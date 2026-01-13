Tvůrci Stellar Blade chtějí být špičkou ve využívání umělé inteligence
zdroj: Shift Up

Tvůrci Stellar Blade chtějí být špičkou ve využívání umělé inteligence

PC PlayStation 5

13. 1. 2026 16:30 | Novinky | autor: Jakub Malchárek |

Studio Shift Up udělalo díru do světa svojí akční rubačkou Stellar Blade. Už pracuje i na pokračování a tvůrci se hodlají přidat ke studiím, která budou k další tvorbě notně využívat generativní umělou inteligenci. A to dokonce do takové míry, že se chtějí stát světovou špičkou.

Letošní rok možná rozhodne, jestli se AI v herním vývoji stane standardem, nebo narazí na tvrdý odpor. Stejně tolik studií, která se k jejímu využití hlásí, ji ostře odsuzuje a zapřísahává se, že ji využívat nebude. Generální ředitel Shift Up a zároveň režisér Stellar Blade Hjong-te Kim má jasno: Během národní prezentace korejské strategie hospodářského růstu pro rok 2026 prohlásil, že AI je nezbytným nástrojem, pokud chce Jižní Korea obstát v globální konkurenci, zejména proti Číně. Informaci přinesl server Automaton, který citoval a přeložil původní zprávu z korejského magazínu GameMeca.

Grand Theft Auto VI
Novinky
GTA VI by umělá inteligence vyrobit nezvládla. „AI není kreativní,“ tvrdí šéf Take-Two

Čína má čím dál silnější pozici na trhu a tituly jako Black Myth: Wukong nebo Where Winds Meet už bez problémů soupeří s japonskými a západními giganty. Jižní Korea se mezitím postupně odklání od čistě MMO produkce a začíná bodovat velkými singleplayerovými projekty. V takové situaci není překvapivé, že tamní vývojáři vidí v AI cestu, jak držet krok se světem.

Kim tvrdí, že masové využívání umělé inteligence nepovede ke ztrátě pracovních míst. Podle něj bude naopak nutné zapojit veškerou dostupnou pracovní sílu a zároveň zajistit, aby všichni uměli s AI efektivně pracovat. Tahle slova ale zní poněkud rozporuplně ve chvíli, kdy vzápětí dodá, že jeden člověk může s pomocí umělé inteligence odvést práci za sto dalších.

Zda se AI skutečně stane nástrojem, který povede k větším, lepším a výdělečnějším hrám, nebo spíš k dalším konfliktům mezi vývojáři, vydavateli a hráči, se teprve ukáže. A vlajku může docela dobře nést vnadná Eve ze Stellar Blade 2.

Tagy:
akční sci-fi korejská
Zdroje:
Eurogamer, Shift Up, Automaton
Hry:
Stellar Blade
Profilový obrázek
Jakub Malchárek
Zástupce šéfredaktorky Games.cz s kořeny ve zpravodajských médiích, který začínal jako knižní recenzent. Fanoušek velkolepých fantaskních příběhů a singleplayerových her hraných na čemkoliv, co má obrazovku. Rád se vzteká u soulsovek, uklidňuje v otevřených světech, hraje si na někoho jiného v RPG, taktizuje u strategií, hltá všechno kolem nakladatelství DC a dobrou skotskou.
