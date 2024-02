Ubisoft: Assassin’s Creed Red vydáme nejpozději v březnu 2025

9. 2. 2024 11:15 | Novinky | autor: Adam Homola

Ubisoft v rámci svých aktuálních finančních výsledků potvrdil, že Assassin's Creed Codename Red vyjde nejpozději do konce března 2025. Hra nás zavede do feudálního Japonska a na rozdíl od loňského Assassin’s Creed Mirage půjde o další masivní titul s velkým otevřeným světem.

Vedení Ubisoftu ve finanční zprávě také pochvalovalo přijetí Mirage, který se zaměřil na jednodušší příběh i hratelnost a stavěl spíše na komorním stealh postupu s důrazem na parkour, namísto rozmáchlého RPG. A jakkoliv se nad úspěchem Mirage Ubisoft vyloženě nerozplývá, pořád si komerční výkon hry pochvaluje a zmiňuje, že její vydání mělo i pozitivní vliv na prodej starších dílů série.

Ostatně úspěch Assassin’s Creed Mirage si pochvaluje sám šéf Ubisoftu Yves Guillemot, když ve zprávě říká, že jedním z největších tahounů posledního kvartálu byl vedle Avatar: Frontiers of Pandora právě Mirage. Nicméně dobře víme, jak rád se Guillemot a vlastně i jiní šéfové bijí do prsou, když se jejich hrám nadměrně daří a jak se chlubí rekordními prodeji nebo zapojením. A v případě Mirage se o žádných rekordech nemluví, jde „jen“ o úspěch.

Rekordní ale rozhodně nebyl Assassin’s Creed Nexus. Ten totiž nesplnil očekávání a právě kvůli němu šlápne Ubisoft u VR na brzdu. „Z Assassin’s Creed Nexus jsme byli trochu zklamaní. Hra se pořád prodává, ale čekali jsme větší prodeje, tudíž momentálně naše investice do VR nezvyšujeme. To, s čím přišel Apple, na nás udělalo velký dojem a myslíme si, že je to fantastický hardware. Na VR byznys se nadále díváme jako na něco, co musíme sledovat, ale také na něco, do čeho nechceme zatím příliš investovat, dokud se dostatečně nerozšíří,“ řekl spoluzakladatel a šéf Ubisoftu Yves Guillemot, jak reportuje VGC.

zdroj: vlastní video redakce

Snaha Ubisoftu dostat se většinou mezi první vydavatele na nové platformy (konzole, streaming, VR…) je dlouhodobě sympatická a leckdy jim i vyjde. S virtuální realitou se ale zatím očividně tolik nedaří a je jasné, že s tím nic neudělá ani nedávno vydaný Apple Vision Pro. Ten se totiž se svojí cenovkou začínající na 3500 dolarech a dostupností omezenou jen a pouze na Severní Ameriku, jen tak nerozšíří. Dá se ale samozřejmě očekávat, že pokud se VR/AR headsety stanou masovkou, především asi díky Meta Questu, a budou je vlastnit (a aktivně používat) miliony lidí, Ubisoft se do tohoto prostoru jistě mile rád vrátí.