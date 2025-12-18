Tvůrčí práce je vždycky nevyzpytatelná, říká o konci Arkane autor Deus Ex

Konec austinské pobočky studia Arkane byl pro mnoho fanoušků i vývojářů tvrdou ranou, obzvlášť s ohledem na jeho bohatou historii kultovních kousků. Harvey Smith, herní designér původního Deus Ex a bývalý ředitel Arkane, se k loňskému rozhodnutí Microsoftu vrátil v podcastu My Perfect Console.
Smith do Arkane nastoupil v roce 2008 a postupně se podílel na mnoha klíčových projektech studia. Jasný otisk zanechal v Dishonored, pracoval i na jeho pokračování, stejně jako na Prey a nakonec stál i u zrodu problematického Redfallu. Právě upírská střílečka Arkane Austin nakonec zřejmě zlomila vaz a vedla k uzavření studia v květnu 2024.
Přestože Smith chápe, že firmy dělají rozhodnutí na základě určitých priorit, s tímto krokem se rozhodně dodnes neztotožňuje a příliš nesouzní s tím, že by jeden přešlap měl být tak tvrdě potrestán. „Hlavní šok spočíval v tom, že tohle studio udělalo Dishonored, společně s lyonskou pobočkou, a potom Prey. A pak jsme během pandemie a všeho kolem několik let pracovali na Redfallu. Průmysl zkoušel hry jako služby… Je to tak, jak to je. Tvůrčí práce je nevyzpytatelná,“ shrnul Smith.
Zatímco pro něj osobně znamenalo uzavření Arkane další bolestivou zkušenost v dlouhé kariéře, nejvíc ho nakonec mrzelo, že se s ním museli popasovat i někteří služebně mladší kolegové a kolegyně: „Byl to šok, ale nejvíc mi bylo líto lidí, kteří byli ve studiu noví, byl to jejich první projekt nebo teprve krátce působili v oboru.“ Právě pro tyto vývojářky a vývojáře byla příležitost dělat tak velkou hru velmi vzrušující jedinečnou zkušeností, o kterou pak přišli ze dne na den.
Smith zároveň přiznal, že v budoucnost Arkane věřil a nesouhlasil s rozhodnutím studio úplně zavřít. Podle něj tým v Austinu pracoval na něčem opravdu skvělém a Redfall mohl dopadnout úplně jinak. Po oznámení konce studia se týmu ještě podařilo vydat poslední aktualizaci 1.4, kterou vývojář označil za zásadní vylepšení. „Kdybychom hru vydali v tomhle stavu a dál na něm stavěli, možná by se tady psal úplně jiný příběh,“ dodal Smith s tím, že update hru rozhodně přiblížil původní autorské vizi.
V rozhovoru se otřel i o temnou stránku práce v herním průmyslu, a to jsou silné hráčské reakce na sociálních sítích. Podle něj čelí herní vývojáři často mnohem ostřejší kritice než umělci v jiných oborech. „Vydáte hru, pracovali jste na ní roky, ať už propadne, nebo se povede, vždycky se na vás snese kyselá, jedovatá smršť na sociálních sítích,“ popsal Smith a doplnil, že vývojářům vždy nezbývá než doufat, že pozitivní reakce nakonec převáží ty negativní.
Na závěr zavzpomínal i na projekty, které v Arkane nikdy nespatřily světlo světa. Ještě před Dishonored studio pracovalo například na hře ze světa Blade Runnera, která by podle Smitha měla obrovský potenciál.
Po vydání Redfallu se za jeho stav omluvil i šéf Xboxu Phil Spencer, kdy prohlásil, že společnost během onoho týdne zklamala spoustu lidí. Ani já jsem v recenzi tehdy nebyla moc smířlivá: „Redfall jako by sám nevěděl, čím chce být, a tak není ani pořádně singleplayerový, ani kooperativní, ani příběhový, ani akční. A ve všem tom nebytí hlavně není zábavný, natož technicky vyladěný. Radši bych snědla celou paličku česneku než ho ještě hrát.“