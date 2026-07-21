Ubisoft chystá novinky pro Ghost Recon. V plánu může být remaster i úplně nová hra
zdroj: tisková zpráva

Ubisoft chystá novinky pro Ghost Recon. V plánu může být remaster i úplně nová hra

PlayStation 4 PC Xbox One PlayStation 5 Stadia Xbox Series

21. 7. 2026 10:30 | Novinky | autor: Jakub Malchárek |

Ubisoft láká fanoušky série Tom Clancy's Ghost Recon na novinky, které představí 6. srpna při příležitosti 25. výročí značky. Jak bývá u Ubisoftu zvykem, oznámení přichází jen krátce poté, co neoficiální informace o budoucnosti série unikly na internet. Oficiální účet Ghost Recon na síti X po pěti měsících prolomil mlčení a na úniky přímo reagoval.

„Víme, že někteří z vás už viděli několik novinek. Více se dozvíte 6. srpna, kdy oslavíme 25. výročí Ghost Recon. Další informace brzy,“ říká francouzský vydavatel a studio. Podle spekulací by součástí oznámení mohla být definitivní edice devět let starého Ghost Recon Wildlands pro PlayStation 5 a Xbox Series X/S. Úniky zároveň tvrdí, že remaster nabídne také novou misi.

Ghost Recon Breakpoint
Novinky
Nový Ghost Recon má vyjít příští rok. Změní perspektivu

Posledním vydaným dílem série zůstává Ghost Recon Breakpoint z roku 2019. Hra sice po vydání čelila kritice a mnozí ji považovali za krok zpět oproti Wildlands, řada pozdějších aktualizací ale její reputaci výrazně zlepšila. Ubisoft mezitím připravoval také free-to-play titul Ghost Recon Frontline. Po negativních reakcích na oznámení i uzavřenou betu však společnost v roce 2022 projekt definitivně zrušila.

Od té doby Ubisoft žádnou novou hru ze série oficiálně nepředstavil. Internetem ale dlouhodobě kolují informace o projektu s pracovním názvem Project OVR, který měl podle zákulisních zpráv procházet komplikovaným vývojem. Podle spekulací by se novinka měla odklonit od otevřeného světa a looter shooter prvků známých z Wildlands a Breakpointu. Místo toho má nabídnout návrat ke kořenům série v podobě realističtější taktické akce a pohledu z první osoby.

Zda a co se z těchto informací potvrdí, se dozvíme už 6. srpna, kdy Ubisoft načtrne plány s vojenskou sérií do budoucna.

Smarty.cz
Tagy:
online stealth akční multiplayer free-to-play kooperace taktická střílečka third person military otevřený svět Tom Clancy's battle royale
Zdroje:
Ubisoft
Hry:
Ghost Recon Wildlands Ghost Recon Breakpoint Ghost Recon Frontline
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Jakub Malchárek
Zástupce šéfredaktorky Games.cz s kořeny ve zpravodajských médiích, který začínal jako knižní recenzent. Fanoušek velkolepých fantaskních příběhů a singleplayerových her hraných na čemkoliv, co má obrazovku. Rád se vzteká u soulsovek, uklidňuje v otevřených světech, hraje si na někoho jiného v RPG, taktizuje u strategií, hltá všechno kolem nakladatelství DC a dobrou skotskou.
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