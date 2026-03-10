Tvůrci Space Marine 2 odmítli „nejlepší licenci vůbec“. Prostě nemají kapacity

Saber Interactive má za sebou několik výrazných projektů postavených na známých značkách a zdá se, že právě to teď studiu přináší až nečekané množství nabídek. Jenže úspěch přináší i svá úskalí. Podle šéfa kreativního oddělení Tima Willitse totiž vývojáři nedávno museli dvakrát odmítnout projekt založený na „nejlepší licenci vůbec“, protože na něj jednoduše nemají kapacity.
Willits to prozradil v rozhovoru pro IGN, kde popisoval, jak se po úspěchu her jako Warhammer 40,000: Space Marine 2 nebo World War Z změnila pozice studia v herním průmyslu. Držitelé velkých filmových a televizních značek se podle něj začali obracet přímo na Saber s nabídkami na herní adaptace. „Teď chodí za námi… naše licencované hry a spolupráce byly tak úspěšné, že za námi velká studia chodí sama,“ pochlubil se.
Jenže velké množství projektů je zároveň problém. Saber dnes sdružuje třináct vývojářských studií po celém světě a pracuje na celé řadě her. Některé nabídky proto muselo odmítnout, včetně jedné, která podle Willitse patří mezi jeho vysněné projekty. „Nemůžu říct jakou, ale je tu hra, se kterou za mnou přišli dvakrát. Jednou se tím v budoucnu budu chlubit, ale teď o tom mluvit nemůžu, jinak bych měl problém. Je to ta nejskvělejší licence vůbec – a stejně ji nemůžeme udělat, protože teď máme prostě až moc práce,“ přiznal.
Jakou značku měl Willits na mysli, zůstává samozřejmě záhadou. Saber už dnes pracuje na několika známých licencích a další projekty má ve vývoji. Mezi potvrzenými tituly figurují například zatím nepojmenovaná hra ze světa Johna Wicka, Space Marine 3 nebo survival z prostředí Jurského parku. Stále vyvíjí také remake Star Wars: Knights of the Old Republic a dokonce i RPG s otevřeným světem na základě anime Avatar: Legenda o Aangovi.
K tomu je potřeba připočítat ještě další licencované projekty, například Clive Barker's Hellraiser: Revival. „Myslím, že vyvíjíme víc licencovaných her než jakékoliv jiné studio na světě. Máme i nějaké zatím neoznámené projekty. Jsme nezávislá společnost, takže se nám s držiteli značek dobře spolupracuje. Máme skvělé vztahy s Universalem, Lionsgate i s Disney,“ vypočítává Willits.
Pokud se tedy někdy skutečně dozvíme, jakou „nejlepší licenci všech dob“ Saber odmítl, může to být až ve chvíli, kdy studio trochu uvolní svůj vývojářský kalendář.