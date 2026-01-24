zdroj: Xbox

Tým Tima Schafera představuje Kiln, keramickou řež plnou hrnců a hrníčků

24. 1. 2026 9:00

Tim Schafer a jeho studio Double Fine světu dalo takové unikátní hry, jako jsou Psychonauts, Broken Age, Keeper či Grim Fandango, takže jistě existuje řada důvodů, proč se těšit na jejich další projekty. Přesto čerstvě oznámená novinka Kiln vyvolává spíše mírné rozčarování, i když se ani jí nedá upřít originalita a osobitý rukopis.

Tentokrát se Double Fine pouští do dnes velmi vytížených vod multiplayerových her. Kiln sama sebe označuje jako online hrnčířskou party mlátičku, kam svoláte své přátele, abyste se utkali v zápasech plných keramiky, vody a střepů.

Nebudete vysloveně ovládat kusy nádobí. Stanete se duchem, který se převtěluje do různých nádob, jež si sami vytvoříte na hrnčířském kruhu. Studio se v něm snažilo zachytit půvab a náročnost řemesla, nicméně v natolik přístupné podobě, aby si točení užil každý. Nakonec je tedy editor zjednodušený na množství použité hlíny a tahání ukazatele pro její formování.

Vytvářet můžete malé, střední i velké kreace, od čehož se odvíjí jejich rychlost, množství životů i zásoba vody. Obecně vzato tak ve hře najdete osm různých tvarů hratelných nádob, jako jsou lahve, poháry, misky i džbány. Každý tvar je unikátními schopnostmi i útoky, čímž se do hry přináší taktický prvek v chytrém složení týmu. Navíc si výtvor můžete zkrášlit řadou doplňků a samolepek.

Po hrnčířských hodinách přichází na řadu konečně akce, při vydání hlavně v režimu 4v4, kde se obě strany snaží uhasit pec protivníka, zatímco brání tu svou. Akce je rychlá a vždy potěší, že nepřítele rozbijete na malé kousíčky. Všechny mapy, tematicky laděné do řecké mytologie, skrývají unikátní mechanismy, zkratky i zákoutí, které si musíte důkladně osvojit, abyste mohli zvítězit.

V mezičase potyček nezapomeňte odpočívat. Využijete k tomu hub zvaný The Wedge, kde lze trénovat útok i obranu, bavit se s ostatními a obdivovat jejich vystavené keramické skvosty. Také v něm naleznete herní obchod s kosmetickými doplňky a speciální nádobu, která každý den čeká na rozbití a skrývá odměnu.

Kiln by se na PC, Xboxu a PlayStationu 5 měl objevit během letošního jara. Předcházet tomu bude beta testování, do něhož se už nyní zájemci mohou hlásit. Otázkou zůstává, zda si hra dokáže najít místo mezi konkurencí – koncept má rozhodně originální, ale publikum si bude muset teprve získat.

