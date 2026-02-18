Ubisoft odhalil roadmapu pro The Rogue Prince of Persia: nové zbraně, výzvy i vylepšené biomy
18. 2. 2026

Prince of Persia se sice nedočká remaku The Sands of Time, přežívá ale v podobě roguelite akční plošinovky The Rogue prince of Persia. A pokud vás dosud tento klenot od tvůrců Dead Cells míjel, na jaře bude důvod se do hry ponořit kvůli dvěma velkým aktualizacím, které mají zrychlit tempo, přitvrdit obtížnost a výrazně posílit endgame obsah.

Ubisoft šetří, ruší šest her a zavírá studia. Padl i remake Prince of Persia

Přestože se po vydání verze 1.0 loni zdálo, že podpora hry bude brzy u konce, vývojáři představili ambiciózní roadmapu pro duben a květen. První velký update s názvem Breathless dorazí v dubnu. Přidá nový mrazivý element, arény, vyšší obtížnost, nové affixy pro zbraně a nástroje a taky další pomůcky i medailony. Klíčovým bodem je ale přepracování tempa hry. První hodina projde zásadní úpravou a následné biomy dostanou rychlejší a obtížnější varianty. Úpravy se dotknou level designu i chování nepřátel, včetně bossů.

The Rogue Prince of Persia Roadmapa zdroj: Evil Empire

V květnu má následovat Endgame Update, který je zatím ještě ve fázi dolaďování. Už teď ale víme, že přinese zkoušky Nyamtur zaměřené na vážení rizika a následné odměny napříč všemi úrovněmi, nový parkourový režim a přepracování palácového biomu. Dorazí také výzvy a systém mazlíčků, o nichž zatím vývojáři mnoho neprozradili. Evil Empire naznačuje, že tato aktualizace by mohla být ještě rozsáhlejší než Breathless Update.

Rok 2026 navíc hra zahájila novým nástrojem v podobě schopnosti Flaming Horses, která vyvolá stádo ohnivých koní. The Rogue Prince of Persia možná nepatří mezi největší roguelite hity, ale zjevně si našel dostatečně silnou komunitu na to, aby si vysloužil další obsah.

The Rogue Prince of Persia
Jakub Malchárek
Zástupce šéfredaktorky Games.cz s kořeny ve zpravodajských médiích, který začínal jako knižní recenzent.
