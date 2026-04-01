Tvůrci Stellar Blade koupili studio praotce hororu
zdroj: Se svolením Guardian / Šindži Mikami

PC PSOne PlayStation 5 Xbox Series

1. 4. 2026 15:00 | Novinky | autor: Jakub Malchárek |

Jihokorejské studio Shift Up, známé díky vnadné akci Stellar Blade, dál posiluje své ambice na globální scéně. Nově totiž koupili studio Unbound, které založil tvůrce série Resident Evil Šindži Mikami po svém odchodu z Tango Gameworks v roce 2023.

Obě firmy oznámily spojení sil s tím, že k němu vedla shoda vizí a přístupu k tvorbě her. Mikami a šéf Shift Up, Kim Hjong-te se podle svých slov rychle shodli na tom, kam chtějí směřovat. „Rozhodli jsme se jít za stejnými cíli,“ zaznělo ve společném videu. „Jinými slovy, v Unbound vytvoříme mistrovské dílo,“ neskrývá Mikami ambice. Konkrétní projekt zatím zůstává zahalený tajemstvím, ví se jen, že půjde o novou značku pro PC a konzole.

Pro Shift Up jde o strategický krok, který má rozšířit jeho vývojářské kapacity i portfolio. Firma mluví o tom, že díky akvizici získala špičkové talenty a posílila svou produkci. Zároveň plánuje převzít vydavatelskou roli pro budoucí tituly Unboundu a postupně si budovat vlastní globální distribuční zázemí.

Spojení zkušeného veterána s ambiciózním studiem tak může být zajímavým mixem a potenciálně i začátkem nové výrazné značky, která by mohla zamíchat kartami na poli akčních her. V Mikamiho týmu je také producent Ghostwire: Tokyo a Hi-Fi Rush, Masato Kimura, který už dříve pracoval třeba na Resim nebo Devil May Cry.

Mikamiho dlouho plánovaný odchod z Tango Gameworks nastal ještě před turbulentním obdobím, které studio později zažilo. V roce 2024 totiž Microsoft Tango nečekaně zavřel, navzdory úspěchu Hi-Fi Rush. Studio i značku ale později zachránil, respektive převzal Krafton. Jak přesně bude vypadat první projekt studia Unbound, zatím zůstává tajemstvím. Pokud ale něco naznačuje Mikamiho dosavadní kariéra, je pravděpodobné, že půjde o hru, která by neměla ujít žádnému milovníkovi hororů. Pod křídly Shift-Up, které se Stellar Blade kriticky i komerčně uspělo, by mohl mít stabilní zázemí, které mu umožní plně rozvíjet kreativitu.

Smarty.cz
Tagy:
Japonsko horor akční sci-fi survival adventura rytmická korejská
Zdroje:
Shift Up, Unbound
Hry:
Resident Evil Ghostwire: Tokyo Stellar Blade Hi-Fi Rush
Profilový obrázek
Jakub Malchárek
Zástupce šéfredaktorky Games.cz s kořeny ve zpravodajských médiích, který začínal jako knižní recenzent. Fanoušek velkolepých fantaskních příběhů a singleplayerových her hraných na čemkoliv, co má obrazovku. Rád se vzteká u soulsovek, uklidňuje v otevřených světech, hraje si na někoho jiného v RPG, taktizuje u strategií, hltá všechno kolem nakladatelství DC a dobrou skotskou.
