Ubisoft snižuje stavy přímo v Paříži. Doufá, že zaměstnanci odejdou dobrovolně

Ubisoft pokračuje v restrukturalizaci a po zavření vyhazovech v Kanadě, Spojených Arabských Emirátech a Švédsku tentokrát dopadají vyhazovy i na francouzské ústředí v Paříži. Místo klasického propouštění ale firma doufá, že se jí podaří dosáhnout stejného výsledku po dobrém. Cílem je, aby až 200 zaměstnanců odešlo dobrovolně, na základě speciální kolektivní dohody.
Podle vyjádření, které společnost poskytla serveru IGN, zahájil Ubisoft jednání o takzvané Rupture Conventionnelle Collective. Jde o francouzský právní mechanismus, který umožňuje hromadné ukončení pracovních smluv na dobrovolné bázi, bez oficiálního vyhlášení výpovědí. Návrh se týká výhradně zaměstnanců Ubisoft International se smlouvami podle francouzského práva, zatím nejde o konečné rozhodnutí.
Celý proces ještě musí projít jednáním se zástupci zaměstnanců a následně schválením státními úřady. Ubisoft zároveň tvrdí, že se opatření netýká jiných francouzských poboček ani týmů mimo Francii. Přesto jde o velmi výrazný zásah. V pařížské centrále pracuje zhruba 1100 lidí, takže v krajním případě by šlo o zhruba pětinu zaměstnanců.
Francouzské ministerstvo práce popisuje tento typ dohody jako nástroj, který umožňuje firmám snížit stavy bez formálních výpovědí. Zároveň ale klade na zaměstnavatele řadu povinností, například jasné stanovení maximálního počtu odchodů, podpory pro zaměstnance a výše odstupného. Na papíře tedy sice nejde o nátlakový nástroj, realita ale může být složitější.
Otázka, která visí ve vzduchu, je jednoduchá: co se stane, pokud se nenajde dost lidí ochotných odejít dobrovolně. Přesně tenhle scénář se nedávno odehrál ve švédských studiích Ubisoft Massive a Ubisoft Stockholm. Tam firma nejprve nabídla lidem korporátně hezky nazvaný „dobrovolný kariérní přechod“, ale když se nepřihlásil dostatek zaměstnanců, následovaly klasické výpovědi. Krátce poté Ubisoft dokonce stockholmské studio úplně uzavřel, přestože původně tvrdil, že škrty neovlivní dlouhodobý směr firmy.
Současná situace navazuje na oznámení z minulého týdne, kdy Ubisoft představil rozsáhlou restrukturalizaci zahrnující rušení projektů, odklady her a varování před uzavíráním dalších studií. Tyto kroky vyvolaly silnou reakci odborů a další napětí ve firmě, která už delší dobu bojuje s klesajícími prodeji a ztrátou důvěry části zaměstnanců.