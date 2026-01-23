Tvůrci remaku System Shocku si prošli peklem. Vzteklí kritici je udali FBI i finančnímu úřadu

Asi málokdo by dnes rozporoval, že System Shock Remake patří do zlatého fondu herních předělávek. Pocta originálu si zachovává jeho ducha a nesmírně sympaticky ho oprašuje pro moderní publikum. Výsledek, který je malým zázrakem, protože jeho vývoj byl všechno, jen ne hladký.
Mezi čtenáři se jistě najdou tací, kteří pamatují kampaň na Kickstarteru v roce 2015, jež měla návrat kultovní značky financovat. Už tehdy se ale začalo ukazovat, že cesta k cíli bude trnitá. Studio Nightdive hru původně tvořilo v Unity, než přišel odklad a přechod na Unreal Engine 4. Zásadní technologický restart s sebou přinesl další problémy, mimo jiné i nepříjemné zjištění, že se vznikající hra vůbec nepodobala původnímu System Shocku.
„Po přechodu z Unity na Unreal jsme vytvořili první verzi a relativně rychle jsme začali mít pocit, že všichni členové týmu dělají hru, kterou sami chtějí vytvořit. Jenže to nebyl System Shock. Společný byl prakticky jen název,“ vzpomíná vedoucí projektu Stephen Kick pro web FRVR.
Proto došlo k dalšímu restartu vývoje, který byl tentokrát extrémně náročný časově i finančně. Peníze z kampaně se postupně vyčerpaly a v únoru 2018 Nightdive oznámili, že projekt odkládají na neurčito. Ačkoliv studio ujišťovalo, že hru neopouští, důvěra části podporovatelů se zlomila.
Studio se ocitlo pod palbou nenávistných komentářů a obvinění z podvodu. Situace autory mrzela, už jenom kvůli tomu, že si zakládali na dobrém vztahu s komunitou. Útoky často mířily přímo na Kicka jako veřejnou tvář studia, který se nakonec z komunikace kolem kampaně úplně stáhl.
Některé reakce navíc překročily hranice internetu – objevily se výhrůžky žalobami, osobní útoky a dokonce i nahlášení studia finančním úřadům a FBI. Pro tým šlo o temné období, kdy se reálně řešila i možnost propouštění.
„Pokud vidíte někoho, kdo se potýká s problémy, zejména když jde o vývojáře, do kterého jste investovali peníze, takže dělá něco, co jste chtěli podpořit, poslední věc, co byste měli udělat, je srazit ho na kolena,“ doporučuje Kick s odstupem.
Nakonec System Shock Remake po mnoha letech útrap došel ke zdárnému konci. Klíčovou roli sehrály finance z remasterů Turoka či Shadow Mana, které umožnily projekt dotáhnout. Šlo o zhmotnění nadšení a úsilí celého týmu, který musel leccos obětovat. Výsledek se setkal s nesmírně pozitivním přijetím a na konci minulého roku se dočkal i verze pro Switch. Ta sice neběží ideálně, studio však slibuje zlepšení v budoucích aktualizacích.