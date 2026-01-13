Tvůrci Stellar Blade chtějí být špičkou ve využívání umělé inteligence

Studio Shift Up udělalo díru do světa svojí akční rubačkou Stellar Blade. Už pracuje i na pokračování a tvůrci se hodlají přidat ke studiím, která budou k další tvorbě notně využívat generativní umělou inteligenci. A to dokonce do takové míry, že se chtějí stát světovou špičkou.
Letošní rok možná rozhodne, jestli se AI v herním vývoji stane standardem, nebo narazí na tvrdý odpor. Stejně tolik studií, která se k jejímu využití hlásí, ji ostře odsuzuje a zapřísahává se, že ji využívat nebude. Generální ředitel Shift Up a zároveň režisér Stellar Blade Hjong-te Kim má jasno: Během národní prezentace korejské strategie hospodářského růstu pro rok 2026 prohlásil, že AI je nezbytným nástrojem, pokud chce Jižní Korea obstát v globální konkurenci, zejména proti Číně. Informaci přinesl server Automaton, který citoval a přeložil původní zprávu z korejského magazínu GameMeca.
Čína má čím dál silnější pozici na trhu a tituly jako Black Myth: Wukong nebo Where Winds Meet už bez problémů soupeří s japonskými a západními giganty. Jižní Korea se mezitím postupně odklání od čistě MMO produkce a začíná bodovat velkými singleplayerovými projekty. V takové situaci není překvapivé, že tamní vývojáři vidí v AI cestu, jak držet krok se světem.
Kim tvrdí, že masové využívání umělé inteligence nepovede ke ztrátě pracovních míst. Podle něj bude naopak nutné zapojit veškerou dostupnou pracovní sílu a zároveň zajistit, aby všichni uměli s AI efektivně pracovat. Tahle slova ale zní poněkud rozporuplně ve chvíli, kdy vzápětí dodá, že jeden člověk může s pomocí umělé inteligence odvést práci za sto dalších.
Zda se AI skutečně stane nástrojem, který povede k větším, lepším a výdělečnějším hrám, nebo spíš k dalším konfliktům mezi vývojáři, vydavateli a hráči, se teprve ukáže. A vlajku může docela dobře nést vnadná Eve ze Stellar Blade 2.