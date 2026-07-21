Tvůrci vysvětlují, proč ani po 13 letech nemůžete v Path of Exile přeskočit kampaň
zdroj: tisková zpráva

Tvůrci vysvětlují, proč ani po 13 letech nemůžete v Path of Exile přeskočit kampaň

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21. 7. 2026 13:30 | Novinky | autor: Jakub Malchárek |

Path of Exile
Path of Exile
Path of Exile
Galerie

Path of Exile má dlouhodobý problém: Jak být přístupnější pro nováčky, ale zároveň neustoupit ze své komplexity? Podle tvůrců z Grinding Gear Games má pro seznámení se hrou fungovat příběhová kampaň, která je proto povinná v každé sezóně i pokračování Path of Exile 2. Možnost jejího přeskočení zatím vývojáři neplánují.

To neznamená, že by všechny prvky diablovky byly nedotkuntelné. Například tento týden vychází v Path of Exile rozšíření Curse of the Allflame, které kompletně předělává fungování slotů ve zbraních a na ně navázaných skill gemů, což bylo se hrou až ikonicky spjaté celých 13 let. Vývojáři zároveň přiznávají, že přehodnocují i další dlouholeté mechanismy.

Path of Exile 2
Preview
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Jedna věc ale zůstává neměnná: Každá nová liga stále vyžaduje dokončení kampaně, než se dostanete k endgame obsahu. Zkušeným veteránům zabere průchod přibližně pět až šest hodin. Právě možnost přeskočit tuto část hry patří už roky mezi nejčastější požadavky fanoušků.

Šéf vývoje Mark Roberts však v rozhovoru pro PCGamesN uvedl, že se studiu tato myšlenka stále příliš nezamlouvá. Podle něj by možnost přeskočit kampaň oslabila vztah hráčů k jejich postavám. Tvrdí, že vývojáři build bez kampaně používají interně při testování a z vlastní zkušenosti vědí, že tím hraní přichází o důležitou část svého kouzla. „Samotná cesta je součástí odměny. Když ji přeskočíte, hra je jednoduše horší,“ vysvětluje Roberts.

Namísto zkracování kampaně chce Grinding Gear Games každou novou ligu obohacovat o nové prvky, aby zůstala zajímavá i pro veterány. Roberts zároveň varuje, že pokud by se kampaň stala nepodstatnou, Path of Exile by podle něj velmi rychle ztratilo část své identity. Přesto vývojáři připouštějí, že jejich názory se v průběhu let mění a nic není vytesané v kameni.

zdroj: Vlastní

Stejný postoj navíc zastává i vedení Path of Exile 2, kde je dokončení příběhu rovněž povinné před vstupem do endgame obsahu. Zdá se tak, že hráči budou muset s pravidelným opakováním kampaně počítat i v dalších letech.

Smarty.cz
Tagy:
fantasy diablovka
Zdroje:
PCGamesN, Grinding Gear Games
Hry:
Path of Exile Path of Exile 2
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Jakub Malchárek
Zástupce šéfredaktorky Games.cz s kořeny ve zpravodajských médiích, který začínal jako knižní recenzent. Fanoušek velkolepých fantaskních příběhů a singleplayerových her hraných na čemkoliv, co má obrazovku. Rád se vzteká u soulsovek, uklidňuje v otevřených světech, hraje si na někoho jiného v RPG, taktizuje u strategií, hltá všechno kolem nakladatelství DC a dobrou skotskou.
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