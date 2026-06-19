Tvůrci Vampire Survivors jsou znepokojení důrazem Epicu na AI. Přehodnocují spolupráci s Fortnite
zdroj: Foto: poncle

Tvůrci Vampire Survivors jsou znepokojení důrazem Epicu na AI. Přehodnocují spolupráci s Fortnite

Android PlayStation 4 PC MAC Xbox One Switch iOS PlayStation 5 iPadOS Xbox Series Switch 2

19. 6. 2026 12:00 | Novinky | autor: Ondřej Partl |

Epic ve středu uspořádal velkou akci, kde představil budoucnost Unreal Enginu. Nastínil svou vizi pro šestou generaci, představil nové nástroje a slíbil zase o trochu příjemnější vývoj. Zároveň odhalil řadu velkých spoluprací, díky nimž se do stále populárního Fortnite podívá obsah z Control Resonant, Phantom Blade Zero a taktéž Vampire Survivors. Tvůrci toho posledního jsou ale, zdá se, trochu znepokojení.

Grand Theft Auto VI
Novinky
GTA VI by umělá inteligence vyrobit nezvládla. „AI není kreativní,“ tvrdí šéf Take-Two

Jenom několik hodin po odvysílání studio Poncle v příspěvku na oficiálním Redditu uvedlo, že přehodnocují spolupráci s Epicem a raději kontrolují jeho výstupy. Důvodem je velký důraz společnosti na využívání generativní umělé inteligence při tvůrčím procesu.

„V návaznosti na dnešní zprávy o tom, že společnost Epic využívá generativní AI k tvorbě nejrůznějších herních prvků, včetně postav ve hře Fortnite, v současné době přezkoumáváme naši spolupráci s Fortnite. Pokud dojde k nějakému vývoji, dáme vám vědět,“ zní komentář přímo od zástupců týmu.

Není konkrétně jasné, jaká část studio znepokojila. Může jít o představení experimentálního pluginu, který umožní integrovat generativní nástroje umělé inteligence, jako je například Claude, přímo do Unrealu. Společnost tuto možnost prezentovala jako značné zefektivnění práce a snížení technických překážek, kdy věci, které by se ručně vytvářely měsíce, jejich umělci zvládají za pár dní.

Horizon Forbidden West
Novinky
Veterán z Epicu chystá konkurenci pro Unreal i Unity. Chce využít síly AI

Poncle zároveň mohlo reagovat na podrobný popis Epicu o tom, jak využívá nástroje Nano Banana. Jde o pokročilý model pro úpravu obrázků založený na umělé inteligenci, který si rychle získal pozornost díky jednoduché obsluze i konzistentním úpravám. Firma ho tak hojně využívá v tandemu s Blenderem i Photoshopem.

Vývojáři bullet heaven hitu se tak dost možná akorát chtějí ubezpečit, že jejich spolupráce vyplodí artefakty, na nichž poctivě pracovali lidé a nebudou spadat do tzv. AI slopu. Zároveň je možné, že něco podobného nastane u Phantom Blade Zero, kde studio v dubnu hráče ujišťovalo, že jejich hru vytvořili lidé bez pomoci umělé inteligence. Naopak důraz Epicu na tyto nástroje je zjevný už dlouhou dobu a ředitel společnosti Tim Sweeney se netají jejich protěžováním.

Smarty.cz
Tagy:
akční upíři pixel art roguelike indie hra Fortnite
Zdroje:
Unreal Engine, Eurogamer, Epic, poncle
Hry:
Fortnite Vampire Survivors
Profilový obrázek
Ondřej Partl
Redaktor Games.cz a ZeStolu.cz. Nejvíce tíhne k RPG a příběhovým adventurám. Všeobecně ale žanrově nevyhrazen. Pokud hra nabízí dobře napsaný příběh či baví zajímavou hratelností, vždy se do ní rád pustí. Nejraději ale má, když je důraz dáván na průzkum prostředí. V tom se totiž reflektuje jeho toulavá povaha, láska k přírodě a snaha objevovat nové věci.
Oblíbené na Smarty.cz

Doporučená videa

O Fable a potížích v Microsoftu || Chléb & Games
O Fable a potížích v Microsoftu || Chléb & Games
Assassin's Creed Shadows - Black Tides
Assassin's Creed Shadows - Black Tides
The Planet Crafter – vydání na konzole
The Planet Crafter – vydání na konzole
Hellraiser: Revival – Datum vydání
Hellraiser: Revival – Datum vydání
Resonance: A Plague Tale Legacy - Prodloužený trailer
Resonance: A Plague Tale Legacy - Prodloužený trailer
Stalker 2: Cost of Hope - Mezi povinností a svobodou - příběhový trailer
Stalker 2: Cost of Hope - Mezi povinností a svobodou - příběhový trailer
Fable - Záběry z hraní - Prožijte neobyčejný život
Fable - Záběry z hraní - Prožijte neobyčejný život
Star Trek: Shadow Frontier - Oznámení
Star Trek: Shadow Frontier - Oznámení
Songs of Conquest – Yulan
Songs of Conquest – Yulan
The Duskbloods – Teaser a oznámení serverového testu
The Duskbloods – Teaser a oznámení serverového testu
The Legend of Zelda: Ocarina of Time – Oznámení remaku
The Legend of Zelda: Ocarina of Time – Oznámení remaku
Vampire: The Masquerade – Eternal Whispers - Oznámení
Vampire: The Masquerade – Eternal Whispers - Oznámení
The Blood of Dawnwalker - Trailer ze Summer Game Festu
The Blood of Dawnwalker - Trailer ze Summer Game Festu
Assassin's Creed Black Flag Resynced - Trailer ze Summer Game Festu
Assassin's Creed Black Flag Resynced - Trailer ze Summer Game Festu
Cronos: Lazarus - Odhalení příběhového DLC
Cronos: Lazarus - Odhalení příběhového DLC
Resonance: A Plague Legacy - Datum vydání | XBOX Games Showcase 2026
Resonance: A Plague Legacy - Datum vydání | XBOX Games Showcase 2026
Senua - Oznámení | XBOX Games Showcase 2026
Senua - Oznámení | XBOX Games Showcase 2026
Clockwork Revolution - The Heist | XBOX Games Showcase 2026
Clockwork Revolution - The Heist | XBOX Games Showcase 2026
Halo: Campaign Evolved – Nové mise
Halo: Campaign Evolved – Nové mise
Fable – Showcase 2026
Fable – Showcase 2026

Nejnovější články