podpora Beyond Good & Evil 2, který zaručeně, určitě a totálně vyjde. K tomu patřil ještě jeden neoznámený projekt ve fázi konceptu.

Po reorganizaci už Red Storm hry vyvíjet nebude, ale poslouží jako globální IT a podpora pro Snowdrop engine, který Ubisoft využívá v řadě svých titulů. Tento krok zapadá do širší strategie úspor, kterou Ubisoft v poslední době prosazuje. Podle dostupných informací se navíc očekávají další restrukturalizační opatření v následujících měsících.

Zdroje:
Ubisoft, Insider Gaming
Hry:
Ghost Recon Advanced Warfighter 2 Beyond Good & Evil 2 Watch Dogs Tom Clancy's Rainbow Six
Jakub Malchárek
Zástupce šéfredaktorky Games.cz s kořeny ve zpravodajských médiích, který začínal jako knižní recenzent. Fanoušek velkolepých fantaskních příběhů a singleplayerových her hraných na čemkoliv, co má obrazovku. Rád se vzteká u soulsovek, uklidňuje v otevřených světech, hraje si na někoho jiného v RPG, taktizuje u strategií, hltá všechno kolem nakladatelství DC a dobrou skotskou.
