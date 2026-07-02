Tvůrci Subnauticy 2 uzavřeli spor s Kraftonem. Bonusy dostanou všichni, šéf studia odchází

Právní přestřelka kolem vývoje pokračování podvodního survivalu dospěla ke svému konci. Vydavatel Krafton se s vedením studia Unknown Worlds dohodl na urovnání sporu, jehož součástí je vyplacení slíbených bonusů všem zaměstnancům, kteří se podíleli na vývoji Subnauticy 2. Zároveň s vítězstvím ale přichází další významná změna – studio opouští jeho generální ředitel Ted Gill.
Konflikt se táhl už od loňského léta, kdy Krafton odvolal z funkcí Gilla a spoluzakladatele studia Charlieho Clevelanda a Maxe McGuirea. Vedení Unknown Worlds následně zažalovalo vydavatele s tím, že skutečným důvodem jejich odvolání byla snaha vyhnout se vyplacení výkonnostního bonusu ve výši 250 milionů dolarů, který byl součástí akvizice studia v roce 2021.
Situace se začala obracet letos na jaře, kdy soud v březnu rozhodl, že se Ted Gill musí smět vrátit do čela společnosti, který převzal zpět otěže při dokončování Subnauticy 2. Odložený start předběžného přístupu nakonec nastal v květnu a zaznamenal ohromný úspěch, respektive každopdáně splnil podmínky pro smluvní vyplacení bonusů, kterému se Krafton původně snažil vyhnout i za asistence AI.
Podle informací Jason Schreiera z Bloombergu teď obě strany dospěly k dohodě. Ted Gill oznámil, že své druhé působení ve vedení studia ukončuje dobrovolně. „Společně jsme se dohodli, že se naše cesty rozejdou,“ uvedl a dodal, že podle něj je „nové vedení nejlepší cestou, jak se studio může posunout dál“.
Součástí dohody je nakonec i výrazně štědřejší systém odměn, než jaký stanovovala původní smlouva z roku 2021. Gill dodal, že zaměstnanci budou „odměněni výrazně více“, než bylo původně v plánu, a s pokračující podporou Subnauticy 2 mohou počítat s dalšími pobídkami.
Bonusy navíc oproti původní smlouvě neobdrží pouze lidé, kteří byli ve studiu v době akvizice. Nárok na výplatu budou mít všichni současní zaměstnanci Unknown Worlds, včetně těch, kteří do firmy nastoupili až později. Peníze mají být vypláceny ve třech každoročních splátkách.
Unknown Worlds i Krafton teď společně hledají nového generálního ředitele. Podle dostupných informací by i kvůli obavám ohledně nestrannosti měl přijít zvenčí, nikoliv z řad současného vedení studia ani vydavatele.