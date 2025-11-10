Tvůrci Stalkera si došlápli na post-apokalyptický survival Misery

Vývojářskému studiu Platypus Entertainment Valve ze Steamu odstranilo survival kooperaci Misery poté, co GSC Game World vyplnilo žádost o stažení hry kvůli porušování autorských práv.
Podle ukrajinského studia, které už nějakou dobu sídlí v České republice, má dílo řadu styčných ploch se sérií Stalker. Byť je místní zóna polygonová a odehrává se ve smyšlené republice Zaslavie, pořád nabízí anomálie, mutanty a atmosféru, která se ukrajinskému dílu podobá, přestože jde v prvé řadě o survival s možností kooperace.
I proto Valve neváhalo, Misery stáhlo ze svého obchodu a kontaktovalo tvůrčí tým s několika screenshoty, které srovnávají slavnou sérii s jejich novinkou. Mezi podobnostmi byla třeba ponurá sovětská atmosféra, ale i postavy sedící kolem ohně vybavené plynovými maskami a hrající na kytaru.
Platypus Entertainment se kroky nezamlouvaly a stojí si zatím, že hra se sice inspiruje u mnoha děl, ale je zhotovená z originálních či legálně licencovaných prvků. Zároveň se dodává, že i Stalker značně čerpá z knihy Piknik u cesty a filmového Stalkera od Andreje Tarkovského, přičemž nevlastní práva na zobrazení sovětských budov ani hraní na kytaru u ohně. Proto to považují za mocenský faul, s nímž si známí autoři zbytečně došlápli na malé nezávislé studio.
„Jsme si 100% jistí, že toto nedorozumění bude vyřešené a Misery se brzy vrátí na Steam, kde se dočkáte mnoha úžasných aktualizací a nového obsahu. Je to pro nás velmi nešťastné a bolestivé jak psychicky, tak i finančně. Vývoj ale pokračuje, všechny aktualizace dodáme včas a brzy si budete moci Misery znovu zahrát,“ věří studio.
Problémem nicméně je, že i když je oficiální reakce civilní, na Discordu pro členy komunity byla reakce vývojáře s přezdívkou Maewing o dost agresivnější. Vyplodil ze sebe agresivní sdělení, které rezonuje i kvůli tomu, že autor a část komunity kolem něho neskrývají svůj pozitivní postoj k Rusku. Což je dost možná i jeden z důvodů, proč GSC Game World reagovalo tak rychle.
„Někteří lidé našli mé staré příspěvky a komentáře, které obsahovaly nevhodné a urážlivé výroky. Mnozí jsou oprávněné rozhořčení a já zcela chápu proč. Především chci uznat chybu a převzít plnou odpovědnost za svá minulá slova. To, co jsem napsal, bylo nezralé, neuvážené a špatné. Neodráží to, kým jsem dnes ani to, v co věřím, a hluboce lituji, že jsem to zveřejnil,“ omluvil se následně Maewing s dodatkem o tom, že situaci vyřeší profesionálně a nepodporuje žádnou formu extrémismu, násilí či diskriminace.
Omluvná slova ale dost možná přichází příliš pozdě. Dle práce některých fanoušků to totiž skutečně vypadá, že Misery využívalo některé assetty přímo z Heart of Chornobyl, tudíž je možné, že se do obchodů nakonec ani nevrátí.