Tvůrci Vampire Survivors jsou znepokojení důrazem Epicu na AI. Přehodnocují spolupráci s Fortnite

Epic ve středu uspořádal velkou akci, kde představil budoucnost Unreal Enginu. Nastínil svou vizi pro šestou generaci, představil nové nástroje a slíbil zase o trochu příjemnější vývoj. Zároveň odhalil řadu velkých spoluprací, díky nimž se do stále populárního Fortnite podívá obsah z Control Resonant, Phantom Blade Zero a taktéž Vampire Survivors. Tvůrci toho posledního jsou ale, zdá se, trochu znepokojení.
Jenom několik hodin po odvysílání studio Poncle v příspěvku na oficiálním Redditu uvedlo, že přehodnocují spolupráci s Epicem a raději kontrolují jeho výstupy. Důvodem je velký důraz společnosti na využívání generativní umělé inteligence při tvůrčím procesu.
„V návaznosti na dnešní zprávy o tom, že společnost Epic využívá generativní AI k tvorbě nejrůznějších herních prvků, včetně postav ve hře Fortnite, v současné době přezkoumáváme naši spolupráci s Fortnite. Pokud dojde k nějakému vývoji, dáme vám vědět,“ zní komentář přímo od zástupců týmu.
Není konkrétně jasné, jaká část studio znepokojila. Může jít o představení experimentálního pluginu, který umožní integrovat generativní nástroje umělé inteligence, jako je například Claude, přímo do Unrealu. Společnost tuto možnost prezentovala jako značné zefektivnění práce a snížení technických překážek, kdy věci, které by se ručně vytvářely měsíce, jejich umělci zvládají za pár dní.
Poncle zároveň mohlo reagovat na podrobný popis Epicu o tom, jak využívá nástroje Nano Banana. Jde o pokročilý model pro úpravu obrázků založený na umělé inteligenci, který si rychle získal pozornost díky jednoduché obsluze i konzistentním úpravám. Firma ho tak hojně využívá v tandemu s Blenderem i Photoshopem.
Vývojáři bullet heaven hitu se tak dost možná akorát chtějí ubezpečit, že jejich spolupráce vyplodí artefakty, na nichž poctivě pracovali lidé a nebudou spadat do tzv. AI slopu. Zároveň je možné, že něco podobného nastane u Phantom Blade Zero, kde studio v dubnu hráče ujišťovalo, že jejich hru vytvořili lidé bez pomoci umělé inteligence. Naopak důraz Epicu na tyto nástroje je zjevný už dlouhou dobu a ředitel společnosti Tim Sweeney se netají jejich protěžováním.