Ubisoft chystá novinky pro Ghost Recon. V plánu může být remaster i úplně nová hra

Ubisoft láká fanoušky série Tom Clancy's Ghost Recon na novinky, které představí 6. srpna při příležitosti 25. výročí značky. Jak bývá u Ubisoftu zvykem, oznámení přichází jen krátce poté, co neoficiální informace o budoucnosti série unikly na internet. Oficiální účet Ghost Recon na síti X po pěti měsících prolomil mlčení a na úniky přímo reagoval.
„Víme, že někteří z vás už viděli několik novinek. Více se dozvíte 6. srpna, kdy oslavíme 25. výročí Ghost Recon. Další informace brzy,“ říká francouzský vydavatel a studio. Podle spekulací by součástí oznámení mohla být definitivní edice devět let starého Ghost Recon Wildlands pro PlayStation 5 a Xbox Series X/S. Úniky zároveň tvrdí, že remaster nabídne také novou misi.
Posledním vydaným dílem série zůstává Ghost Recon Breakpoint z roku 2019. Hra sice po vydání čelila kritice a mnozí ji považovali za krok zpět oproti Wildlands, řada pozdějších aktualizací ale její reputaci výrazně zlepšila. Ubisoft mezitím připravoval také free-to-play titul Ghost Recon Frontline. Po negativních reakcích na oznámení i uzavřenou betu však společnost v roce 2022 projekt definitivně zrušila.
Od té doby Ubisoft žádnou novou hru ze série oficiálně nepředstavil. Internetem ale dlouhodobě kolují informace o projektu s pracovním názvem Project OVR, který měl podle zákulisních zpráv procházet komplikovaným vývojem. Podle spekulací by se novinka měla odklonit od otevřeného světa a looter shooter prvků známých z Wildlands a Breakpointu. Místo toho má nabídnout návrat ke kořenům série v podobě realističtější taktické akce a pohledu z první osoby.
Zda a co se z těchto informací potvrdí, se dozvíme už 6. srpna, kdy Ubisoft načtrne plány s vojenskou sérií do budoucna.