Tvůrci Stalkera si došlápli na post-apokalyptický survival Misery
zdroj: GSC Game World

Tvůrci Stalkera si došlápli na post-apokalyptický survival Misery

PC PlayStation 5 Xbox Series

10. 11. 2025 15:00 | Novinky | autor: Ondřej Partl |

Misery
Misery
Misery
Galerie

Vývojářskému studiu Platypus Entertainment Valve ze Steamu odstranilo survival kooperaci Misery poté, co GSC Game World vyplnilo žádost o stažení hry kvůli porušování autorských práv.

Podle ukrajinského studia, které už nějakou dobu sídlí v České republice, má dílo řadu styčných ploch se sérií Stalker. Byť je místní zóna polygonová a odehrává se ve smyšlené republice Zaslavie, pořád nabízí anomálie, mutanty a atmosféru, která se ukrajinskému dílu podobá, přestože jde v prvé řadě o survival s možností kooperace.

Stalker 2: Heart of Chornobyl
Aktuality
Podívejte se na nový trailer Stalkera 2 k vydání na PlayStationu 5

I proto Valve neváhalo, Misery stáhlo ze svého obchodu a kontaktovalo tvůrčí tým s několika screenshoty, které srovnávají slavnou sérii s jejich novinkou. Mezi podobnostmi byla třeba ponurá sovětská atmosféra, ale i postavy sedící kolem ohně vybavené plynovými maskami a hrající na kytaru.

Platypus Entertainment se kroky nezamlouvaly a stojí si zatím, že hra se sice inspiruje u mnoha děl, ale je zhotovená z originálních či legálně licencovaných prvků. Zároveň se dodává, že i Stalker značně čerpá z knihy Piknik u cesty a filmového Stalkera od Andreje Tarkovského, přičemž nevlastní práva na zobrazení sovětských budov ani hraní na kytaru u ohně. Proto to považují za mocenský faul, s nímž si známí autoři zbytečně došlápli na malé nezávislé studio.

„Jsme si 100% jistí, že toto nedorozumění bude vyřešené a Misery se brzy vrátí na Steam, kde se dočkáte mnoha úžasných aktualizací a nového obsahu. Je to pro nás velmi nešťastné a bolestivé jak psychicky, tak i finančně. Vývoj ale pokračuje, všechny aktualizace dodáme včas a brzy si budete moci Misery znovu zahrát,“ věří studio.

zdroj: Platypus Entertainment

Problémem nicméně je, že i když je oficiální reakce civilní, na Discordu pro členy komunity byla reakce vývojáře s přezdívkou Maewing o dost agresivnější. Vyplodil ze sebe agresivní sdělení, které rezonuje i kvůli tomu, že autor a část komunity kolem něho neskrývají svůj pozitivní postoj k Rusku. Což je dost možná i jeden z důvodů, proč GSC Game World reagovalo tak rychle.

Tormented Souls 2
Téma
Pod radarem: Kooperace na styl Stalkera, vyzyvatel Total War i fantasy výherní automat

„Někteří lidé našli mé staré příspěvky a komentáře, které obsahovaly nevhodné a urážlivé výroky. Mnozí jsou oprávněné rozhořčení a já zcela chápu proč. Především chci uznat chybu a převzít plnou odpovědnost za svá minulá slova. To, co jsem napsal, bylo nezralé, neuvážené a špatné. Neodráží to, kým jsem dnes ani to, v co věřím, a hluboce lituji, že jsem to zveřejnil,“ omluvil se následně Maewing s dodatkem o tom, že situaci vyřeší profesionálně a nepodporuje žádnou formu extrémismu, násilí či diskriminace.

Omluvná slova ale dost možná přichází příliš pozdě. Dle práce některých fanoušků to totiž skutečně vypadá, že Misery využívalo některé assetty přímo z Heart of Chornobyl, tudíž je možné, že se do obchodů nakonec ani nevrátí.

Smarty.cz
Tagy:
černobyl online akční multiplayer survival kooperace postapokalyptická střílečka postapokalypsa indie hra
Zdroje:
GSC Game World
Hry:
Stalker 2: Heart of Chornobyl Misery
Profilový obrázek
Ondřej Partl
Redaktor Games.cz a ZeStolu.cz. Nejvíce tíhne k RPG a příběhovým adventurám. Všeobecně ale žanrově nevyhrazen. Pokud hra nabízí dobře napsaný příběh či baví zajímavou hratelností, vždy se do ní rád pustí. Nejraději ale má, když je důraz dáván na průzkum prostředí. V tom se totiž reflektuje jeho toulavá povaha, láska k přírodě a snaha objevovat nové věci.
Oblíbené na Smarty.cz

Doporučená videa

Enshrouded - Wake of the Water Trailer
Enshrouded - Wake of the Water Trailer
Enshrouded - Wake of the Water update
Enshrouded - Wake of the Water update
Gran Turismo 7 - Spec III Oznámení
Gran Turismo 7 - Spec III Oznámení
Farming Simulator 25: Highlands Fishing – Ukázka k vydání
Farming Simulator 25: Highlands Fishing – Ukázka k vydání
Pokémon Legends: Z-A – Mega Dimension – Ukázka
Pokémon Legends: Z-A – Mega Dimension – Ukázka
Company of Heroes 3 - Endure & Defy Teaser Trailer
Company of Heroes 3 - Endure & Defy Teaser Trailer
Velvet 89 - Anniversary Update Teaser
Velvet 89 - Anniversary Update Teaser
Fight Club #749 – Handheldy a seriály
Fight Club #749 – Handheldy a seriály
Call of Duty: Black Ops 7 – Trailer k vydání
Call of Duty: Black Ops 7 – Trailer k vydání
Warhammer Survivors - Oznámení
Warhammer Survivors - Oznámení
Frostpunk 2: Fractured Utopias - Oznámení
Frostpunk 2: Fractured Utopias - Oznámení
Pillars of Eternity – Oznámení tahového režimu
Pillars of Eternity – Oznámení tahového režimu
Monster Hunter Stories 3: Twisted Reflection – Představení
Monster Hunter Stories 3: Twisted Reflection – Představení
Once Human x Palword
Once Human x Palword
Fight Club #748 – Soumrak gaučové kooperace
Fight Club #748 – Soumrak gaučové kooperace
Aphelion - Hide to Survive
Aphelion - Hide to Survive
Loulan: The Cursed Sand - Oznámení
Loulan: The Cursed Sand - Oznámení
Hyrule Warriors: Age of Imprisonment – Proti králi démonů
Hyrule Warriors: Age of Imprisonment – Proti králi démonů
Sleep Awake – Oznámení
Sleep Awake – Oznámení
Mouse P.I. For Hire – Datum vydání
Mouse P.I. For Hire – Datum vydání

Nejnovější články